Коронавирус
BFM.ruВОЗ допускает снятие ограничений в России с 12 мая
Следующие две недели Вуйнович назвала «ключевыми» для России. Если число новых случаев заражения будет постоянно падать, тогда можно «рассмотреть, какие меры можно было бы ослаблять». При этом 12 мая Вуйнович считает «логичной» для этого датой.
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с чего всё началось
Введенные в России в связи с пандемией ограничения можно будет постепенно ослаблять после 12 мая, если темпы прироста заразившихся начнут снижаться. Об этом заявила в интервью ТАСС представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.ТАСС07:30
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