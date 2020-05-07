Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России

В России удалось уберечь самую уязвимую для коронавируса группу населения, что объясняет низкую смертность от COVID-19. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович в интервью телеканалу RT.
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В ВОЗ оценили показатели смертности от коронавируса в России

Официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в ходе стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» оценила показатели смертности от коронавирусной инфекции в России.
RT на русскомвчера в 14:21

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В ВОЗ объяснили низкую смертность среди россиян с коронавирусом

Lenta.ruвчера в 20:33

ВОЗ оценила показатели смертности от COVID-19 в России

Реальное времявчера в 14:57

В ВОЗ рассказали, с чем связана низкая смертность от COVID-19 в России

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ВОЗ оценила уровень смертности от Covid-19 в России

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ВОЗ похвалила Россию за низкую смертность от коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 20:20

В ВОЗ оценили показатели смертности от коронавируса в России

RT на русскомвчера в 14:21
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Происшествия

Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 представил свою версию трагедии

Известия 05 мая в 07:24
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Общество

Глава Дагестана принял участие в совещании с участием Владимира Путина

Глава Дагестана Владимир Васильев принял участие в совещании в режиме ВКС под руководством Президента России Владимира Путина, где главным обсуждаемым вопросом была реализация ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
Нур вчера в 12:28
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Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
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Игры

Techland отреагировала на критику разработки Dying Light 2

Экономика сегодня 03:23
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Авто

Норрис: Переход на моторы Mercedes поможет McLaren

Да, переход на новую силовую установку поможет сделать шаг вперёд, но в Формуле 1 результат зависит от многих компонентов, поэтому двигатель – одна из тысяч составляющих быстрой машины.
F1news.ru 04:04
Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой, сообщает РБК со ссылкой на его знакомых. По данным издания, это произошло в ночь на 6 мая.
Ведомости вчера в 11:18
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Общество

Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ

Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 04:55
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Происшествия

В Индии произошла утечка газа на химзаводе, есть погибшие

Коммерсантъ 03:59
Общество

Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала

Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.
Газета.Ru 02:42
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Футбол

Игрок «Тоттенхэма» Сон Хын Мин проходит службу в армии: фото

В интернете появились фотографии полузащитника «Тоттенхэма» Сон Хын Мина на военной службе в южнокорейской армии.
Sport24.ru 02:26
Шоу-бизнес

Скончалась актриса Татьяна Паркина

Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни.
Pravda.Ru вчера в 08:10
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Общество

Работу строительных предприятий в Москве могут разрешить с 12 мая

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице из-за ситуации с распространением коронавируса строительные и ремонтные работы приостанавливаются с 13 апреля, действие ограничений продлено до 12 мая.
Интерфакс вчера в 09:38
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Кино

Marvel анонсировала выход нового супергеройского сериала о Нике Фьюри

Известно, что новый сериал будет повествовать о загадочном прошлом главы организации Щ.И.Т. Marvel обещают раскрыть все тайны и секреты Ника Фьюри, а также в каждой новой серии зрители смогут узнать что-то абсолютно новое о других героях киновселенной.
Родной город 02:19
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Общество

Названы российские регионы-лидеры по числу новых случаев коронавируса

В 84 российских регионах за последние сутки зарегистрированы новые заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:50
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Происшествия

Задержан основатель паблика «Омбудсмен полиции»

Основатель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов задержан в Москве по подозрению в вымогательстве, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
RT на русском 03:55
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Происшествия

Более половины пациентов Коммунарки находятся в тяжелом состоянии

Коммерсантъ 05 мая в 05:12
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Фигурное катание

Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко

Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru вчера в 22:37
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Общество

Перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты

Правительство РФ подготовило законопроект, разрешающий железнодорожным, водным и авиаперевозчикам не возвращать деньги за билеты в условиях пандемии коронавируса.
BFM.ru 01:50
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Кино

9 мая Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»

Discover24 05 мая в 06:46
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Общество

Обязательный масочный режим вводится в Крыму с 12 мая

Режим самоизоляции для всех граждан в Крыму объявлен до 11 мая.
ИА Крыминформ 03:18
11
Общество

В Татарстане выявили 105 новых случаев коронавируса

На территории Татарстана подтверждены 105 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает оперштаб региона по борьбе с коронавирусом.
Коммерсантъ Казань 03:59
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Здоровье

23 нижегородца умерли от коронавируса по данным на 7 мая

23 жителя Нижегородской области умерли от коронавируса по данным на 7 мая 2020 года.
Нижний сейчас 04:21
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Происшествия

На Кубани подтверждено более 1,5 тыс. случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 6 мая 2020, 11:03 — REGNUM 97 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 6 мая в региональном оперштабе.
REGNUM вчера в 04:03
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Общество

ВШЭ объявила выговор профессору Матвейчеву из-за публикаций в Facebook

Администрация Высшей школы экономики объявила выговор профессору Олегу Матвейчеву, чей пост в Facebook вызвал широкий резонанс в СМИ и социальных сетях, сообщается на сайте вуза.
РИА Новости вчера в 16:09
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Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
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Происшествия

50-летний саратовец надругался над 4-летней внучкой в своей квартире

По данным следователей, в ночь с 9 на 10 марта 2020 года, подозреваемый у себя в квартире совершил в отношении 4-летней внучки действия сексуального характера без применения насилия.
Репортер64 02:50
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Авто

Volvo отзывает в России около 10 тысяч автомобилей

Российское представительство компании Volvo объявило об отзыве 9 837 автомобилей.
МонаВиста вчера в 12:06
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Кино

Новые «Звездные войны» снимет режиссер Тайка Вайтити

Продолжение киносаги «Звездные войны» ляжет на плечи новозеландского режиссера Тайка Вайтити, удостоенного премией «Оскар» за фильм «Кролик Джоджо».
АБН 04 мая в 14:55
34
Общество

Российским регионам предрекли 30-градусную жару ко Дню Победы

Ряду регионов России предрекли аномальную жару в ближайшие пять дней.
Lenta.ru вчера в 23:59
46
Здоровье

Борьба с коронавирусом приведёт к росту смертей от туберкулёза

Внимание мирового медицинского сообщества к коронавирусу, пандемия которого охватила всю Землю, может привести к ухудшению ситуации с другими болезнями, в частности туберкулёзом.
Популярная механика 01:34
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Главное