Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан назвал сроки получения вакцины от коронавируса. Об этом он заявил в ходе выступления, которое транслировалось в Twitter-аккаунте организации.

В ВОЗ назвали сроки получения вакцины от коронавируса

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