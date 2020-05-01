с чего всё началось

Представитель ВОЗ в Белоруссии Батыр Бердыклычев считает, что одной из главных причин быстрого развития пандемии коронавируса в республике является отсутствие адекватных мер физического дистанцирования граждан. Об этом он заявил в интервью порталу tut.by, опубликованному в пятницу.

В ВОЗ объяснили причину быстрого развития пандемии в Белоруссии

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