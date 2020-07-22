Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ ВОЗ назвали сроки получения вакцины от коронавируса

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан назвал сроки получения вакцины от коронавируса. Об этом он заявил в ходе выступления, которое транслировалось в Twitter-аккаунте организации.
Читать в источнике
Комментировать101

Подробнее о событии

В ВОЗ дали прогноз по срокам вакцинации от коронавируса

РИА Новости22:26

Представители ВОЗ советуют не ждать вакцину от коронавируса раньше следующего года

Эхо Москвы13:04

ВОЗ: Массовая вакцинация от COVID-19 начнется не раньше 2021 года

Национальная служба новостей15:40

В ВОЗ дали прогноз по срокам вакцинации от COVID-19

РБК14:58

ВОЗ считает, что люди не получат вакцину от коронавируса раньше 2021 года

Газета.Ru14:19

В ВОЗ заявили, что вакцину от COVID-19 вряд ли можно будет массово применять ранее 2021 г

Интерфакс13:36

ВОЗ: Вакцинация от коронавируса начнется не раньше 2021 года

Комсомольская правда21:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 22:43, Ашберн
Общество

Закон о выходном дне для диспансеризации принят Госдумой

Госдумой принят закон, дающий мужчинам и женщинам в возрасте старше сорока лет право на один выходной день в году для прохождения диспансеризационного обследования.
U74.Ru 01:48
6
Общество

Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла

Басманный суд Москвы огласил решение о признании сына рэпера Децла Тони наследником первой очереди, ДНК-экспертиза показала, что он действительно является сыном музыканта.
Lenta.ru 15:02
39
Политика

Развожаев зарегистрирован кандидатом в губернаторы Севастополя

22 июля на заседании Севизбиркома Михаил Развожаев зарегистрирован четвёртым кандидатом в губернаторы Севастополя.
Вести Крым 05:01
18
Общество

В Австрии вновь ввели обязательный масочный режим в магазинах

Вчера, 21 июля, в ходе пресс-конференции правительства канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что супермаркетах, банках, на почте и во всех сферах повседневной жизни вновь будет введен обязательный масочный режим.
RuNews24.ru 10:19
13
Происшествия

Жених избил невесту незадолго до ее убийства в Москве

"Предположительно, девушку избил ее жених, сейчас следователи устанавливают местоположение молодого человека", - рассказал источник РИА Новости.
ТВ Центр 08:04
194
Экономика

Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников

Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
Газета.Ru вчера в 03:27
438
Происшествия

Арестованный экс-полицейский намерен просить возобновить дело Голунова

Бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец, который проходит по делу о подброшенных наркотиках Ивану Голунову, намерен просить Генпрокуратуру возобновить расследование в отношении журналиста.
RT на русском 12:00
54
Общество

Навальный вернул Пригожину «пожертвование» на 1 млн рублей

Коммерсантъ 08:50
247
Общество

Вильфанд сообщил о наступлении аномальной жары в ряде регионов РФ

Наиболее значимые отклонения от климатической нормы будет наблюдаться именно в Якутии, подчеркнул метеоролог в интервью журналистам ТАСС.
Слово и Дело 02:55
4
Футбол

«Краснодар» в третий раз стал бронзовым призером РПЛ

«Краснодар» в третий раз стал бронзовым призером Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Lenta.ru 14:12
Путешествия

Кабмин вернет до 15 тыс. рублей россиянам за отдых внутри страны

Известия 20:52
3,6K
Общество

Родственники чеченского блогера признались в его убийстве в Вене

BFM.ru 10:39
353
Общество

Илон Маск сообщил, что новый завод Tesla построят в Техасе

Американская компания Tesla планирует построить новый завод в Остине (штат Техас).
Телеканал RTVI 20:22
Игры

В Сети появилось видео с геймплеем ремейка игры Mafia

Официальный релиз Mafia: Definitive Edition состоится уже в конце сентября, в том числе на PlayStation и Xbox One.
Актуальные Новости 12:02
61
Общество

Туристы нашли второе гейзерное озеро в Горном Алтае

"Кажется, я случайно обнаружил старшего брата гейзерного озера", — написал Тимофеев.
Алтапресс 21:22
Общество

45 воронежских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

Обозреватель Врн 08:28
14
Здоровье

В Минздраве спрогнозировали подъем заболеваемости коронавирусом

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико рассказал, что подъем заболеваемости коронавирусом возможен в ноябре 2020 года и продолжится он до января 2021.
Gazeta.SPb 13:34
250
Политика

Депутаты Благовещенска выбрали главу города

Благовещенск, 23 июля 2020, 05:32 — REGNUM Депутаты думы Благовещенска на очередном заседании 23 июля выбрали главу города.
REGNUM 22:32
2
Здоровье

Алтайский врач рассказала, что пациенты с коронавирусом скрывают свой диагноз

Специалист отмечает, что пациенты, которые заражены коронавирусом, скрывают свой диагноз, поэтому врач призывает СМИ меньше писать о том, что болезнь протекает бессимптомно.
АМИТЕЛ 22:36
Кино

Сценарист «Мстителей: Финал» раскрыл, как Капитан Америка смог вызвать молнию

Соавтор сценария «Мстителей: Финал» Кристофер Маркус прокомментировал зрелищную сцену, в которой во время сражения с Таносом (Джош Бролин) Капитану Америке (Крис Эванс) удается вызвать на безумного титана с помощью молота Мьельнира череду мощных ударов молнии.
Киноафиша России вчера в 13:00
Наука

Учеными из Италии опровергнута одна из теорий вымирания неандертальцев

Итальянские специалисты считают, что из 3 предложенных теорий исчезновения неандертальцев одна не соответствует реалиям.
МедиаПоток 09:18
6
Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости вчера в 01:26
1,6K
Общество

Собянин уволил главу департамента образования

Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Исаака Калину от должности главы столичного департамента образования и науки, он продолжит работу в качестве советника градоначальника.
Коммерсантъ 13:48
322
Наука

Роспотребнадзор запустил портал научных публикаций о коронавирусе

Роспотребнадзор сообщил об открытии российского портала препринтов (научных статей) по коронавирусу COVID-19 Preprints.
Коммерсантъ 21:23
Общество

Суд арестовал бренды косметической компании Natura Siberica

Обновлено в 21:21 Суд арестовал более 65 брендов одного из крупнейших производителей косметики Natura Siberica.
BFM.ru 14:22
192
Происшествия

На Камчатке нашли тело туриста, пропавшего на вулкане 17 дней назад

РИА Новости 20:57
Общество

Ортопед назвал способ улучшить сон

Неровное полотно матраса приводит к изменению позы во время сна, искривлению позвоночника, появлению болей в спине, разбитости утром.
РИА Новости 21:00
Общество

65 человек заразились коронавирусом после праздника в алтайском кафе

В числе которых были дети и люди пожилого возраста. В отношении владельцев кафе возбуждено административное производство.
Алтайская правда 22:11
2
Политика

Трамп: США могут потребовать от Китая закрыть и другие дипучреждения

Президент США Дональд Трамп не исключил, что Америка потребует от Китая закрыть и другие дипломатические учреждения на территории страны.
Газета.Ru 18:21
142
Происшествия

Следствие по делу Абызова находится в завершающей стадии

Следствие по уголовному делу в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова находится в завершающей стадии.
ТАСС 21:16
1
Как работают Яндекс.Новости?
Главное