Официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в ходе стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» оценила показатели смертности от коронавирусной инфекции в России.

с чего всё началось

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович в беседе с RT объяснила низкий показатель смертности среди пациентов с коронавирусом в России. По ее словам, стране удалось уберечь самую уязвимую для коронавируса группу населения, что объясняет низкую смертность.

В ВОЗ объяснили низкую смертность среди россиян с коронавирусом

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