Первая вакцина от нового коронавируса будет разработана не раньше, чем через 1,5 года. Об этом сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге во вторник, 11 февраля. По его словам, создание вакцин и лекарств является важной частью программы исследований.

В ВОЗ назвали сроки создания вакцины от нового коронавируса

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