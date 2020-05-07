Коронавирус
Наша версияВ ВОЗ объяснили причины низкой смертности от коронавируса в России
Во Всемирной организации здравоохранения нашли объяснение столь низкому показателю. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович объяснила, почему уровень смертности от коронавируса в России остается относительно низким.
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с чего всё началось
Официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в ходе стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» оценила показатели смертности от коронавирусной инфекции в России.RT на русскомвчера в 14:21
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МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском вчера в 16:30
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Вестник Кавказа 00:21
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Газета.Ru вчера в 15:52