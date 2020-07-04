Коронавирус
РИА НовостиВ ВОЗ назвали «обнадёживающий» препарат против коронавируса
Обнадеживающие результаты против COVID-19 на тестировании противовирусных препаратов показал пока только "Ремдесивир", заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.
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Среди противовирусных препаратов обнадеживающие результаты против COVID-19 на тестировании показал пока только "Ремдесивир", заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.РИА Новости16:33
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