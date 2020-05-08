Коронавирус

Экспресс газетаЭкспресс газетаВ ВОЗ объяснили рост числа заболевших коронавирусом россиян

В ВОЗ объяснили рост числа заболевших коронавирусом россиян Почему в России растет число зараженных COVID-19. Ситуацию с распространением коронавируса в России прокомментировал директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
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с чего всё началось

В ВОЗ объяснили рост числа новых случаев коронавируса в России

Растущее количество новых случаев заболевания COVID-19, выявляемых в России ежедневно, связано с увеличением объемов тестирования, заявил на брифинге в Женеве директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
РИА Новостивчера в 13:32

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В ВОЗ объяснили рост числа заражений коронавирусом в России

Lenta.ruвчера в 14:22

В ВОЗ оценили действия России по борьбе с коронавирусом

Известиявчера в 13:59

ВОЗ объяснила рост случаев коронавируса в России

Взгляд.рувчера в 12:23

В ВОЗ рассказали, с чем связаны растущие цифры по коронавирусу в России

ТАССвчера в 13:37

В ВОЗ объяснили рост числа новых случаев коронавируса в России

РИА Новостивчера в 13:32

ВОЗ заявила, что активные действия России в борьбе с коронавирусом показали свою эффективность

Комсомольская правдавчера в 14:14

В ВОЗ объяснили рост числа выявленных заражений COVID-19 в России

Фонтанка.Рувчера в 13:43
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Армия и оружие

СМИ сообщили о вывозе американских ЗРК Patriot из Саудовской Аравии

РИА Новости 07 мая в 13:46
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Происшествия

В Томской области сожгли базу экс-префекта Москвы и убили егерей

Тела двух человек обнаружили на территории сгоревшей турбазы в Томской области, которая принадлежит известному предпринимателю и бывшему префекту Северного административного округа Москвы Юрию Хардикову.
Вести.Ru вчера в 05:08
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Общество

Роспотребнадзор обнародовал рекомендации по снятию ограничений

Москва, 9 мая 2020, 01:04 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) обнародовала рекомендации и показатели, которые будут являться основанием для поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса.
REGNUM вчера в 18:04
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Происшествия

В Москве арестован банкир Олег Власов

В Москве задержан и арестован бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и Инкредбанк Олег Власов.
BFM.ru вчера в 02:25
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Общество

Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина

Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
Мой Брянск вчера в 03:32
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Фигурное катание

Тутберидзе отреагировала на уход Трусовой к Плющенко

Тренер Этери Тутберидзе дала комментарий относительно ухода Александры Трусовой к Евгению Плющенко.
Газета.Ru 06 мая в 12:02
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Шоу-бизнес

Шура перенес операцию по удалению грыжи, которую назвал «онкологией»

Woman.ru 07 мая в 12:36
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Армия и оружие

Коротченко рассказал, каким будет воздушный парад над Москвой 9 Мая

Коротченко рассказал, каким будет воздушный парад над Москвой 9 мая 9 Мая по всей России в небо поднимутся почти 600 воздушных судов различного типа.
Sputnik Абхазия вчера в 10:29
Политика

МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ вчера в 09:44
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Общество

Водонаева раскритиковала Малышеву за фейки о коронавирусе

Бывшая участница шоу "Дом-2" Алена Водонаева обвинила ведущую программы "Жить здорово" доктора медицинских наук Елену Малышеву в распространении фейков о коронавирусе.
РИА Новости вчера в 21:51
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Кино

Премьера сериала «Диверсант. Крым» состоится 9 мая на Первом канале

Смогут ли они выполнить задание высокопоставленных чинов или их самих ждет смертельная опасность узнаем 9 мая в 17.20 и в 19.05 на Первом канале.
Комсомольская правда вчера в 23:44
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Происшествия

В Кузбассе умер шестой пациент с коронавирусом

РИА Новости 00:43
Общество

Мясников рассказал об опасности нарушения режима дня на самоизоляции

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" об опасности нарушения режима дня во время самоизоляции.
РИА Новости 00:00
1
Здоровье

Выявлено шесть фактов заболевания коронавирусом в Жуковском за сутки

Всего на текущий момент в Московской области выявлено 17432 случаев инфицирования коронавирусом.
Авиаград Жуковский 07 мая в 14:07
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Здоровье

В ВОЗ предупредили о рисках для курильщиков из-за коронавируса

Курение может навредить больным коронавирусной инфекцией, и версия о способности табака защитить организм от COVID-19 больше похожа на легенду.
Piter.tv вчера в 15:28
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Общество

Авиапарад во Владивостоке отложили из-за нелетной погоды

Российская газета вчера в 22:41
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Наука

Создана новая полная 3D-карта мозга мыши

Предыдущие версии атласа были 3D-картами с более низким разрешением, в то время как разрешение новой карты достаточно высокое, чтобы можно было точно определять местоположение отдельных клеток.
Научная Россия вчера в 05:53
Музыка

Little Big опубликовала новый клип Hypnodancer

Российская группа Little Big опубликовала на своем YouTube-канале новый клип на песню "Hypnodancer".
Газета.Ru вчера в 05:53
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Общество

В Думу внесен законопроект о продлении и расторжении договоров аренды

Законопроект об особом порядке продления расторжения некоторых договоров на аренду недвижимости внесло в Госдуму в пятницу, 8 мая, правительство.
Известия вчера в 17:49
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Общество

Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России

Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM вчера в 01:00
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Общество

За приказ о коронавирусе накажут главврача больницы Кузбасса

Работодатель не имеет права наказывать сотрудника за то, что тот заразился коронавирусом.
ВашГород.ру вчера в 22:30
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Общество

В Роспотребнадзоре предложили три этапа по снятию ограничительных мер

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила снимать введенные из-за коронавируса ограничительные меры в три этапа.
РЕН ТВ 06 мая в 09:20
2,6K
Здоровье

Количество ДТП в Крыму резко выросло в период самоизоляции

Число ДТП на территории Республики Крым резко возросло в период самоизоляции.
Krym.News вчера в 14:15
2
Наука

Шпинат и бактериальные ферменты превратили в искусственный хлоропласт

N+1 вчера в 13:09
Происшествия

Создателя паблика «Омбудсмен полиции» арестовали

Тверской суд Москвы арестовал создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова на два месяца.
Lenta.ru вчера в 11:02
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Наука

Фульгурит: когда молния ударяет в песок

Found in Newport AR by Garver Elec Engineer # arwx pic.twitter.com / AZKhs1Asio — Dan Skoff (@ weatherdan) February 17, 2014 По словам экспернтов, мир полнится фульгуритами.
Популярная механика вчера в 14:17
1
Политика

Посол в США назвал неприемлемыми попытки принизить роль СССР в войне

Попытки принизить роль Советского Союза во Второй мировой войне недопустимы, и Россия не должна молчать в ответ, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
РБК вчера в 23:44
34
Общество

На Кубани казак получил выговор за замечание актрисе Анне Банщиковой

Казак-дружинник, который сделал грубое замечание актрисе театра, кино и дубляжа Анне Банщиковой, известной по главной роли в сериале "Ищейка", получил строгий выговор.
ТАСС вчера в 11:48
443
Общество

Пранкеры Вован и Лексус заявили о розыгрыше мэра Праги от имени Кличко

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) заявили о своем звонке мэру Праги Зденеку Гржибу.
РБК вчера в 11:15
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Кино

Названы самые любимые фильмы россиян о Великой Отечественной войне

РЕН ТВ 00:17
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