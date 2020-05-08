Коронавирус
РИА НовостиВ ВОЗ объяснили рост числа новых случаев коронавируса в России
Растущее количество новых случаев заболевания COVID-19, выявляемых в России ежедневно, связано с увеличением объемов тестирования, заявил на брифинге в Женеве директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
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ВОЗ заявила, что активные действия России в борьбе с коронавирусом показали свою эффективность
Комсомольская правда14:14
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Общество
Вузы России предложили перенести ЕГЭ на июль-август
Ассоциация «Глобальные университеты», в которую входит 21 крупнейший вуз России, в связи с пандемией выступила с предложением провести ЕГЭ в конце июля — начале августа.
News.ru 05:17
Общество
Тропический ливень обрушился на Нижний Новгород
Настоящий тропический ливень обрушился на Нижний Новгород. Соцсети заполнили фото подтопленных улиц и плавающих автомобилей.
Известия 09:58
Хоккей
КХЛ решила не определять победителя сезона и обладателя Кубка Гагарина
Лига приняла решение утвердить итоговую таблицу чемпионата 2019/2020 следующим образом: среди команд, которые вышли в полуфиналы конференций, места с первого по восьмое не распределяются.
RuNews24.ru вчера в 19:31
Общество
Глава Минздрава назвал масочный режим послаблением
Глава Минздрава Михаил Мурашко отметил подъем заболеваемости коронавирусом в России, причем в разной степени в различных регионах страны.
Коммерсантъ 15:05
Общество
Названы сроки спада новых случаев коронавируса в России до единичных
Спад новых случаев коронавируса в России до единичных произойдет к концу лета.
Lenta.ru 14:59
Наука
Фульгурит: когда молния ударяет в песок
Found in Newport AR by Garver Elec Engineer # arwx pic.twitter.com / AZKhs1Asio — Dan Skoff (@ weatherdan) February 17, 2014 По словам экспернтов, мир полнится фульгуритами.
Популярная механика 14:17
Общество
Подмосковье заплатит Агаларову за госпиталь в «Крокус Экспо»
Араз Агаларов (отец Эмина Агаларова – певца и бизнесмена), который владеет «Крокус Экспо», заявил, что стоимость аренды помещений за два месяца составит 110 миллионов рублей.
Cottage.ru вчера в 13:17
Общество
Лев Гудков: «Русского терпения» хватит еще максимум на два месяца
О трендах рассказал глава «Левада-центра» Лев Гудков в интервью «Бизнес-онлайн».
Росбалт 02:59
Здоровье
400 человек заразились коронавирусом в Архангельской области
Архангельск, 8 мая 2020, 14:13 — REGNUM За сутки в Архангельской области коронавирус Sars-oV-2 подтвердили еще у 28 человек.
REGNUM 07:13
Общество
Воробьев заявил об отсрочке штрафов за отсутствие масок
Власти Московской области отсрочили наказания за отсутствие медицинских масок после 12 мая.
Известия 14:29
Общество
В правительстве назвали возможный срок выхода из режима ограничений
Ранее власти Москвы продлили введенные из-за коронавируса ограничения до конца мая.
Lenta.ru 13:44
Единоборства
Промоутер Усика: Кремлев не имеет права говорить об Александре
Александр Красюк, промоутер украинского боксера Александра Усика, жестко ответил генеральному секретарю Федерации бокса России Умару Кремлеву, который вызвался помочь Усику и Василию Ломаченко получить российское гражданство, передает Sportbox.
Газета.Ru 14:39
Общество
В Петербурге готовятся продлить режим самоизоляции до конца мая
В Смольном готовятся продлить режим самоизоляции в Петербурге до конца мая.
Neva.Today 14:05
Общество
В Москве вводят новый анализ на COVID-19
В Москве в скором времени начнут проводить новый анализ на коронавирус. Об этом в эфире "России-1" объявила заммэра Анастасия Ракова.
Российская газета 15:24
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство
Paparazzi.ru 06 мая в 15:44
Общество
Москвичей призвали носить маски и перчатки практически везде
Москвичей призвали носить маски и перчатки после 12 мая практически везде.
Lenta.ru 15:25
Политика
Путин поздравил народы бывшего СССР с 75-й годовщиной Победы в войне
RT на русском 05:17
Происшествия
В мэрии Харькова начались обыски
Украинские правоохранители пришли с обысками в мэрию Харькова, следственные действия проводятся в рамках дела о завладении 28 миллионами гривен бюджетных средств (1,05 миллиона долларов) при заключении договоров на осуществление работ по освещению города, об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
РИА Новости 07:31
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 09:44
Общество
Попова заявила о сохранении некоторых ограничений до создания вакцины
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что некоторые правила, связанные с коронавирусом, сохранятся до создания вакцины, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:58
Общество
Доктор Мясников опроверг информацию о платных интервью
Главврач ГКБ №71 Александр Мясников заявил, что никогда не брал денег за интервью.
Газета.Ru 11:17
Общество
Скриншоты первого дополнения Doom Eternal
Cyber.sports.ru 10:46
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко
Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru 06 мая в 22:37
Политика
Небензя рассказал, с чем связаны попытки переписать историю
Попытки переписать историю связаны в том числе со стремлением лишить Россию статуса одного из столпов мирового порядка, заявил постпред страны при ООН Василий Небензя.
РИА Новости 15:31
Армия и оружие
В ООН назвали количество наемников ЧВК Вагнера в Ливии
Представитель ООН рассказал агентству «AFP» о том, что в настоящий момент на территории Ливии находится до 1200 наемников из российской частной военной компании ЧВК Вагнера.
ГЛАС.RU вчера в 04:45
Кино
Хейден Кристенсен вновь сыграет Энакина Скайуокера в сериале «Кеноби»
Голливудский актер Хейден Кристенсен может вновь вернуться к роли Энакина Скайуокера.
iReactor 06:59
Спорт
Опубликовано первое видео геймплея Assassin’s Creed Valhalla
Компания Ubisoft опубликовала первый геймплейный тизер-трейлер игры Assassin's Creed Valhalla.
Чемпионат 04:32
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия вчера в 02:07
Политика
Зеленский после призыва ООН высказался об открытии границы с ДНР и ЛНР
7 мая представитель управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев на Украине Пабло Матеу призвал власти открыть границу с самопровозглашенными республиками Донбасса.
Lenta.ru 08:53