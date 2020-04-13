Использование масок при игнорировании других мер по профилактике COVID-19 повышает риск заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

В ВОЗ объяснили, когда маски опасны для людей

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