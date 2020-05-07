Коронавирус

Наша версияНаша версияВ ВОЗ объяснили причины низкой смертности от коронавируса в России

Во Всемирной организации здравоохранения нашли объяснение столь низкому показателю. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович объяснила, почему уровень смертности от коронавируса в России остается относительно низким.
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с чего всё началось

В ВОЗ оценили показатели смертности от коронавируса в России

Официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в ходе стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» оценила показатели смертности от коронавирусной инфекции в России.
RT на русскомвчера в 14:21

Подробнее о событии

В ВОЗ объяснили низкую смертность среди россиян с коронавирусом

Lenta.ruвчера в 20:33

ВОЗ похвалила Россию за низкую смертность от коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 20:20

В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России

РИА Новостивчера в 18:46

В ВОЗ рассказали, с чем связана низкая смертность от COVID-19 в России

РЕН ТВвчера в 19:58

ВОЗ оценила уровень смертности от Covid-19 в России

Татар-информвчера в 16:28

ВОЗ оценила показатели смертности от COVID-19 в России

Реальное времявчера в 14:57

В ВОЗ оценили показатели смертности от коронавируса в России

RT на русскомвчера в 14:21
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Армия и оружие

Израиль попытался сбить военный самолет-разведчик России

В настоящее время российское Минобороны никак не прокомментировало данный инцидент.
Discover24 вчера в 03:23
83
Общество

Принятый в СССР пенсионный возраст могут вернуть россиянам

Пенсионный возраст, который был принят для граждан в Советском Союзе, могут вернуть россиянам уже нынешней осенью.
Primpress.ru 05 мая в 14:30
45
Общество

Роспотребнадзор представил Путину план снятия ограничений в три этапа

Роспотребнадзор предлагает снимать ограничительные меры, введенные в России из-за коронавируса COVID-19, в три этапа, заявила глава ведомства Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 09:35
2,4K
Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Ведомости вчера в 11:18
3K
Общество

В Воронежской области масочный режим вводят с 12 мая

Воронеж, 6 мая 2020, 18:07 — REGNUM Масочный режим в Воронежской области вводится с 12 мая, соответствующие изменения в указ губернатора Воронежской области внесены 6 мая, сообщила пресс-служба облправительства.
REGNUM вчера в 11:07
129
Политика

В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина

Песков отметил, что «существуют и другие опросы, которые дают иную картину».
РБК вчера в 08:34
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Общество

Онищенко заявил, что коронавирус «уже выдыхается»

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил, что коронавирус «уже выдыхается».
RT на русском 01:22
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Общество

В Кузбассе за сутки выявили 18 новых случаев заражения коронавирусом

Всего в Кузбассе после заражения коронавирусом вылечились 26 человек.
REGNUM вчера в 00:52
45
Политика

Глава МИД Чехии назвал условия улучшения отношений с Россией

Петржичек назвал абсурдными намерения России вести уголовное преследование чешских политиков за демонтаж памятника.
РБК 00:00
Общество

«Деньги – народу»: нацболы вывесили баннер напротив правительства

Сами представители партии отметили, что они были намерены привлечь внимание властей к социальной проблематике на фоне пандемии и экономического кризиса.
Московский Комсомолец вчера в 06:26
19
Общество

Политологи оценили противовирусные усилия российских регионов

Фонд «Петербургская политика» опубликовал очередной рейтинг социально-политической устойчивости российских регионов за апрель.
Коммерсантъ вчера в 17:21
Общество

Дмитрий Азаров обсудил снятие режима ограничений в Самарской области

В Самарской области на состоявшемся очередном заседании регионального оперативного штаба по предупреждению коронавируса обсуждался план по выходу региона из режима ограничений и самоизоляции.
Ugpressa.ru вчера в 15:37
49
Общество

МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала

МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском вчера в 16:30
2,2K
Экономика

Товарам и услугам в России предсказали рост цен после окончания карантина

После окончания карантина в России могут подорожать импортные товары и услуги парикмахеров и салонов красоты, рассказал агентству «Прайм» председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов.
Lenta.ru вчера в 23:10
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Экономика

Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России

Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru вчера в 13:54
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Политика

Трамп наложил вето на запрет применения военной силы против Ирана

Дональд Трамп в среду наложил вето на резолюцию конгресса США, которая запрещала применение военной силы против Ирана.
РИА Новости вчера в 17:26
19
Общество

Вильфанд предупредил о сильной жаре в российских регионах

Температура выше 25 градусов ожидается в День победы на Урале и в Сибири, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 23:20
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Политика

США могут создать альтернативу ВОЗ, рассказал Помпео

Госсекретарь США Майкл Помпео считает, что может появиться альтернатива Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Вестник Кавказа 00:21
Наука

Я — смерть, уничтожитель инфекций

Редакторы N + 1 отправились в первый в России Центр нехимической антимикробной обработки продуктов питания Tecleor в Калужской области, чтобы посмотреть, как устроено промышленное обеззараживание продуктов ускоренными электронами.
N+1 вчера в 04:15
Политика

Польша откладывает президентские выборы

Лидеры партии "Закон и справедливость" и "Соглашение" ожидают, что после 10 мая 2020 года Верховный суд просто объявит выборы несостоявшимися.
Газета.Ru вчера в 18:45
Здоровье

В Тольятти еще одну больницу отдадут под лечение коронавируса

В Самарской области еще одну больницу переоборудуют под лечение больных с коронавирусом.
КП - Самара вчера в 14:15
Шоу-бизнес

Дарья Пынзарь показала сюрприз мужа на десятую годовщину свадьбы

Участница «Дома 2» Дарья Пынзарь похвасталась подарком от мужа на оловянную свадьбу.
iReactor вчера в 04:56
5
Общество

Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ

Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 04:55
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Общество

Последний город Китая понизил уровень угрозы коронавируса

В ночь на 7 мая Пекин признал незначительным уровень угрозы в последнем городе, где ситуация оставалась напряженной — в уезде Линькоу городского округа Муданьцзян провинции Хэйлунцзян.
Lenta.ru 01:05
Здоровье

Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:14
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Политика

Журналисту RT угрожали после заявлений об американских наемниках

Угрозы после публикаций о вторжении экс-спецназовцев из США в Венесуэлу получила корреспондент RT Эрика Ортега.
ИА Красная Весна вчера в 19:45
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Политика

Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны

Минобороны США в преддверии 75-й годовщины победы над нацистской Германией опубликовало викторину и презентацию с кратким содержанием событий Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 23:33
18
Общество

Власти объяснили рыбалку чиновников Мурманской области в самоизоляции

В Мурманской области до 11 мая действует режим обязательной самоизоляции для граждан.
РБК вчера в 10:30
83
Экономика

Сбербанк понизил ипотечные ставки

Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках и готового жилья. Об этом сообщается на сайте "ДомКлик".
РИА Новости вчера в 07:46
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Происшествия

В США убили изучавшего коронавирус ученого

В США убили ученого из Университета Питтсбурга по имени Бин Лю, который стоял на пороге открытия по COVID-19.
Газета.Ru вчера в 15:52
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Главное