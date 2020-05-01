Коронавирус

ТАССТАССВ ВОЗ объяснили причину быстрого развития пандемии в Белоруссии

Представитель ВОЗ в Белоруссии Батыр Бердыклычев считает, что одной из главных причин быстрого развития пандемии коронавируса в республике является отсутствие адекватных мер физического дистанцирования граждан. Об этом он заявил в интервью порталу tut.by, опубликованному в пятницу.
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Что касается прогнозирования пика заболеваемости в республике, то Бердыклычев отметил, что оно зависит от многих факторов, но "достоверно судить об этом можно будет только ретроспективно", передает
 tut.by.
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 17:05, Ашберн
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Пентагон опубликовал видеозаписи с НЛО

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