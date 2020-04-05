Коронавирус
РИА НовостиВ ВОЗ назвали первые симптомы коронавируса
Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".
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Происшествия
Подозреваемого в убийстве пяти человек в Рязанской области арестовали
Общество
Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС
Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Футбол
Смолов объяснил возвращение в Россию
Нападающий испанской «Сельты» и сборной России по футболу Федор Смолов объяснил возвращение на родину.
Происшествия
Раскрыты влияющие на тяжесть коронавируса факторы
Из 656 инфицированных человек с заболеванием легких разной степени тяжести более трети были госпитализированы, 94 (14,3 процента) из отправленных в больницы оказались в реанимации.
Общество
Готовые работать на вынужденных каникулах предприятия должны сообщить об этом до 7 апреля
Предприятия, которым разрешено работать на вынужденных апрельских выходных, должны сообщить о своей готовности продолжать деятельность.
Общество
Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа
Россия постепенно восстановит работу по возвращению своих граждан, которые «застряли» за границей из-за введенных ограничений по коронавирусу.
Политика
NYT узнала о коронавирусе у экс-капитана авианосца Theodore Roosevelt
Тест на коронавирус экс-капитана авианосца USS Theodore Roosevelt Бретта Крозье, которого освободили от должности после того, как в СМИ попало его письмо о вспышке эпидемии на борту судна, оказался положительным.
Происшествия
Три человека пострадали в результате стрельбы в Тюменской области
Три человека пострадали в результате стрельбы в деревне Маслова Тюменской области.
Общество
Бориса Джонсона госпитализировали с коронавирусом
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона госпитализировали с коронавирусом. Об этом сообщает британская газета The Guardian.
Культура
Порнозвезда Саша Грей сыграла в Resident Evil 3. Она много умирала, удивлялась и пугалась
3 апреля вышел ремейк Resident Evil 3 и порнозвезда не смогла пройти мимо такого события, порадовав своих фанатов трансляцией по игре.
Общество
Заболевший коронавирусом врач «Реймса» покончил с собой
Врач французского футбольного клуба «Реймс» Бернар Гонсалес, заразившийся коронавирусом, совершил самоубийство, пишет 5 апреля Le Parisien.
Футбол
Олег Иванов: «Не уверен, что мы сможем доиграть сезон»
Не уверен, что мы сможем доиграть сезон.
Общество
Собянин объяснил вхождение Москвы в группу риска по коронавирусу
Москва входит в самую высокую группу риска по распространению коронавируса.
Политика
В Госдуме назвали фактор, влияющий на восстановление ЕС после кризиса
Реализация программы по восстановлению Европы после кризиса потребует политической воли, в том числе у руководства ФРГ, но в нем сегодня нет тех, кто "потянул" бы такой проект, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Экономика
Сбербанк объяснил, кто может получить кредитные каникулы
В банке объяснили, что в соответствии с законом кредитные каникулы предоставляют только по кредитам, максимальная сумма которого не превышает: по ипотеке - 1,5 млн рублей, по автокредитам - 600 тыс. рублей; по потребкредитам для индивидуальных предпринимателей - 300 тыс. рублей; по потребкредитам для физлиц - 250 тыс. рублей; по кредитным картам для физлиц - 100 тыс. рублей.
Здоровье
На Украине нашли единственный не пораженный коронавирусом регион
Николаевская область оказалась единственным не пораженным коронавирусом регионом на Украине.
Общество
Медики назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России
Врачи озвучили сроки завершения вспышки коронавируса в Российской Федерации.
Энергетика
План по спасению нефти. Почему государство расправляется с малым бизнесом под предлогом карантина
Бизнес — под ноль Российские государственные программы спасения бизнеса почему-то принято сравнивать с аналогичными программами в Великобритании, Дании, и даже Польше, где на поддержку потребительского спроса и уровня доходов ассигновано порядка 10% ВВП — где-то чуть больше, где-то чуть меньше.
Игры
Mount & Blade II продолжает ставить рекорды по количеству игроков
Анкара, 5 апреля 2020, 16:30 — REGNUM Mount & Blade II: Bannerlord установила новый рекорд по количеству игроков.
Общество
Посольство США сообщило о рейсах из Москвы для вывоза своих граждан
Госдепартамент США организовал специальные чартерные рейсы для вывоза своих граждан из России в связи с прекращением страной международного авиасообщения из-за коронавируса.
Авто
Спецверсию УАЗ «Хантер» оценили немецкие журналисты
Смена УАЗ 469 пришла только в 2003 году, российские специалисты представили «Хантер».
Политика
Путин: режим нерабочих дней продлевается
Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.
Общество
Королева Елизавета II сравнила пандемию со Второй мировой войной
Королева Великобритании Елизавета II обратилась 5 апреля с посланием к нации.
Здоровье
Работники больницы в Нью-Йорке атаковали журналистов ВГТРК
Сотрудники больницы в Нью-Йорке атаковали съемочную группу ВГТРК во время интервью с врачом медучреждения.
Общество
Собянин обязал работников предприятий соблюдать дистанцию 1,5 м
Московские предприятия и учреждения, которые продолжают работу в условиях пандемии коронавируса, должны обеспечить дезинфекцию, а также социальную дистанцию 1,5 м между работниками и посетителями.
Политика
Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Экономика
Экономисты призывают россиян оптимизировать расходы на случай кризиса
Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин советует россиянам прежде всего оптимизировать свои расходы, экономить деньги и помнить, что регулярность доходов в тяжелые времена важнее их размера.
Экономика
Экономисты ожидают двухлетнюю рецессию в России
Несколько вариантов прогноза по экономике России в связи с эпидемией коронавируса и падением цен на нефть опубликовал Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), сообщает РИА Новости.
Футбол
Глава УЕФА высказался за проведение матчей без зрителей
Александр Чеферин заявил о том, что футбольные матчи необходимы людям, поэтому лучше турниры проводить без зрителей, чем не проводить вообще.