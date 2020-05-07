Коронавирус
РИА НовостиВ ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
В России удалось уберечь самую уязвимую для коронавируса группу населения, что объясняет низкую смертность от COVID-19. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович в интервью телеканалу RT.
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с чего всё началось
Официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в ходе стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» оценила показатели смертности от коронавирусной инфекции в России.RT на русском14:21
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Обновленному Hyundai Palisade 2020-го модельного года досталась и новая "люксовая" комплектация, которой дали название Calligraphy.
Новые автомобили 11:52
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МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала
МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
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В помощь бизнесу в регионах выделены дополнительные средства
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Российская газета 04 мая в 05:44
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Московский Комсомолец 06:26
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Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 11:14
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В Хакасии ребенок погиб при пожаре
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В Амурской области медики диагностировали 14 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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Доля электроники в цене новых авто увеличилась до 40%
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Коммерсантъ 13:20
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В России могут ввести общественные работы для предприятий, на которых в связи с карантинными мерами из-за пандемии коронавируса приостановлено производство.
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Что касается Якутска, то 30 из 35-ти — студенты СВФУ, живущие в общежитии с первым заболевшим.
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