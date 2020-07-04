Коронавирус
РИА НовостиВ ВОЗ назвали «обнадёживающий» препарат против коронавируса
Обнадеживающие результаты против COVID-19 на тестировании противовирусных препаратов показал пока только "Ремдесивир", заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.
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Среди противовирусных препаратов обнадеживающие результаты против COVID-19 на тестировании показал пока только "Ремдесивир", заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.РИА Новости16:33
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Четыре человека получили ранения при стрельбе в Алабаме
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Коммерсантъ вчера в 10:01
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«Если „Барселона“ или „Реал“ заинтересуются Кокориным, то будут учитывать его срок»
О Дзагоеве и Павлюченко в "Реале" — Очень хорошо помню, как Дзагоев забил два гола "Депортиво" в матче Кубка УЕФА.
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Основателя правозащитного проекта Gulagu.net заочно арестовали
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ОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом
Информация об опасном сближении самолетов авиакомпаний S7 и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону является преувеличением.
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Общество
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Московские выпускники сдали ЕГЭ по географии, литературе и информатике, на эти экзамены зарегистрировались около 25 тысяч выпускников, результаты станут известны не позднее 15 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
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В рамках уголовного дела о хищении 40 млн руб. бюджетных средств полиция задержала предпринимателя и статс-секретаря--заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.
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Коммерсантъ 12:52
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Во Франции нашли свинцовый саркофаг, которому 1,5 тысячи лет
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Использовать на территории САР «Искандер-М» начали в 2017 году. Оружие оказалось действенным во время борьбы с террористами.
RuNews24.ru 00:52
Политика
Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине
Берлин, 4 июля 2020, 01:21 — REGNUM На переговорах политических советников глав государств «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция) в Берлине не удалось добиться прорыва по украинскому вопросу, заявил 4 июля журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
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До конца года дети могут отдыхать только в лагерях, расположенных в регионах их проживания.
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Путин отметил важность поддержки россиян в условиях снижения доходов
Президент России Владимир Путин отметил важность поддержки россиян в условиях снижения их доходов, сообщает ТАСС.
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Общество
С 1 июля некоторым категориям пенсионеров добавили до 3500 рублей
На средства могут рассчитывать пенсионеры, под опекой которых дети до 18 лет. Прибавка составит 3-3,5 тыс. руб. в месяц.
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На Украине провели обыски в ракетных бригадах силовиков
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Названа предварительная дата открытия кинотеатров в Москве
Согласно заявлению вице-премьера Дмитрия Чернышенко, кинотеатры в России смогут вернуться к работе не ранее 15 июля, при этом в каждом регионе власти смогут самостоятельно определять конкретную дату открытия.
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В МВД наказали командира роты из-за одинаковых жетонов у полицейских
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Отца Хабиба Нурмагомедова похоронят в Дагестане
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