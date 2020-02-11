Общество

Суть событийСуть событийВ ВОЗ назвали сроки создания вакцины от нового коронавируса

Первая вакцина от нового коронавируса будет разработана не раньше, чем через 1,5 года. Об этом сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге во вторник, 11 февраля. По его словам, создание вакцин и лекарств является важной частью программы исследований.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

ВОЗ назвала сроки создания вакцины от коронавируса

РБК13:11

В ВОЗ назвали сроки создания первой вакцины от нового коронавируса

РИА Новости11:27

ВОЗ: Вакцина от коронавируса Covid-19 может быть разработана за 1,5 года

Российская газета11:10

Глава ВОЗ заявил, что вакцину от коронавируса могут создать через полтора года

ТАСС11:01

ВОЗ назвала сроки изготовления вакцины от коронавируса

Известия10:59

ВОЗ: Первая вакцина против коронавируса может быть готова через 18 месяцев

Комсомольская правда10:52

ВОЗ рассчитывает получить вакцину от коронавируса через полтора года

Коммерсантъ11:26
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 20:06, Ашберн
Гаджеты

Samsung представил новые смартфоны-флагманы: всё о Galaxy S20

Вести.Ru 15:15
Футбол

Дембеле выбыл на полгода и пропустит Евро-2020

«Блауграна» сообщила, что ее форвард Усман Дембеле выбыл на шесть месяцев из рядов сине-гранатовых.
ODDS.ru 13:05
Политика

США захотели обсудить сокращение ядерного оружия с Россией и Китаем

США захотели обсудить сокращение ядерного оружия с Россией и Китаем, заявил в среду, 12 февраля, помощник американского лидера по национальной безопасности Роберт О'Брайен, передает РИА Новости.
Lenta.ru 19:08
Культура

«Оскар» установил антирекорд по просмотрам

ИА InterMedia 04:42
Авто

Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ

В Сети появились первые изображения будущего УАЗ «Патриот» новой генерации, который глава «Соллерс» прозвал «Русским Прадо».
Вечерний курьер вчера в 14:12
Политика

Зеленский уволил Богдана с поста главы офиса президента Украины

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан уволен с занимаемой должности указом главы государства Владимира Зеленского.
Известия 04:40
Происшествия

Теплоэнергетики ликвидировали повреждения на теплосети в Улан-Удэ

Номер один 19:51
Общество

В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала

"Единая Россия" внесла в Госдуму поправки об использовании материнского капитала, говорится в сообщении на официальном сайте партии.
РИА Новости вчера в 17:28
Политика

Бывшим президентам предложили дать пожизненное членство в Совфеде

Бывшие президенты России смогут пожизненно входить в Совет Федерации, следует из предлагаемой поправки к проекту об изменении Конституции.
РИА Новости 12:27
Политика

Зеленский рассказал об общении с Путиным «глаза в глаза»

Газета.Ru 07:31
Политика

Посольство России в Германии ответило на статью посла Польши о войне

Слова посла Польши в ФРГ Анджея Пшилебского о "наибольшей выгоде" Советского Союза от "окончания войны" против нацистской Германии и о внесении западными союзниками решающего вклада в разгром Третьего рейха стали примером исторического ревизионизма в русле установок Варшавы на фальсификацию истории, заявили во вторник в посольстве России в Германии.
РИА Новости 12:05
Культура

Собчак ответила зрителям на критику своего нового шоу «Док-Ток»

Народные новости 14:51
Политика

Трамп анонсировал увольнения в Белом доме

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Белый дом покинет ряд сотрудников из-за ситуации с импичментом.
RT на русском 18:32
Экономика

Сечин представил Путину проект «Восток Ойл»

На встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле глава "Роснефти" Игорь Сечин представил проект "Восток Ойл", который может стать крупнейшим и наиболее перспективным проектом в мировой нефтегазовой отрасли.
Газета.Ru 10:21
Футбол

Сын Пеле рассказал о депрессии отца

Газета.Ru вчера в 14:24
Общество

Глава Минтруда рассказал об индексации пенсий работающим пенсионерам

Индексация пенсий работающим пенсионерам не предусмотрена действующим законодательством.
REGNUM 04:23
Здоровье

Число жертв коронавируса в провинции Хубэй возросло до 1068 человек

В китайской провинции Хубэй от осложнений, вызванных новым коронавирусом, погибли 1068 человек, сообщается на сайте региональной комиссии по вопросам здравоохранения.
РБК 18:42
Экономика

ЦБ раскрыл детали сделки по продаже Сбербанка

Пакет акций банка, принадлежащий регулятору, оценивается примерно в 2,8 трлн руб. Напомним, сегодня, 11 февраля, законопроект, предусматривающий выход ЦБ из капитала Сбербанка и определяющий порядок и условия продажи его акций правительству, был передан в кабинет министров.
Коммерсантъ 12:14
Армия и оружие

Появились сообщения об атаке турецкого F-16 на Ми-17 в Сирии

Атаку на вертолет Ми-17 сирийской армии провел турецкий истребитель F-16, сообщает военный аналитик Бабак Тагвей со ссылкой на неназванного бывшего пилота ВВС Турции.
Lenta.ru 07:43
Происшествия

В Пензе задержали активистов, приехавших поддержать фигурантов дела «Сети»

На железнодорожном вокзале в Пензе полицейские задержали активистов, которые собирались вернуться в Москву после оглашения приговора фигурантам дела «Сети», сообщили «МБХ-медиа» и несколько Telegram-каналов.
Коммерсантъ 14:49
Культура

Арт-критик разрушила произведение искусства за $20 тысяч

Газета.Ru вчера в 18:47
Авто

Yamaha тестирует мощный электромотор

110km.ru 16:29
Политика

«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2»

Газопровод «Северный поток-2» запустят в конце 2020 года, следует из презентации компании, подготовленной к Дню инвестора.
РБК 11:49
Кино

Владимир Меньшов: «Мужчины лучше рассказывают о женщинах»

Аргументы и Факты вчера в 16:05
Футбол

Валерий Рейнгольд умер на 78-м году жизни

РИА Новости 12:05
Происшествия

Инцидент с девушкой в нижнем белье в ТЦ проверит нижегородская полиция

По факту публикации видеоролика нижегородским блогером, который в торговом центре выгуливает девушку на поводке, в чёрном нижнем белье и БДСМ-маске, проверит полиция.
REGNUM 06:25
Наука

Выявлена связь между уровнем тестостерона и риском развития рака

Учёные-медики из Кембриджского и Эксетерского университетов провели генетический анализ более 425 тысяч образцов крови мужчин и женщин, чтобы изучить влияние уровня тестостерона в организме на риск развития рака и сахарного диабета.
News.ru 11:32
Политика

Россия рассчитывает, что ее позиция будет учтена в резолюции по Ливии

Российская Федерация рассчитывает, что ее позиция будет учтена в резолюции по Ливии до того, как она будет вынесена на голосование в Совете Безопасности ООН, сообщает постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.
ФАН 17:08
Авто

Страховщики рассказали, какие автомобили угоняют чаще всего

Wikimedia Commons Чаще всего угону среди новых автомобилей поддаются машины азиатских брендов, выяснили страховщики.
РЕН ТВ 17:09
Политика

Пушков высказался о решении Польши купить американские F-35

Польша зря подписала контракт с США на $4,6 млрд для приобретения американских истребителей F-35, так как она состоит в НАТО и пользуется гарантиями альянса в области безопасности.
Rambler News Service вчера в 09:52
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное