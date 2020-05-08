Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ ВОЗ объяснили рост числа новых случаев коронавируса в России

Растущее количество новых случаев заболевания COVID-19, выявляемых в России ежедневно, связано с увеличением объемов тестирования, заявил на брифинге в Женеве директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
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В ВОЗ объяснили рост числа заражений коронавирусом в России

Lenta.ru14:22

В ВОЗ оценили действия России по борьбе с коронавирусом

Известия13:59

В ВОЗ рассказали, с чем связаны растущие цифры по коронавирусу в России

ТАСС13:37

В ВОЗ объяснили рост числа выявленных заражений COVID-19 в России

Фонтанка.Ру13:43

В ВОЗ объяснили рост числа новых случаев коронавируса в России

РИА Новости13:32

ВОЗ заявила, что активные действия России в борьбе с коронавирусом показали свою эффективность

Комсомольская правда14:14

ВОЗ объяснила рост случаев коронавируса в России

Взгляд.ру12:23
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 15:47, Ашберн
Общество

Вузы России предложили перенести ЕГЭ на июль-август

Ассоциация «Глобальные университеты», в которую входит 21 крупнейший вуз России, в связи с пандемией выступила с предложением провести ЕГЭ в конце июля — начале августа.
News.ru 05:17
1
Общество

Тропический ливень обрушился на Нижний Новгород

Настоящий тропический ливень обрушился на Нижний Новгород. Соцсети заполнили фото подтопленных улиц и плавающих автомобилей.
Известия 09:58
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Хоккей

КХЛ решила не определять победителя сезона и обладателя Кубка Гагарина

Лига приняла решение утвердить итоговую таблицу чемпионата 2019/2020 следующим образом: среди команд, которые вышли в полуфиналы конференций, места с первого по восьмое не распределяются.
RuNews24.ru вчера в 19:31
5
Общество

Глава Минздрава назвал масочный режим послаблением

Глава Минздрава Михаил Мурашко отметил подъем заболеваемости коронавирусом в России, причем в разной степени в различных регионах страны.
Коммерсантъ 15:05
9
Общество

Названы сроки спада новых случаев коронавируса в России до единичных

Спад новых случаев коронавируса в России до единичных произойдет к концу лета.
Lenta.ru 14:59
2
Наука

Фульгурит: когда молния ударяет в песок

Found in Newport AR by Garver Elec Engineer # arwx pic.twitter.com / AZKhs1Asio — Dan Skoff (@ weatherdan) February 17, 2014 По словам экспернтов, мир полнится фульгуритами.
Популярная механика 14:17
Общество

Подмосковье заплатит Агаларову за госпиталь в «Крокус Экспо»

Араз Агаларов (отец Эмина Агаларова – певца и бизнесмена), который владеет «Крокус Экспо», заявил, что стоимость аренды помещений за два месяца составит 110 миллионов рублей.
Cottage.ru вчера в 13:17
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Происшествия

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве адвоката

РИА Новости 14:07
4
Общество

Лев Гудков: «Русского терпения» хватит еще максимум на два месяца

О трендах рассказал глава «Левада-центра» Лев Гудков в интервью «Бизнес-онлайн».
Росбалт 02:59
4
Здоровье

400 человек заразились коронавирусом в Архангельской области

Архангельск, 8 мая 2020, 14:13 — REGNUM За сутки в Архангельской области коронавирус Sars-oV-2 подтвердили еще у 28 человек.
REGNUM 07:13
6
Общество

Воробьев заявил об отсрочке штрафов за отсутствие масок

Власти Московской области отсрочили наказания за отсутствие медицинских масок после 12 мая.
Известия 14:29
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Общество

В правительстве назвали возможный срок выхода из режима ограничений

Ранее власти Москвы продлили введенные из-за коронавируса ограничения до конца мая.
Lenta.ru 13:44
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Единоборства

Промоутер Усика: Кремлев не имеет права говорить об Александре

Александр Красюк, промоутер украинского боксера Александра Усика, жестко ответил генеральному секретарю Федерации бокса России Умару Кремлеву, который вызвался помочь Усику и Василию Ломаченко получить российское гражданство, передает Sportbox.
Газета.Ru 14:39
Общество

В Петербурге готовятся продлить режим самоизоляции до конца мая

В Смольном готовятся продлить режим самоизоляции в Петербурге до конца мая.
Neva.Today 14:05
99
Общество

В Москве вводят новый анализ на COVID-19

В Москве в скором времени начнут проводить новый анализ на коронавирус. Об этом в эфире "России-1" объявила заммэра Анастасия Ракова.
Российская газета 15:24
8
Общество

Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство

Paparazzi.ru 06 мая в 15:44
3,2K
Общество

Москвичей призвали носить маски и перчатки практически везде

Москвичей призвали носить маски и перчатки после 12 мая практически везде.
Lenta.ru 15:25
1
Политика

Путин поздравил народы бывшего СССР с 75-й годовщиной Победы в войне

RT на русском 05:17
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Происшествия

В мэрии Харькова начались обыски

Украинские правоохранители пришли с обысками в мэрию Харькова, следственные действия проводятся в рамках дела о завладении 28 миллионами гривен бюджетных средств (1,05 миллиона долларов) при заключении договоров на осуществление работ по освещению города, об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
РИА Новости 07:31
Политика

МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 09:44
1,6K
Общество

Попова заявила о сохранении некоторых ограничений до создания вакцины

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что некоторые правила, связанные с коронавирусом, сохранятся до создания вакцины, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:58
3,4K
Общество

Доктор Мясников опроверг информацию о платных интервью

Главврач ГКБ №71 Александр Мясников заявил, что никогда не брал денег за интервью.
Газета.Ru 11:17
228
Общество

Скриншоты первого дополнения Doom Eternal

Cyber.sports.ru 10:46
Фигурное катание

Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко

Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru 06 мая в 22:37
16
Политика

Небензя рассказал, с чем связаны попытки переписать историю

Попытки переписать историю связаны в том числе со стремлением лишить Россию статуса одного из столпов мирового порядка, заявил постпред страны при ООН Василий Небензя.
РИА Новости 15:31
Армия и оружие

В ООН назвали количество наемников ЧВК Вагнера в Ливии

Представитель ООН рассказал агентству «AFP» о том, что в настоящий момент на территории Ливии находится до 1200 наемников из российской частной военной компании ЧВК Вагнера.
ГЛАС.RU вчера в 04:45
22
Кино

Хейден Кристенсен вновь сыграет Энакина Скайуокера в сериале «Кеноби»

Голливудский актер Хейден Кристенсен может вновь вернуться к роли Энакина Скайуокера.
iReactor 06:59
2
Спорт

Опубликовано первое видео геймплея Assassin’s Creed Valhalla

Компания Ubisoft опубликовала первый геймплейный тизер-трейлер игры Assassin's Creed Valhalla.
Чемпионат 04:32
Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия вчера в 02:07
2,6K
Политика

Зеленский после призыва ООН высказался об открытии границы с ДНР и ЛНР

7 мая представитель управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев на Украине Пабло Матеу призвал власти открыть границу с самопровозглашенными республиками Донбасса.
Lenta.ru 08:53
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