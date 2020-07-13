Коронавирус
RT на русскомВ ВОЗ назвали четыре сценария распространения коронавируса в мире
Есть четыре сценария распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в мире. Об этом, как передаёт ТАСС, на брифинге заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
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с чего всё началось
Существуют четыре основных сценария распространения коронавируса в различных регионах мира. Об этом заявил в понедельник на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.ТАСС12:44
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