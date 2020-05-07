Коронавирус
Lenta.ruВ ВОЗ объяснили низкую смертность среди россиян с коронавирусом
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович в беседе с RT объяснила низкий показатель смертности среди пациентов с коронавирусом в России. По ее словам, стране удалось уберечь самую уязвимую для коронавируса группу населения, что объясняет низкую смертность.
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Официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в ходе стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» оценила показатели смертности от коронавирусной инфекции в России.RT на русском14:21
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Здоровье
В иркутской больнице коронавирус выявили у 24 пациентов и 12 медиков
Тестирование на коронавирус в Иркутской городской больнице №1 выявило заражение COVID-19 24 пациентов и 12 медиков, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
РИА Новости 09:31
Политика
Путин 6 мая заслушает рекомендации по выходу из режима ограничений
Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин на этом совещании также заслушает рекомендации по постепенному ослаблению режима ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19.
АБН вчера в 02:07
Экономика
Эксперт рассказал, что может подорожать после отмены карантина
После окончания карантина могут подорожать импортные товары и услуги парикмахеров и салонов красоты, рассказал агентству "Прайм" председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов.
ПРАЙМ 20:04
Наука
Самая быстрая в мире камера снимает 70 трлн кадров в секунду
Planet Today 03:52
Игры
Assassin’s Creed Valhalla не выйдет в Steam
Париж, 6 мая 2020, 15:10 — REGNUM Предстоящая игра Assassin's Creed Valhalla не будет доступна в цифровом магазине Steam.
REGNUM 08:10
Армия и оружие
В США начали производство новых противотанковых ракет
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ТАСС 19:48
Общество
В Заполярье чиновницу накажут за фото на катере без маски
Все началось с того, что помощница главы администрации ЗАТО по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Екатерина Жигалова разместила в социальной сети фото, где она запечатлена на борту катера с огромной треской в руке.
Российская газета 10:50
Авто
Кроссовер Hyundai Palisade получил VIP-версию
Обновленному Hyundai Palisade 2020-го модельного года досталась и новая "люксовая" комплектация, которой дали название Calligraphy.
Новые автомобили 11:52
Армия и оружие
В США изолировали от коронавируса часть командного пункта в бункере
В настоящий момент 130 военнослужащих были перемещены из основного командного пункта, расположенного на авиабазе Петерсон (штат Колорадо), в подземный бункер и полностью изолированы.
ИА Красная Весна 16:30
Общество
МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала
МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском 16:30
Общество
Онищенко поведал о «выдыхающемся» коронавирусе
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко высказался против ужесточения карантинных мер в России.
Lenta.ru 19:35
Экономика
Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России
Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru 13:54
Политика
Трамп наложил вето на запрет применения военной силы против Ирана
Дональд Трамп в среду наложил вето на резолюцию конгресса США, которая запрещала применение военной силы против Ирана.
РИА Новости 17:26
Общество
Бэнкси посвятил новую работу врачам-супергероям
Британский уличный художник Бэнкси опубликовал на своей странице в Instagram новый рисунок, на котором изображен врач в образе супергероя.
Общественное телевидение России 15:23
Происшествия
ФСБ предъявила генералу СК Михаилу Музраеву еще одно обвинение
Ранее генерала СК арестовали по делу о поджоге дома губернатора региона Андрея Бочарова.
Газета.Ru 18:27
Общество
В Подмосковье возобновится строительство детских садов и школ
Первыми в Подмосковье возобновят работу строительные объекты, заявил губернатор Андрей Воробьев, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:35
Космос
Астрономы нашли ближайшую к Земле черную дыру
Астрономы обнаружили самого близкого кандидата в черные дыры звездных масс, который входит в тройную систему звезд, видимую невооруженным глазом в южном полушарии Земли.
N+1 09:02
Происшествия
В Хакасии подтверждено 22 новых случая заражения коронавирусом
Абакан, 6 мая 2020, 07:27 — REGNUM В Хакасии заражение коронавирусом подтвердилось ещё у 22 человек.
REGNUM 00:27
Кино
9 мая Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»
Discover24 вчера в 06:46
Общество
Российские регионы отказались от жестких мер из-за коронавируса
Согласно «индексу вирусного суверенитета», который подготовил фонд «Петербургская политика», Карелия, Чечня, Алтайский и Краснодарский край, Крым и Севастополь не отказались от жестких ограничительных мер для борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru 19:24
Общество
Работу строительных предприятий в Москве могут разрешить с 12 мая
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице из-за ситуации с распространением коронавируса строительные и ремонтные работы приостанавливаются с 13 апреля, действие ограничений продлено до 12 мая.
Интерфакс 09:38
Общество
Миллиардер Босов покончил с собой
Газета.Ru 14:55
Происшествия
Брянский чиновник выдавал незаконные пропуска в период пандемии
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы администрации Советского района Брянска, который подозревается в незаконной выдаче пропусков коммерческим предприятиям, позволяющим работать в период повышенной готовности из-за коронавируса.
ТАСС 13:06
Игры
Вышел сюжетный трейлер игры The Last of Us Part II
Студия Naughty Dog выпустила сюжетный трейлер второй части игры The Last of Us.
Афиша Daily 11:02
Общество
Создана убивающая коронавирус первая в мире вакцина
Итальянские ученые смогли создать первую в мире вакцину, способную поразить коронавирус, пишет Daily Mail.
Live24 14:44
Политика
Путин поручил проработать усиление ответственности за пожары
Президент России Владимир Путин поручил правительству и МЧС до 1 июня представить предложения о повышении ответственности за нарушения требований пожарной безопасности, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
РИА Новости 12:54
Наука
Суперкомпьютер нашел лекарство против коронавируса
Lenta.ru 08:51
Экономика
ЦБ спрогнозировал начало снятия ограничений в России
В своем базовом прогнозе Центробанк России исходит из того, что ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса, будут постепенно сниматься уже в июне.
Lenta.ru 18:39
Политика
Земан назвал глупостью снос памятника Коневу в Праге
Президент Чехии Милош Земан заявил, что снос памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге был глупостью муниципальных политиков.
RT на русском вчера в 14:40