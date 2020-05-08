Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ ВОЗ объяснили рост числа новых случаев коронавируса в России

Растущее количество новых случаев заболевания COVID-19, выявляемых в России ежедневно, связано с увеличением объемов тестирования, заявил на брифинге в Женеве директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
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В ВОЗ объяснили рост числа заражений коронавирусом в России

Lenta.ru14:22

В ВОЗ оценили действия России по борьбе с коронавирусом

Известия13:59

В ВОЗ объяснили рост числа новых случаев коронавируса в России

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В ВОЗ рассказали, с чем связаны растущие цифры по коронавирусу в России

ТАСС13:37

В ВОЗ объяснили рост числа выявленных заражений COVID-19 в России

Фонтанка.Ру13:43

ВОЗ заявила, что активные действия России в борьбе с коронавирусом показали свою эффективность

Комсомольская правда14:14

ВОЗ объяснила рост случаев коронавируса в России

Взгляд.ру12:23
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Общество

В Москве проведут тесты на коронавирус по крови

В Москве проведут тесты на коронавирус на основе анализа венозной крови.
Lenta.ru 16:47
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Здоровье

400 человек заразились коронавирусом в Архангельской области

Архангельск, 8 мая 2020, 14:13 — REGNUM За сутки в Архангельской области коронавирус Sars-oV-2 подтвердили еще у 28 человек.
REGNUM 07:13
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Здоровье

Минздрав обеспокоился ситуацией с коронавирусом в Дагестане

Минздрав обеспокоен ситуацией с распространением коронавируса в Дагестане, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Lenta.ru 06:12
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Политика

МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 09:44
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Общество

Роспотребнадзор разработал рекомендации по снятию ограничений

Роспотребнадзор разработал и направил в российские регионы методические рекомендации для определения факторов, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий, введённых в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 17:06
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Технологии

Илон Маск обещает чипировать людей в течение года

Как заявляет Маск, имплант будет способен исправить в мозге все то, что не типично для здорового человека.
Astera 16:44
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Общество

Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке

В сообщении торговой площадки говорится, что причины уточняются.
Эхо Москвы 05:34
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Общество

Москва отменит оформление пропусков через SMS с 12 мая

Власти Москвы с 12 мая отменят возможность оформить цифровой проспуск через SMS на номер 7377, сообщил руководитель городского департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко.
Интерфакс 11:28
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Здоровье

В ВОЗ рассказали о рисках для курильщиков из-за коронавируса

Эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове заявила, что курение не защищает от коронавирусной инфекции COVID-19 и увеличивает риск протекания заболевания в более тяжёлой форме.
RT на русском 13:40
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Культура

На Twitch побили рекорд по самому долгому фристайлу. Он длился 33 часа

Рэпер из Сан-Франциско Джордж Уотски побил рекорд по самому долгому рэп-фристайлу. Уотски читал рэп более 33 часов.
Cyber.sports.ru 04:50
Общество

Доктор Мясников опроверг информацию о платных интервью

Главврач ГКБ №71 Александр Мясников заявил, что никогда не брал денег за интервью.
Газета.Ru 11:17
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Финансы

Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам

Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка.
Коммерсантъ 06:28
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Общество

Актриса Анна Банщикова замечена в скандале с казаками в Геленджике

7 мая в сети было размещено видео, на котором зафиксирован конфликт между казачьим патрулём и актрисой сериала «Ищейка» Анной Банщиковой.
Бизнес-газета 04:04
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Кино

39-летний Калкин снимется в постельной сцене с 71-летней актрисой

Что происходит 02:50
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Общество

В правительстве назвали возможный срок выхода из режима ограничений

Выход России из режима ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции, в зависимости от региона возможен в конце мая – начале июня, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в эфире телеканала «Россия 1».
Rambler News Service 13:58
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Армия и оружие

Ударная группа кораблей США и Британии ушла из Баренцева моря

Как сообщало ИА REGNUM, с 4 мая в Баренцевом море курсировала группа боевых кораблей в составе ракетных эсминцев «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт» ВМС США и ракетного фрегата «Кент» ВМС Британии.
REGNUM 17:02
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Общество

Павел Дуров резко раскритиковал жизнь в США

Российская газета вчера в 16:47
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Шоу-бизнес

Клип Бузовой о самоизоляции набрал более десяти миллионов просмотров

РИА Новости вчера в 22:05
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Политика

МИД назвал неуместными инсинуации японских СМИ по мирному договору

МИД России назвал неуместными инсинуации японских СМИ по мирному договору между Москвой и Токио, в том числе на тему неоспоримого суверенитета РФ над южными Курильскими островами.
РИА Новости 16:31
Общество

В Подмосковье отложили введение штрафов за отсутствие масок

В Московской области отсрочили наказание за нарушение режима обязательного ношения маски, сообщил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".
Ведомости 15:33
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Игры

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 выйдет и на PlayStation 5

Hardsuit Labs и Paradox Interactive официально подтвердили, что Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 выйдет ещё и на PlayStation 5. Версия для Xbox Series X была анонсирована вчера на презентации игр для новой консоли Microsoft вместе с кинематографическим трейлером под песню Danke Schoen.
Игромания.ру 12:20
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Общество

Уровень безработицы в США за апрель вырос до рекордных 14,7%

Уровень безработицы в США за апрель вырос до рекордных 14,7%, 20,5 млн человек потеряли работу за месяц.
ТАСС 10:00
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Политика

США назвали России условие для продления договора СНВ

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли назвал основное условие для продления российско-американского соглашения о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), передает газета The Washington Times.
РБК 16:23
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Единоборства

Боксерам Ломаченко и Усику предлагают дать российское гражданство

REGNUM 06:52
Экономика

Аэропорт Алма-Аты продали за $415 млн

REGNUM 05:21
1
Общество

Мурашко заявил о подъеме заболеваемости коронавирусом в России

В России растет заболеваемость коронавирусом, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».
РБК 16:13
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Шоу-бизнес

Врач Хорошев усомнился, что Бабкина сможет вернуться на сцену

Popcornnews.ru 03:27
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Общество

Россиянам рассказали об ошибках при ношении маски

Россияне, использующие медицинские маски, допускают ошибки при их ношении.
Lenta.ru вчера в 11:24
40
Шоу-бизнес

Постаревший Андрей Губин рассказал о состоянии своего здоровья

Популярный в прошлом российский певец Андрей Губин, который уже давно ушел со сцены и предпочитает вести уединенный образ жизни, решил спустя годы обратиться к прессе и рассказать о своем состоянии здоровья.
ФАН 05:17
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Общество

В России многодетным семьям могут оказать дополнительную помощь

Многодетным семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, предложили оказать дополнительную помощь на фоне пандемии каронавируса.
Вести ФМ 03:43
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