Официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в ходе стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» оценила показатели смертности от коронавирусной инфекции в России.

с чего всё началось

Во Всемирной организации здравоохранения нашли объяснение столь низкому показателю. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович объяснила, почему уровень смертности от коронавируса в России остается относительно низким.

В ВОЗ объяснили причины низкой смертности от коронавируса в России

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