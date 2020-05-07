Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России

В России удалось уберечь самую уязвимую для коронавируса группу населения, что объясняет низкую смертность от COVID-19. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович в интервью телеканалу RT.
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с чего всё началось

В ВОЗ оценили показатели смертности от коронавируса в России

Официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в ходе стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» оценила показатели смертности от коронавирусной инфекции в России.
RT на русском14:21

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В ВОЗ объяснили низкую смертность среди россиян с коронавирусом

Lenta.ru20:33

ВОЗ похвалила Россию за низкую смертность от коронавируса

Московский Комсомолец20:20

В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России

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В ВОЗ рассказали, с чем связана низкая смертность от COVID-19 в России

РЕН ТВ19:58

ВОЗ оценила уровень смертности от Covid-19 в России

Татар-информ16:28

ВОЗ оценила показатели смертности от COVID-19 в России

Реальное время14:57

В ВОЗ оценили показатели смертности от коронавируса в России

RT на русском14:21
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Единоборства

Александр Емельяненко хочет бой с Майком Тайсоном

FightCard.ru 03:51
9
Авто

Старые «ГАЗоны» сняли с производства

По сообщению официальных дилеров компании «ГАЗ», запасов старых «ГАЗонов» практически не осталось.
ГЛАС.RU 04:51
9
Авто

Новый кроссовер Toyota получил название Frontlander

Как сообщает портал "Новые автомобили", модель получила название Toyota Frontlander.
Новые автомобили вчера в 00:44
1
Авто

Фотошпионы засняли кузов нового пикапа Hyundai Santa Cruz

Во время перевозки в объектив шпионских фотокамер попался кузов серийного пикапа Hyundai Santa Cruz. Снимок опубликовал портал Motor1.
Тарантас Ньюс вчера в 04:29
9
Общество

Подрядчик «Газпрома» остановил работы на Чаяндинском месторождении

Представитель «Газпрома» сообщил РБК, что, несмотря на приостановку работ подрядчиком, ввод в эксплуатацию объектов на Чаяндинском месторождении не переносится.
РБК 11:01
Киберспорт

Virtus.pro встретится с FlyToMoon в плей-офф Epic Prime League

В параллельном матче VP.Prodigy предстоит встреча с Team Spirit. Плей-офф Epic Prime League начнется 15 мая.
Cyber.sports.ru 13:59
Авто

Компания Alpina доработала дизельную BMW 3-Series

Дизельные BMW M340 от Alpina получили название D3 S. Турбомотор объемом 3,0 литра теперь выдает на 15 л.с. больше и производительность достигает отметки в 355 л.с. Автомобиль теперь комплектуется ременным стартер-генератором, что также сказалось на мощности в сторону увеличения.
SpeedMe вчера в 14:59
Политика

Путин выступит перед совещанием по коронавирусу

Президент России Владимир Путин сегодня, 6 мая, перед совещанием по коронавирусу обратится со вступительным словом.
Коммерсантъ 07:24
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Авто

Редкий универсал Mercedes-Benz 560 TEL выставлен на продажу

На продажу выставлен универсал Mercedes-Benz 560 TEL, автомобиль редкий, по той причине, что непосредственно Mercedes не выпускал машин S-класса в кузове универсал поколения W126.
Car.ru 09:11
Авто

Дилеры GM-АвтоВАЗ прекращают продажи модели Chevrolet Niva

Компания GM-АвтоВАЗ («Джи Эм-АвтоВАЗ»), переименованная в «Лада Запад Тольятти» прекращает продажи внедорожников Chevrolet Niva.
Автоновости дня вчера в 13:25
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Единоборства

Хабиб Нурмагомедов рассказал, когда готов выйти в октагон

Чемпион легкого дивизиона UFC, Хабиб Нурмагомедов, допустил свое возвращение в октагон в месяце июле.
Юфсбет 15:55
Авто

Новая Mazda CX-5 получит название Mazda CX-50

Новая Mazda CX-5 третьего поколения, выход которого ожидается в 2022 году, сменит название на CX-50 и перейдет с «малой» архитектуры на «большую».
Автоновости дня вчера в 13:55
1
Авто

Кроссовер Hyundai Palisade получил VIP-версию

Обновленному Hyundai Palisade 2020-го модельного года досталась и новая "люксовая" комплектация, которой дали название Calligraphy.
Новые автомобили 11:52
3
Общество

МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала

МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском 16:30
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Общество

Главу Омска просят принять на лечение 1500 человек из Якутии

Вестник 04:00
187
Экономика

В помощь бизнесу в регионах выделены дополнительные средства

На предоставление субсидий малому и среднему бизнесу в регионах из федерального бюджета выделено 2 млрд. рублей.
Российская газета 04 мая в 05:44
187
Хоккей

«Металлург» расторг контракт с защитником Антипиным

Магнитогорский "Металлург" расторг контракт с защитником Виктором Антипиным, сообщается на странице Континентальной хоккейной лиги в Twitter.
РИА Новости 10:24
Авто

Рассекречен интерьер нового Haval H5

Новый Haval H5 2020 модельного года постепенно раскрывается на фотографиях.
32CARS.ru вчера в 14:30
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Общество

«Деньги – народу»: нацболы вывесили баннер напротив правительства

Сами представители партии отметили, что они были намерены привлечь внимание властей к социальной проблематике на фоне пандемии и экономического кризиса.
Московский Комсомолец 06:26
19
Здоровье

Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 11:14
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Происшествия

В Хакасии ребенок погиб при пожаре

РИА Новости 06:19
Здоровье

За последние сутки 14 человек заболели коронавирусом в Приамурье

В Амурской области медики диагностировали 14 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
EastRussia вчера в 03:45
36
Авто

Nissan готовится к уходу с европейского рынка

Nissan готовится огласить новую трехлетнюю стратегию 28 мая, рассказал изданию собеседник, знакомый с планами компании.
Motor вчера в 06:31
47
Авто

Доля электроники в цене новых авто увеличилась до 40%

В результате уже в 2020 году на долю электроники приходится в среднем 40% от стоимости машины, говорят в Deloitte.
Автоновости дня 02:19
Авто

Базовая комплектация Geely Coolray появилась в России

Новый кроссовер Geely Coolray, вышедший на российский рынок в трех комплектациях (Luxury, Flagship и Flagship Sport), теперь доступен и в базовой версии Comfort.
Автоновости дня 07:08
72
Здоровье

Врач заявила о непредсказуемости пациентов с коронавирусом

Непредсказуемым при лечении COVID-19 является заболевший пациент, его индивидуальное состояние здоровья.
РИА Новости 19:44
1
Экономика

Чем известен Дмитрий Босов

6 мая покончил с собой бизнесмен Дмитрий Босов.
Коммерсантъ 13:20
1
Общество

В Госдуме предложили решение для потерявших работу россиян

В России могут ввести общественные работы для предприятий, на которых в связи с карантинными мерами из-за пандемии коронавируса приостановлено производство.
Известия 03:45
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Общество

Девятиклассникам могут отменить ОГЭ из-за коронавируса

Аттестация нынешних девятиклассников пройдёт по текущим оценкам, школьников могут освободить от сдачи основных государственных экзаменов.
Северпост вчера в 08:51
1,1K
Общество

У 30 студентов СВФУ выявлен коронавирус

Что касается Якутска, то 30 из 35-ти — студенты СВФУ, живущие в общежитии с первым заболевшим.
Якутия Daily 22:13
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