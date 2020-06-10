с чего всё началось

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает "необычным" тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах. Однако объясняет это в том числе быстрым осуществлением большого числа тестов на наличие инфекции.

В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России

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