Среди противовирусных препаратов обнадеживающие результаты против COVID-19 на тестировании показал пока только "Ремдесивир", заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.

с чего всё началось

Обнадеживающие результаты против COVID-19 на тестировании противовирусных препаратов показал пока только "Ремдесивир", заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.

В ВОЗ назвали «обнадёживающий» препарат против коронавируса

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