Коронавирус
ТАССВ ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает "необычным" тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах. Однако объясняет это в том числе быстрым осуществлением большого числа тестов на наличие инфекции.
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с чего всё началось
В России статистика смертности по коронавирусу COVID-19 «необычная» и «сложная для понимания», заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.Коммерсантъвчера в 15:45
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Низкая смертность среди заразившихся COVID-19 в России смутила представителя ВОЗ
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