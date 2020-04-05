Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ ВОЗ назвали первые симптомы коронавируса

Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".
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Представитель ВОЗ назвала «явный симптом» коронавируса

РБК12:32

В ВОЗ назвали самый явный симптом коронавируса

RT на русском12:03

Сингапур поставил коронавирусный рекорд

Вести.Ru12:50

В ВОЗ назвали самый явный симптом заражения коронавирусом

Московский Комсомолец12:58

ВОЗ назвала самый явный симптом при коронавирусе

Lenta.ru11:38

В ВОЗ назвали самые явные симптомы COVID-19

News.ru11:09

В ВОЗ назвали первые симптомы коронавируса

РИА Новости10:50
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Происшествия

Подозреваемого в убийстве пяти человек в Рязанской области арестовали

RT на русском 15:53
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
РБК 03 апреля в 09:14
Футбол

Смолов объяснил возвращение в Россию

Нападающий испанской «Сельты» и сборной России по футболу Федор Смолов объяснил возвращение на родину.
Lenta.ru 17:51
Происшествия

Раскрыты влияющие на тяжесть коронавируса факторы

Из 656 инфицированных человек с заболеванием легких разной степени тяжести более трети были госпитализированы, 94 (14,3 процента) из отправленных в больницы оказались в реанимации.
Lenta.ru 17:08
Общество

Готовые работать на вынужденных каникулах предприятия должны сообщить об этом до 7 апреля

Предприятия, которым разрешено работать на вынужденных апрельских выходных, должны сообщить о своей готовности продолжать деятельность.
Петербургский дневник 15:50
Общество

Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа

Россия постепенно восстановит работу по возвращению своих граждан, которые «застряли» за границей из-за введенных ограничений по коронавирусу.
РБК вчера в 09:51
Политика

NYT узнала о коронавирусе у экс-капитана авианосца Theodore Roosevelt

Тест на коронавирус экс-капитана авианосца USS Theodore Roosevelt Бретта Крозье, которого освободили от должности после того, как в СМИ попало его письмо о вспышке эпидемии на борту судна, оказался положительным.
РБК 16:12
Происшествия

Три человека пострадали в результате стрельбы в Тюменской области

Три человека пострадали в результате стрельбы в деревне Маслова Тюменской области.
ТАСС 17:24
Общество

Бориса Джонсона госпитализировали с коронавирусом

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона госпитализировали с коронавирусом. Об этом сообщает британская газета The Guardian.
Российская газета 17:10
Культура

Порнозвезда Саша Грей сыграла в Resident Evil 3. Она много умирала, удивлялась и пугалась

3 апреля вышел ремейк Resident Evil 3 и порнозвезда не смогла пройти мимо такого события, порадовав своих фанатов трансляцией по игре.
Чемпионат 17:46
Общество

Заболевший коронавирусом врач «Реймса» покончил с собой

Врач французского футбольного клуба «Реймс» Бернар Гонсалес, заразившийся коронавирусом, совершил самоубийство, пишет 5 апреля Le Parisien.
Известия 16:48
Футбол

Олег Иванов: «Не уверен, что мы сможем доиграть сезон»

Не уверен, что мы сможем доиграть сезон.
Матч ТВ 16:13
Общество

Собянин объяснил вхождение Москвы в группу риска по коронавирусу

Москва входит в самую высокую группу риска по распространению коронавируса.
РБК 02:50
Политика

В Госдуме назвали фактор, влияющий на восстановление ЕС после кризиса

Реализация программы по восстановлению Европы после кризиса потребует политической воли, в том числе у руководства ФРГ, но в нем сегодня нет тех, кто "потянул" бы такой проект, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
РИА Новости 16:16
Экономика

Сбербанк объяснил, кто может получить кредитные каникулы

В банке объяснили, что в соответствии с законом кредитные каникулы предоставляют только по кредитам, максимальная сумма которого не превышает: по ипотеке - 1,5 млн рублей, по автокредитам - 600 тыс. рублей; по потребкредитам для индивидуальных предпринимателей - 300 тыс. рублей; по потребкредитам для физлиц - 250 тыс. рублей; по кредитным картам для физлиц - 100 тыс. рублей.
ТАСС 04:55
Здоровье

На Украине нашли единственный не пораженный коронавирусом регион

Николаевская область оказалась единственным не пораженным коронавирусом регионом на Украине.
Lenta.ru 07:49
Общество

Медики назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России

Врачи озвучили сроки завершения вспышки коронавируса в Российской Федерации.
Evo-rus.com 03:34
Энергетика

План по спасению нефти. Почему государство расправляется с малым бизнесом под предлогом карантина

Бизнес — под ноль Российские государственные программы спасения бизнеса почему-то принято сравнивать с аналогичными программами в Великобритании, Дании, и даже Польше, где на поддержку потребительского спроса и уровня доходов ассигновано порядка 10% ВВП — где-то чуть больше, где-то чуть меньше.
Новая газета вчера в 10:46
Игры

Mount & Blade II продолжает ставить рекорды по количеству игроков

Анкара, 5 апреля 2020, 16:30 — REGNUM Mount & Blade II: Bannerlord установила новый рекорд по количеству игроков.
REGNUM 09:30
Общество

Посольство США сообщило о рейсах из Москвы для вывоза своих граждан

Госдепартамент США организовал специальные чартерные рейсы для вывоза своих граждан из России в связи с прекращением страной международного авиасообщения из-за коронавируса.
РБК 18:08
Религия

У трех священников Московской епархии обнаружили коронавирус

РБК 14:39
Авто

Спецверсию УАЗ «Хантер» оценили немецкие журналисты

Смена УАЗ 469 пришла только в 2003 году, российские специалисты представили «Хантер».
ГЛАС.RU 02 апреля в 06:36
Политика

Путин: режим нерабочих дней продлевается

Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.
REGNUM 02 апреля в 10:07
Общество

Королева Елизавета II сравнила пандемию со Второй мировой войной

Королева Великобритании Елизавета II обратилась 5 апреля с посланием к нации.
Российская газета 15:54
Здоровье

Работники больницы в Нью-Йорке атаковали журналистов ВГТРК

Сотрудники больницы в Нью-Йорке атаковали съемочную группу ВГТРК во время интервью с врачом медучреждения.
Известия 15:39
Общество

Собянин обязал работников предприятий соблюдать дистанцию 1,5 м

Московские предприятия и учреждения, которые продолжают работу в условиях пандемии коронавируса, должны обеспечить дезинфекцию, а также социальную дистанцию 1,5 м между работниками и посетителями.
РБК вчера в 14:04
Политика

Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru вчера в 09:36
Экономика

Экономисты призывают россиян оптимизировать расходы на случай кризиса

Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин советует россиянам прежде всего оптимизировать свои расходы, экономить деньги и помнить, что регулярность доходов в тяжелые времена важнее их размера.
Народные новости 13:30
Экономика

Экономисты ожидают двухлетнюю рецессию в России

Несколько вариантов прогноза по экономике России в связи с эпидемией коронавируса и падением цен на нефть опубликовал Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), сообщает РИА Новости.
UfaTime.ru 08:28
Футбол

Глава УЕФА высказался за проведение матчей без зрителей

Александр Чеферин заявил о том, что футбольные матчи необходимы людям, поэтому лучше турниры проводить без зрителей, чем не проводить вообще.
Невские Новости 16:40
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