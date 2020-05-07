Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ ВОЗ объяснили низкую смертность среди россиян с коронавирусом

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович в беседе с RT объяснила низкий показатель смертности среди пациентов с коронавирусом в России. По ее словам, стране удалось уберечь самую уязвимую для коронавируса группу населения, что объясняет низкую смертность.
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с чего всё началось

В ВОЗ оценили показатели смертности от коронавируса в России

Официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в ходе стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» оценила показатели смертности от коронавирусной инфекции в России.
RT на русском14:21

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В ВОЗ объяснили низкую смертность среди россиян с коронавирусом

Lenta.ru20:33

ВОЗ похвалила Россию за низкую смертность от коронавируса

Московский Комсомолец20:20

ВОЗ оценила показатели смертности от COVID-19 в России

Реальное время14:57

В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России

РИА Новости18:46

ВОЗ оценила уровень смертности от Covid-19 в России

Татар-информ16:28

В ВОЗ рассказали, с чем связана низкая смертность от COVID-19 в России

РЕН ТВ19:58

В ВОЗ оценили показатели смертности от коронавируса в России

RT на русском14:21
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Здоровье

В иркутской больнице коронавирус выявили у 24 пациентов и 12 медиков

Тестирование на коронавирус в Иркутской городской больнице №1 выявило заражение COVID-19 24 пациентов и 12 медиков, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
РИА Новости 09:31
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Общество

Главу Омска просят принять на лечение 1500 человек из Якутии

Вестник 04:00
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Политика

Путин 6 мая заслушает рекомендации по выходу из режима ограничений

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин на этом совещании также заслушает рекомендации по постепенному ослаблению режима ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19.
АБН вчера в 02:07
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Экономика

Эксперт рассказал, что может подорожать после отмены карантина

После окончания карантина могут подорожать импортные товары и услуги парикмахеров и салонов красоты, рассказал агентству "Прайм" председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов.
ПРАЙМ 20:04
Наука

Самая быстрая в мире камера снимает 70 трлн кадров в секунду

Planet Today 03:52
Игры

Assassin’s Creed Valhalla не выйдет в Steam

Париж, 6 мая 2020, 15:10 — REGNUM Предстоящая игра Assassin's Creed Valhalla не будет доступна в цифровом магазине Steam.
REGNUM 08:10
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Армия и оружие

В США начали производство новых противотанковых ракет

Совместная группа компаний Raytheon - Lockheed Martin начала производство новой модели противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin.
ТАСС 19:48
Общество

В Заполярье чиновницу накажут за фото на катере без маски

Все началось с того, что помощница главы администрации ЗАТО по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Екатерина Жигалова разместила в социальной сети фото, где она запечатлена на борту катера с огромной треской в руке.
Российская газета 10:50
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Авто

Кроссовер Hyundai Palisade получил VIP-версию

Обновленному Hyundai Palisade 2020-го модельного года досталась и новая "люксовая" комплектация, которой дали название Calligraphy.
Новые автомобили 11:52
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Армия и оружие

В США изолировали от коронавируса часть командного пункта в бункере

В настоящий момент 130 военнослужащих были перемещены из основного командного пункта, расположенного на авиабазе Петерсон (штат Колорадо), в подземный бункер и полностью изолированы.
ИА Красная Весна 16:30
Общество

МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала

МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском 16:30
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Общество

Онищенко поведал о «выдыхающемся» коронавирусе

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко высказался против ужесточения карантинных мер в России.
Lenta.ru 19:35
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Экономика

Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России

Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru 13:54
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Политика

Трамп наложил вето на запрет применения военной силы против Ирана

Дональд Трамп в среду наложил вето на резолюцию конгресса США, которая запрещала применение военной силы против Ирана.
РИА Новости 17:26
11
Общество

Бэнкси посвятил новую работу врачам-супергероям

Британский уличный художник Бэнкси опубликовал на своей странице в Instagram новый рисунок, на котором изображен врач в образе супергероя.
Общественное телевидение России 15:23
Происшествия

ФСБ предъявила генералу СК Михаилу Музраеву еще одно обвинение

Ранее генерала СК арестовали по делу о поджоге дома губернатора региона Андрея Бочарова.
Газета.Ru 18:27
Общество

В Подмосковье возобновится строительство детских садов и школ

Первыми в Подмосковье возобновят работу строительные объекты, заявил губернатор Андрей Воробьев, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:35
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Космос

Астрономы нашли ближайшую к Земле черную дыру

Астрономы обнаружили самого близкого кандидата в черные дыры звездных масс, который входит в тройную систему звезд, видимую невооруженным глазом в южном полушарии Земли.
N+1 09:02
Происшествия

В Хакасии подтверждено 22 новых случая заражения коронавирусом

Абакан, 6 мая 2020, 07:27 — REGNUM В Хакасии заражение коронавирусом подтвердилось ещё у 22 человек.
REGNUM 00:27
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Кино

9 мая Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»

Discover24 вчера в 06:46
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Общество

Российские регионы отказались от жестких мер из-за коронавируса

Согласно «индексу вирусного суверенитета», который подготовил фонд «Петербургская политика», Карелия, Чечня, Алтайский и Краснодарский край, Крым и Севастополь не отказались от жестких ограничительных мер для борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru 19:24
Общество

Работу строительных предприятий в Москве могут разрешить с 12 мая

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице из-за ситуации с распространением коронавируса строительные и ремонтные работы приостанавливаются с 13 апреля, действие ограничений продлено до 12 мая.
Интерфакс 09:38
1,2K
Общество

Миллиардер Босов покончил с собой

Газета.Ru 14:55
2,8K
Происшествия

Брянский чиновник выдавал незаконные пропуска в период пандемии

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы администрации Советского района Брянска, который подозревается в незаконной выдаче пропусков коммерческим предприятиям, позволяющим работать в период повышенной готовности из-за коронавируса.
ТАСС 13:06
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Игры

Вышел сюжетный трейлер игры The Last of Us Part II

Студия Naughty Dog выпустила сюжетный трейлер второй части игры The Last of Us.
Афиша Daily 11:02
20
Общество

Создана убивающая коронавирус первая в мире вакцина

Итальянские ученые смогли создать первую в мире вакцину, способную поразить коронавирус, пишет Daily Mail.
Live24 14:44
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Политика

Путин поручил проработать усиление ответственности за пожары

Президент России Владимир Путин поручил правительству и МЧС до 1 июня представить предложения о повышении ответственности за нарушения требований пожарной безопасности, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
РИА Новости 12:54
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Наука

Суперкомпьютер нашел лекарство против коронавируса

Lenta.ru 08:51
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Экономика

ЦБ спрогнозировал начало снятия ограничений в России

В своем базовом прогнозе Центробанк России исходит из того, что ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса, будут постепенно сниматься уже в июне.
Lenta.ru 18:39
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Политика

Земан назвал глупостью снос памятника Коневу в Праге

Президент Чехии Милош Земан заявил, что снос памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге был глупостью муниципальных политиков.
RT на русском вчера в 14:40
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Главное