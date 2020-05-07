Коронавирус
РИА НовостиВ ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
В России удалось уберечь самую уязвимую для коронавируса группу населения, что объясняет низкую смертность от COVID-19. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович в интервью телеканалу RT.
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с чего всё началось
Официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в ходе стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» оценила показатели смертности от коронавирусной инфекции в России.RT на русскомвчера в 14:21
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Происшествия
Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 представил свою версию трагедии
Известия 05 мая в 07:24
Общество
Глава Дагестана принял участие в совещании с участием Владимира Путина
Глава Дагестана Владимир Васильев принял участие в совещании в режиме ВКС под руководством Президента России Владимира Путина, где главным обсуждаемым вопросом была реализация ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
Нур вчера в 12:28
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
Игры
Techland отреагировала на критику разработки Dying Light 2
Экономика сегодня 03:23
Авто
Норрис: Переход на моторы Mercedes поможет McLaren
Да, переход на новую силовую установку поможет сделать шаг вперёд, но в Формуле 1 результат зависит от многих компонентов, поэтому двигатель – одна из тысяч составляющих быстрой машины.
F1news.ru 04:04
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой, сообщает РБК со ссылкой на его знакомых. По данным издания, это произошло в ночь на 6 мая.
Ведомости вчера в 11:18
Общество
Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ
Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 04:55
Общество
Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала
Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.
Газета.Ru 02:42
Футбол
Игрок «Тоттенхэма» Сон Хын Мин проходит службу в армии: фото
В интернете появились фотографии полузащитника «Тоттенхэма» Сон Хын Мина на военной службе в южнокорейской армии.
Sport24.ru 02:26
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Татьяна Паркина
Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни.
Pravda.Ru вчера в 08:10
Общество
Работу строительных предприятий в Москве могут разрешить с 12 мая
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице из-за ситуации с распространением коронавируса строительные и ремонтные работы приостанавливаются с 13 апреля, действие ограничений продлено до 12 мая.
Интерфакс вчера в 09:38
Кино
Marvel анонсировала выход нового супергеройского сериала о Нике Фьюри
Известно, что новый сериал будет повествовать о загадочном прошлом главы организации Щ.И.Т. Marvel обещают раскрыть все тайны и секреты Ника Фьюри, а также в каждой новой серии зрители смогут узнать что-то абсолютно новое о других героях киновселенной.
Родной город 02:19
Общество
Названы российские регионы-лидеры по числу новых случаев коронавируса
В 84 российских регионах за последние сутки зарегистрированы новые заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:50
Происшествия
Задержан основатель паблика «Омбудсмен полиции»
Основатель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов задержан в Москве по подозрению в вымогательстве, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
RT на русском 03:55
Происшествия
Более половины пациентов Коммунарки находятся в тяжелом состоянии
Коммерсантъ 05 мая в 05:12
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко
Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru вчера в 22:37
Общество
Перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты
Правительство РФ подготовило законопроект, разрешающий железнодорожным, водным и авиаперевозчикам не возвращать деньги за билеты в условиях пандемии коронавируса.
BFM.ru 01:50
Кино
9 мая Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»
Discover24 05 мая в 06:46
Общество
Обязательный масочный режим вводится в Крыму с 12 мая
Режим самоизоляции для всех граждан в Крыму объявлен до 11 мая.
ИА Крыминформ 03:18
Общество
В Татарстане выявили 105 новых случаев коронавируса
На территории Татарстана подтверждены 105 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает оперштаб региона по борьбе с коронавирусом.
Коммерсантъ Казань 03:59
Здоровье
23 нижегородца умерли от коронавируса по данным на 7 мая
23 жителя Нижегородской области умерли от коронавируса по данным на 7 мая 2020 года.
Нижний сейчас 04:21
Происшествия
На Кубани подтверждено более 1,5 тыс. случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 6 мая 2020, 11:03 — REGNUM 97 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 6 мая в региональном оперштабе.
REGNUM вчера в 04:03
Общество
ВШЭ объявила выговор профессору Матвейчеву из-за публикаций в Facebook
Администрация Высшей школы экономики объявила выговор профессору Олегу Матвейчеву, чей пост в Facebook вызвал широкий резонанс в СМИ и социальных сетях, сообщается на сайте вуза.
РИА Новости вчера в 16:09
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
Происшествия
50-летний саратовец надругался над 4-летней внучкой в своей квартире
По данным следователей, в ночь с 9 на 10 марта 2020 года, подозреваемый у себя в квартире совершил в отношении 4-летней внучки действия сексуального характера без применения насилия.
Репортер64 02:50
Авто
Volvo отзывает в России около 10 тысяч автомобилей
Российское представительство компании Volvo объявило об отзыве 9 837 автомобилей.
МонаВиста вчера в 12:06
Кино
Новые «Звездные войны» снимет режиссер Тайка Вайтити
Продолжение киносаги «Звездные войны» ляжет на плечи новозеландского режиссера Тайка Вайтити, удостоенного премией «Оскар» за фильм «Кролик Джоджо».
АБН 04 мая в 14:55
Общество
Российским регионам предрекли 30-градусную жару ко Дню Победы
Ряду регионов России предрекли аномальную жару в ближайшие пять дней.
Lenta.ru вчера в 23:59
Здоровье
Борьба с коронавирусом приведёт к росту смертей от туберкулёза
Внимание мирового медицинского сообщества к коронавирусу, пандемия которого охватила всю Землю, может привести к ухудшению ситуации с другими болезнями, в частности туберкулёзом.
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