В ВОЗ назвали сроки получения вакцины от коронавируса
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Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан назвал сроки получения вакцины от коронавируса. Об этом он заявил в ходе выступления, которое транслировалось в Twitter-аккаунте организации.В источнике
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ВОЗ: Массовая вакцинация от COVID-19 начнется не раньше 2021 года
Национальная служба новостейвчера в 15:40
ВОЗ: массовая вакцинация от коронавируса начнется не ранее 2021 года
Комсомольская правдавчера в 13:59
Представители ВОЗ советуют не ждать вакцину от коронавируса раньше следующего года
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