с чего всё началось

Представитель ВОЗ объяснил причину быстрого развития пандемии коронавируса в Белоруссии. По мнению Батыра Бердыклычева, одной из основных причин стремительного развития пандемии является отсутствие адекватных ограничительных мер в республике.

В ВОЗ объяснили быстрое развитие пандемии в Белоруссии

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Здоровье 7 лабораторий могут выявлять COVID без подтверждения Роспотребнадзора Sajad Hameed / Keystone Press Agency Семь лабораторий в России могут диагностировать коронавирусную инфекцию у пациентов при помощи теста без подтверждения Роспотребнадзора.

Экономика ФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на работников Москва, 1 мая 2020, 09:18 — REGNUM Сегодня, 1 мая, ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере одной минимальной оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника, сообщает ИА REGNUM. 139

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Общество В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом. 1,2K