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Lenta.ru
Lenta.ru

В ВОЗ назвали сроки получения вакцины от коронавируса

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан назвал сроки получения вакцины от коронавируса. Об этом он заявил в ходе выступления, которое транслировалось в Twitter-аккаунте организации.В источнике
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Национальная служба новостей

ВОЗ: Массовая вакцинация от COVID-19 начнется не раньше 2021 года

Национальная служба новостейвчера в 15:40
Комсомольская правда

ВОЗ: массовая вакцинация от коронавируса начнется не ранее 2021 года

Комсомольская правдавчера в 13:59
Газета.Ru

ВОЗ считает, что люди не получат вакцину от коронавируса раньше 2021 года

Газета.Ruвчера в 14:19
РИА Новости

В ВОЗ сообщили, когда люди получат вакцину от коронавируса

РИА Новостивчера в 14:11
РБК

В ВОЗ дали прогноз по срокам вакцинации от COVID-19

РБКвчера в 14:58
Интерфакс

В ВОЗ заявили, что вакцину от COVID-19 вряд ли можно будет массово применять ранее 2021 г

Интерфаксвчера в 13:36
Эхо Москвы

Представители ВОЗ советуют не ждать вакцину от коронавируса раньше следующего года

Эхо Москвывчера в 13:04
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Екатерина Волкова вылечилась от гепатита C

Екатерина Волкова вылечилась от гепатита C Актриса Екатерина Волкова сообщила своим подписчикам, что победила гепатит С. Актриса Екатерина Волкова сообщила поклонникам радостную новость и рассказала, что вылечилась от смертельного заболевания, а именно от гепатита.
Экспресс газетавчера в 06:59
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Программу переселения граждан из аварийного жилья в ЕАО обсудили в Москве

В рамках этапа 2019-2020 годов программы по переселению граждан из аварийного жилья в регионе запланировано переселение 0,39 тыс. человек из аварийного жилья площадью 6,59 тыс. кв. м. Общий объем финансирования составляет 251,89 млн. рублей, из них за счет средств Фонда ЖКХ – 249,34 млн. рублей, за счет средств консолидированного бюджета региона – 2,54 млн. рублей.
РИА Биробиджан20:00
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«Краснодар» пробился в Лигу чемпионов, ЦСКА сыграет в Лиге Европы

"Краснодар" стал бронзовым призером чемпионата России и пробился в квалификацию Лиги чемпионов, ЦСКА начнет следующий сезон в Лиге Европы, а "Спартак" на выезде обыграл "Рубин" Леонида Слуцкого.
Газета.Ruвчера в 14:47

Волочкову суд оштрафовал на 20 тысяч рублей за нарушение карантина

Москва, 22 июля 2020, 20:34 — REGNUM Тверской суд Москвы оштрафовал бывшую балерину Анастасию Волочкову на 20 тысяч рублей за нарушение правил при угрозе возникновения ЧС при посещении Серафимо-Дивеевского монастыря в Нижегородской области.
REGNUMвчера в 13:34
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Трамп допустил закрытие других дипломатических миссий Китая в США

Вашингтон, 23 июля 2020, 02:42 — REGNUM Вслед за генеральным консульством Китая в Хьюстоне, власти США могут закрыть и другие дипломатические миссии КНР, заявил 22 июля американский президент Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
REGNUM19:42
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