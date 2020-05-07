Официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в ходе стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» оценила показатели смертности от коронавирусной инфекции в России.

с чего всё началось

В России удалось уберечь самую уязвимую для коронавируса группу населения, что объясняет низкую смертность от COVID-19. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович в интервью телеканалу RT.

В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России

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