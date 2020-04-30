Введенные в России в связи с пандемией ограничения можно будет постепенно ослаблять после 12 мая, если темпы прироста заразившихся начнут снижаться. Об этом заявила в интервью ТАСС представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

с чего всё началось

Следующие две недели Вуйнович назвала «ключевыми» для России. Если число новых случаев заражения будет постоянно падать, тогда можно «рассмотреть, какие меры можно было бы ослаблять». При этом 12 мая Вуйнович считает «логичной» для этого датой.

ВОЗ допускает снятие ограничений в России с 12 мая

Технологии «Биокад» профинансирует создание и выпуск вакцины против коронавируса «Биокад» как индустриальный партнер проекта профинансирует и организует клинические исследования вакцины, выпуск и производство препарата.

Финансы Власти Москвы определили банки для льготного кредитования бизнеса Правительство Москвы определило перечень банков, которые будут предоставлять льготные займы для предпринимателей.

Общество График выплаты пенсий изменится в мае в Алтайском крае График доставки майских пенсий и других социальных выплат через отделения «Почты России» в связи с предстоящими майскими праздничными и выходными днями будет скорректирован с учетом режима работы почтового ведомства, сообщает Отделение Пенсионного фонда РФ по Алтайскому краю.

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники. Выходные дни в России продлили до 12 мая. 950

Общество В Нижегородской области разъяснили правила поездок на дачу Жителям Нижегородской области при оформлении заявки для выезда на дачу придется предъявить документы на право собственности, сообщила пресс-служба правительства региона. 317

Политика Верховная Рада призвала усилить международное давление на Россию Верховная Рада Украины приняла постановление об обращении к парламентам других стран и ассамблеям международных организаций с призывом усилить давление на Россию. 34

Общество Въезд в Нижегородскую область ограничен Одно из важнейших нововведений касается тех, у кого нет регистрации в Нижегородской области, даже при условии владения имуществом на территории региона: они будут обязаны проходить двухнедельный карантин в условиях обсерватора за свой счет. 1

Политика Песков назвал условие мира в Донбассе Мир в Донбассе и на Украине в целом зависит от выполнения минских соглашений в полном объеме. 3

Общество Глава Кубани продлил режим карантина в крае до 12 мая Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что режим карантина на территории региона будет продлен до 12 мая. 208

Космос Крупный астероид приблизится к земле 29 апреля Крупный астероид 1998 OR2, который считается потенциально опасным объектом, 29 апреля пролетит на расстоянии около 6,3 млн км от земли, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ». 162

Экономика Верховный суд разъяснил порядок оплаты кредитов во время пандемии Верховный суд разъяснил, что в условиях нерабочих дней, объявленных для борьбы с распространением коронавируса, выплаты по кредитам, в том числе ипотечным, можно приостановить на полгода. 27

Здоровье В пяти регионах заболеваемость пневмонией выросла более чем в 1,5 раза В каждом третьем регионе России в январе-феврале 2020 года значительно, более чем на 10%, выросла заболеваемость пневмониями.

Происшествия Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", сообщили в столичном главке МВД. 231