Коронавирус

ТАССТАССВ ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает "необычным" тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах. Однако объясняет это в том числе быстрым осуществлением большого числа тестов на наличие инфекции.
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с чего всё началось
В России статистика смертности по коронавирусу COVID-19 «необычная» и «сложная для понимания», заявил
 директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
Коммерсантъвчера в 15:45

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В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России

RT на русскомвчера в 15:21

ВОЗ: Статистика смертности от коронавируса в России «сложна для понимания»

Эхо Москвывчера в 18:07

ВОЗ считает необычной статистику смертей от COVID-19 в России

Коммерсантъвчера в 15:45

В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России

РИА Новостивчера в 23:41

В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России

ТАССвчера в 14:37

Низкая смертность среди заразившихся COVID-19 в России смутила представителя ВОЗ

Интерфаксвчера в 13:16

ВОЗ назвала «сложной для понимания» статистику смертей от COVID в России

РБКвчера в 13:11
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на его предложение о помощи

DixiNews вчера в 03:01
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Происшествия

За сутки жертвами COVID-19 в Забайкалье стали шесть человек

Только за последние сутки, 10 июня, по данным регионального оперативного штаба, от COVID-19 погибли шесть человек.
REGNUM 00:26
Общество

В трех регионах России оценят популяционный иммунитет к коронавирусу

В Хабаровском крае, Тюмени и Санкт-Петербурге в июне планируется провести исследование популяционного иммунитета к COVID-19, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
РИА Новости вчера в 20:24
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Происшествия

В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков

РИА Новости вчера в 14:26
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Общество

Нарколог назвал возможные сроки лечения Ефремова от алкоголизма

РБК 01:18
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Политика

Песков заявил об отсутствии олигархов в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране не существует олигархов.
Газета.Ru вчера в 08:31
5,6K
Общество

Словами Юлии Латыниной о коронавирусе заинтересовались следователи

Правоохранительные органы заинтересовались словами журналистки о неготовности некоторых регионов России к борьбе с коронавирусом, которые она произнесла в эфире «Эха Москвы» в апреле.
Lenta.ru вчера в 08:02
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Политика

Пелоси призвала убрать статуи конфедератов из здания Конгресса США

По словам Пелоси, здание Конгресса является символом демократии, в связи с чем находящиеся там статуи должны олицетворять идеалы, к которым нужно стремиться.
Политика Сегодня вчера в 20:51
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Политика

В оговорке Путина нашли название нового министерства

Москва, 11 июня 2020, 04:52 — REGNUM Новым ведомством назвали произнесённую 10 июня президентом России Владимиром Путиным оговорку «минэкономсвязи» российские средства массовой информации.
REGNUM вчера в 21:52
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Политика

Республиканцы предложили ввести новые санкции против России

Республиканская партия в Палате представителей Конгресса США представила доклад, в котором рекомендуется ужесточить санкции в отношении России.
Известия вчера в 20:20
1,2K
Общество

Жара в России сменится «арктическим вторжением»

Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
REGNUM вчера в 06:57
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Армия и оружие

Китай направил к Тайваню истребители для перехвата самолета США

ИА Красная Весна 09 июня в 13:21
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Общество

Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

Коммерсантъ вчера в 06:48
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Происшествия

Дело против Ефремова переквалифицировано на более тяжкую часть статьи

Говорит Москва 09 июня в 02:53
1,9K
Политика

Китай назвал условия восстановления транспортного сообщения с Россией

Ранее управление гражданской авиации КНР сообщило, что иностранные авиакомпании, которые из-за эпидемии прекратили выполнять международные рейсы в Китай, с 8 июня могут раз в неделю летать в один из 37 китайских городов.
РИА Новости вчера в 23:04
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Футбол

«Сельта» ведет переговоры с «Локомотивом» о выкупе Смолова

По информации издания, "небесные" уже ведут переговоры с "железнодорожниками". "Сельта" арендовала Смолова у "Локомотива" в конце января.
Вести.Ru вчера в 03:35
Армия и оружие

Военные США пытались помешать российскому патрулю в Сирии

REGNUM 00:05
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Происшествия

В Подмосковье задержан адвокат Эдуард Гладилин

Семнадцатилетнего сына Скрыпника похитили в Подмосковье 5 июня, когда он находился вместе с родителями в загородном доме.
BFM.ru 01:06
18
Происшествия

В Петербурге автомобиль наехал на остановку

REGNUM вчера в 18:14
12
Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ вчера в 15:56
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Политика

Посол Украины заявил о прекращении Danone рекламы с Пореченковым

Французская компания Danone прекратила сотрудничать с российским актером Михаилом Пореченковым.
РБК вчера в 13:45
6
Политика

Трамп заявил, что Сиэтл захватили внутренние террористы

"Внутренние террористы захватили Сиэтл, которым управляют, конечно, радикальные левые демократы", - написал Трамп и призвал к соблюдению закона и порядка.
ТАСС 00:14
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Экономика

Сбербанк договорился о покупке сервиса 2ГИС

Сбербанк подписал обязывающие документы об инвестициях в развитие и приобретении контрольной доли в сервисе 2ГИС, говорится в совместном заявлении участников.
РБК 01:00
10
Происшествия

Михаил Ефремов пытался покончить с собой

Культуромания вчера в 10:49
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Кино

Компания Disney обновила график премьер в России на 2020 год

Новые фильмы начнут выходить с июля. Компания Disney опубликовала новое расписание выхода премьер в России на 2020 год.
Piter.tv 01:32
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Здоровье

Морозов сообщил о росте случаев заражения коронавирусом среди детей

Зафиксированы случаи коронавируса в дежурных группах в детских садах.
Ульяновск онлайн вчера в 15:32
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Происшествия

Скончались ещё два новосибирца с коронавирусом

Новосибирск, 11 июня 2020, 08:21 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 11 июня, за прошедшие сутки выявлено 102 новых случая заражения коронавирусом, 167 пациентов выписаны, скончались два пациента — мужчины 30 лет и 49 лет.
REGNUM 01:21
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Общество

Навальный нашел у семьи главы Росприроднадзора недвижимость на 720 млн

Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что у пожилых родителей руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой четыре квартиры в Москве общей стоимостью 655 миллионов рублей, дом в Ницце на 40 миллионов, а также 600-метровый дом в Подмосковье, стоимостью около 25 миллионов.
Собеседник вчера в 09:22
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Транспорт

Минтранс объявил о новых железнодорожных маршрутах в Крым

О росте продаж билетов В пресс-релизе министерства отмечается, что после того, как глава Республики Крым Сергей Аксенов объявил об открытии туристического сезона на полуострове с 1 июля, последовал рост продаж ж / д билетов на полуостров.
ТАСС вчера в 13:58
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Недвижимость

Риелторы спрогнозировали рост цен на квартиры в новостройках на 10-20%

До конца 2020 года средние цены на первичное жилье в России могут увеличиться на 10–20%.
Известия вчера в 18:20
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Главное