Коронавирус
Ореанда-НовостиВ ВОЗ объяснили быстрое развитие пандемии в Белоруссии
Представитель ВОЗ объяснил причину быстрого развития пандемии коронавируса в Белоруссии. По мнению Батыра Бердыклычева, одной из основных причин стремительного развития пандемии является отсутствие адекватных ограничительных мер в республике.
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с чего всё началось
Что касается прогнозирования пика заболеваемости в республике, то Бердыклычев отметил, что оно зависит от многих факторов, но "достоверно судить об этом можно будет только ретроспективно", передает tut.by.Московский Комсомолецвчера в 04:26
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 02:17, Ашберн
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Из Покровской больницы в Петербурге массово уволились врачи
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В России в пяти регионах резко выросла заболеваемость пневмонией
В 5 регионах России за январь и февраль текущего года заболеваемость пневмонией выросла в 1,5 раза.
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Актриса Татьяна Васильева госпитализирована с высокой температурой
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7 лабораторий могут выявлять COVID без подтверждения Роспотребнадзора
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REGNUM вчера в 02:18
Происшествия
В Новосибирске умер пятый пациент с коронавирусом
В Новосибирской области скончался еще один человек, которому ранее был поставлен диагноз «коронавирусная инфекция», сообщает региональный оперштаб.
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У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
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Газета.Ru 02:08