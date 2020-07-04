Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ ВОЗ назвали «обнадёживающий» препарат против коронавируса

Обнадеживающие результаты против COVID-19 на тестировании противовирусных препаратов показал пока только "Ремдесивир", заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.
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В ВОЗ назвали «обнадёживающий» препарат против коронавируса

Среди противовирусных препаратов обнадеживающие результаты против COVID-19 на тестировании показал пока только "Ремдесивир", заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.
РИА Новости16:33

Подробнее о событии

В ВОЗ назвали «обнадеживающий» препарат против COVID-19

РБК19:04

В ВОЗ назвали единственный «обнадеживающий» препарат против COVID-19

Газета.Ru18:18

В ВОЗ назвали «обнадёживающий» препарат против коронавируса

РИА Новости18:50

ВОЗ назвала единственный «обнадеживающий» препарат от COVID-19

Известия17:39

Названо единственное обнадеживающее лекарство от коронавируса

Lenta.ru17:25

В ВОЗ назвали единственное обнадеживающее лекарство от коронавируса

Комсомольская правда17:00

В ВОЗ назвали «обнадёживающий» препарат против коронавируса

RT на русском17:00
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Происшествия

Четыре человека получили ранения при стрельбе в Алабаме

Вашингтон, 4 июля 2020, 02:14 — REGNUM Стрельбы произошла в торговом центре Riverchase Galleria в американском городе Гувер (штат Алабама), сообщает пресс-служба городской полиции на официальной странице ведомства в Twitter.
REGNUM 19:14
Здоровье

Медики назвали помогающую восстановить печень после алкоголя диету

Восстановить печень после воздействия алкоголя помогут также регулярные физические нагрузки и отказ от никотина.
Evo-rus.com 04:50
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Политика

Владимир Путин подписал указ о поправках к Конституции России

Ново-Огарево, Московская область, 3 июля 2020, 16:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о вступлении поправок к Конституции России в силу.
REGNUM 09:31
5,2K
Политика

Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ

Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга».
Коммерсантъ 15:43
1,8K
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

Ведомости 07:34
5K
Происшествия

Полицейских в США уволили за улыбки после удушения задержанного

Троих полицейских уволили и еще один добровольно оставил должность в американском штате Колорадо после скандала из-за обнародованной фотографии, на которой правоохранители с улыбкой имитируют удушающий прием, с помощью которого они задержали афроамериканца, умершего позднее в больнице.
Известия 19:36
Экономика

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

Вместе со снижением ставок по базовым вкладам Сбербанк запустил промо-вклад «Лето Онлайн» с максимальной ставкой 4%. Вклад можно открыть до 2 августа на срок до 6 месяцев.
Коммерсантъ вчера в 10:01
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Футбол

«Если „Барселона“ или „Реал“ заинтересуются Кокориным, то будут учитывать его срок»

О Дзагоеве и Павлюченко в "Реале" — Очень хорошо помню, как Дзагоев забил два гола "Депортиво" в матче Кубка УЕФА.
Чемпионат 08:00
Хоккей

Российские хоккеисты не включены в сборную всех времен

Эксперты составили символическую хоккейную сборную, куда включили различных хоккеистов, которые в разные годы принимали участие в чемпионатах мира.
CT news 08:16
Происшествия

Основателя правозащитного проекта Gulagu.net заочно арестовали

Головинский районный суд Москвы принял решение о заочном аресте основателя правозащитного проекта Gulagu.net Владимира Осечкина.
News.ru 16:55
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Происшествия

ОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом

Информация об опасном сближении самолетов авиакомпаний S7 и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону является преувеличением.
Известия вчера в 07:44
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Общество

Выпускники московских школ сдали первый ЕГЭ

Московские выпускники сдали ЕГЭ по географии, литературе и информатике, на эти экзамены зарегистрировались около 25 тысяч выпускников, результаты станут известны не позднее 15 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
РИА Новости 10:48
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Происшествия

Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

В рамках уголовного дела о хищении 40 млн руб. бюджетных средств полиция задержала предпринимателя и статс-секретаря--заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.
Коммерсантъ 11:21
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Общество

Усомнившийся в статистике по коронавирусу демограф уволен из Росстата

Алексей Ракша участвовал в подготовке материала «Медиазоны» о расхождениях официальной статистики с реальным числом умерших, давал комментарий «Медузе» для расследования о возможных манипуляциях с данными.
Коммерсантъ 12:52
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Наука

Во Франции нашли свинцовый саркофаг, которому 1,5 тысячи лет

Специалисты подчеркнули, что свинцовый гроб не пропускает воздух. Возраст захоронения – приблизительно 1500 лет.
Evo-rus.com 14:24
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Экономика

Состояние Безоса достигло рекордных $172 млрд

Богатейший человек в мире глава Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние до $172 млрд, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index.
РБК вчера в 08:16
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Армия и оружие

РФ продемонстрировала используемое в Сирии оружие

Использовать на территории САР «Искандер-М» начали в 2017 году. Оружие оказалось действенным во время борьбы с террористами.
RuNews24.ru 00:52
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Политика

Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине

Берлин, 4 июля 2020, 01:21 — REGNUM На переговорах политических советников глав государств «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция) в Берлине не удалось добиться прорыва по украинскому вопросу, заявил 4 июля журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM 18:21
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Общество

Роспотребнадзор запретил детский отдых в лагерях за пределами региона

До конца года дети могут отдыхать только в лагерях, расположенных в регионах их проживания.
Российская газета 18:22
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Политика

Путин отметил важность поддержки россиян в условиях снижения доходов

Президент России Владимир Путин отметил важность поддержки россиян в условиях снижения их доходов, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты 11:34
3
Общество

С 1 июля некоторым категориям пенсионеров добавили до 3500 рублей

На средства могут рассчитывать пенсионеры, под опекой которых дети до 18 лет. Прибавка составит 3-3,5 тыс. руб. в месяц.
Evo-rus.com 01:45
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Происшествия

В Москве начались задержания участников пикетов у здания ФСБ

Ведомости 13:24
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Армия и оружие

На Украине провели обыски в ракетных бригадах силовиков

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в нескольких ракетных бригадах силовиков, сообщила пресс-служба командования воздушных сил страны.
РИА Новости вчера в 12:13
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Политика

В Кремле заявили о контактах с рядом стран по вопросу открытия границ

Москва, 3 июля 2020, 13:11 — REGNUM Россия в настоящее время ведет контакты с отдельными государствами по вопросу открытия границ, однако конкретных решений пока не принималось, заявил 3 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
REGNUM 06:11
15
Кино

Названа предварительная дата открытия кинотеатров в Москве

Согласно заявлению вице-премьера Дмитрия Чернышенко, кинотеатры в России смогут вернуться к работе не ранее 15 июля, при этом в каждом регионе власти смогут самостоятельно определять конкретную дату открытия.
Фильм Про 10:09
1
Происшествия

В МВД наказали командира роты из-за одинаковых жетонов у полицейских

«За нарушение требований должностного регламента дисциплинарное взыскание объявлено командиру роты 2-го оперативного полка полиции ГУ МВД России по городу Москве», — сообщили в ведомстве.
РБК вчера в 16:14
103
Общество

Пособие до 60 тыс. руб. получит часть россиян в ближайшие два месяца

Если случаи заражения среди пациентов медучреждения были зафиксированы, сотрудники получат по 35 тыс.
Цензуры.Нет 15:31
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Шоу-бизнес

Асмус и Харламов разводятся из-за пагубных привычек комика

Как сообщает «Слово и Дело», стали известны реальные причины, по которым разводятся популярный комик Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус.
CT news вчера в 17:08
17
Общество

Отца Хабиба Нурмагомедова похоронят в Дагестане

Российская газета 09:36
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Религия

Лишенный сана схиигумен Сергий отказался покидать монастырь

ТАСС 10:02
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