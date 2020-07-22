Коронавирус
Lenta.ruВ ВОЗ назвали сроки получения вакцины от коронавируса
Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан назвал сроки получения вакцины от коронавируса. Об этом он заявил в ходе выступления, которое транслировалось в Twitter-аккаунте организации.
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Общество
Закон о выходном дне для диспансеризации принят Госдумой
Госдумой принят закон, дающий мужчинам и женщинам в возрасте старше сорока лет право на один выходной день в году для прохождения диспансеризационного обследования.
U74.Ru 01:48
Общество
Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла
Басманный суд Москвы огласил решение о признании сына рэпера Децла Тони наследником первой очереди, ДНК-экспертиза показала, что он действительно является сыном музыканта.
Lenta.ru 15:02
Политика
Развожаев зарегистрирован кандидатом в губернаторы Севастополя
22 июля на заседании Севизбиркома Михаил Развожаев зарегистрирован четвёртым кандидатом в губернаторы Севастополя.
Вести Крым 05:01
Общество
В Австрии вновь ввели обязательный масочный режим в магазинах
Вчера, 21 июля, в ходе пресс-конференции правительства канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что супермаркетах, банках, на почте и во всех сферах повседневной жизни вновь будет введен обязательный масочный режим.
RuNews24.ru 10:19
Происшествия
Жених избил невесту незадолго до ее убийства в Москве
"Предположительно, девушку избил ее жених, сейчас следователи устанавливают местоположение молодого человека", - рассказал источник РИА Новости.
ТВ Центр 08:04
Экономика
Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников
Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
Газета.Ru вчера в 03:27
Происшествия
Арестованный экс-полицейский намерен просить возобновить дело Голунова
Бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец, который проходит по делу о подброшенных наркотиках Ивану Голунову, намерен просить Генпрокуратуру возобновить расследование в отношении журналиста.
RT на русском 12:00
Общество
Навальный вернул Пригожину «пожертвование» на 1 млн рублей
Коммерсантъ 08:50
Общество
Вильфанд сообщил о наступлении аномальной жары в ряде регионов РФ
Наиболее значимые отклонения от климатической нормы будет наблюдаться именно в Якутии, подчеркнул метеоролог в интервью журналистам ТАСС.
Слово и Дело 02:55
Футбол
«Краснодар» в третий раз стал бронзовым призером РПЛ
«Краснодар» в третий раз стал бронзовым призером Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Lenta.ru 14:12
Общество
Илон Маск сообщил, что новый завод Tesla построят в Техасе
Американская компания Tesla планирует построить новый завод в Остине (штат Техас).
Телеканал RTVI 20:22
Игры
В Сети появилось видео с геймплеем ремейка игры Mafia
Официальный релиз Mafia: Definitive Edition состоится уже в конце сентября, в том числе на PlayStation и Xbox One.
Актуальные Новости 12:02
Общество
Туристы нашли второе гейзерное озеро в Горном Алтае
"Кажется, я случайно обнаружил старшего брата гейзерного озера", — написал Тимофеев.
Алтапресс 21:22
Общество
45 воронежских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
Обозреватель Врн 08:28
Здоровье
В Минздраве спрогнозировали подъем заболеваемости коронавирусом
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико рассказал, что подъем заболеваемости коронавирусом возможен в ноябре 2020 года и продолжится он до января 2021.
Gazeta.SPb 13:34
Политика
Депутаты Благовещенска выбрали главу города
Благовещенск, 23 июля 2020, 05:32 — REGNUM Депутаты думы Благовещенска на очередном заседании 23 июля выбрали главу города.
REGNUM 22:32
Здоровье
Алтайский врач рассказала, что пациенты с коронавирусом скрывают свой диагноз
Специалист отмечает, что пациенты, которые заражены коронавирусом, скрывают свой диагноз, поэтому врач призывает СМИ меньше писать о том, что болезнь протекает бессимптомно.
АМИТЕЛ 22:36
Кино
Сценарист «Мстителей: Финал» раскрыл, как Капитан Америка смог вызвать молнию
Соавтор сценария «Мстителей: Финал» Кристофер Маркус прокомментировал зрелищную сцену, в которой во время сражения с Таносом (Джош Бролин) Капитану Америке (Крис Эванс) удается вызвать на безумного титана с помощью молота Мьельнира череду мощных ударов молнии.
Киноафиша России вчера в 13:00
Наука
Учеными из Италии опровергнута одна из теорий вымирания неандертальцев
Итальянские специалисты считают, что из 3 предложенных теорий исчезновения неандертальцев одна не соответствует реалиям.
МедиаПоток 09:18
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости вчера в 01:26
Общество
Собянин уволил главу департамента образования
Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Исаака Калину от должности главы столичного департамента образования и науки, он продолжит работу в качестве советника градоначальника.
Коммерсантъ 13:48
Наука
Роспотребнадзор запустил портал научных публикаций о коронавирусе
Роспотребнадзор сообщил об открытии российского портала препринтов (научных статей) по коронавирусу COVID-19 Preprints.
Коммерсантъ 21:23
Общество
Суд арестовал бренды косметической компании Natura Siberica
Обновлено в 21:21 Суд арестовал более 65 брендов одного из крупнейших производителей косметики Natura Siberica.
BFM.ru 14:22
Общество
Ортопед назвал способ улучшить сон
Неровное полотно матраса приводит к изменению позы во время сна, искривлению позвоночника, появлению болей в спине, разбитости утром.
РИА Новости 21:00
Общество
65 человек заразились коронавирусом после праздника в алтайском кафе
В числе которых были дети и люди пожилого возраста. В отношении владельцев кафе возбуждено административное производство.
Алтайская правда 22:11
Политика
Трамп: США могут потребовать от Китая закрыть и другие дипучреждения
Президент США Дональд Трамп не исключил, что Америка потребует от Китая закрыть и другие дипломатические учреждения на территории страны.
Газета.Ru 18:21
Происшествия
Следствие по делу Абызова находится в завершающей стадии
Следствие по уголовному делу в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова находится в завершающей стадии.
ТАСС 21:16