Коронавирус
Экспресс газетаВ ВОЗ объяснили рост числа заболевших коронавирусом россиян
В ВОЗ объяснили рост числа заболевших коронавирусом россиян Почему в России растет число зараженных COVID-19. Ситуацию с распространением коронавируса в России прокомментировал директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
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с чего всё началось
Растущее количество новых случаев заболевания COVID-19, выявляемых в России ежедневно, связано с увеличением объемов тестирования, заявил на брифинге в Женеве директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.РИА Новостивчера в 13:32
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ВОЗ заявила, что активные действия России в борьбе с коронавирусом показали свою эффективность
Комсомольская правдавчера в 14:14
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Армия и оружие
СМИ сообщили о вывозе американских ЗРК Patriot из Саудовской Аравии
РИА Новости 07 мая в 13:46
Происшествия
В Томской области сожгли базу экс-префекта Москвы и убили егерей
Тела двух человек обнаружили на территории сгоревшей турбазы в Томской области, которая принадлежит известному предпринимателю и бывшему префекту Северного административного округа Москвы Юрию Хардикову.
Вести.Ru вчера в 05:08
Общество
Роспотребнадзор обнародовал рекомендации по снятию ограничений
Москва, 9 мая 2020, 01:04 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) обнародовала рекомендации и показатели, которые будут являться основанием для поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса.
REGNUM вчера в 18:04
Происшествия
В Москве арестован банкир Олег Власов
В Москве задержан и арестован бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и Инкредбанк Олег Власов.
BFM.ru вчера в 02:25
Общество
Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина
Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
Мой Брянск вчера в 03:32
Фигурное катание
Тутберидзе отреагировала на уход Трусовой к Плющенко
Тренер Этери Тутберидзе дала комментарий относительно ухода Александры Трусовой к Евгению Плющенко.
Газета.Ru 06 мая в 12:02
Шоу-бизнес
Шура перенес операцию по удалению грыжи, которую назвал «онкологией»
Woman.ru 07 мая в 12:36
Армия и оружие
Коротченко рассказал, каким будет воздушный парад над Москвой 9 Мая
Коротченко рассказал, каким будет воздушный парад над Москвой 9 мая 9 Мая по всей России в небо поднимутся почти 600 воздушных судов различного типа.
Sputnik Абхазия вчера в 10:29
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ вчера в 09:44
Общество
Водонаева раскритиковала Малышеву за фейки о коронавирусе
Бывшая участница шоу "Дом-2" Алена Водонаева обвинила ведущую программы "Жить здорово" доктора медицинских наук Елену Малышеву в распространении фейков о коронавирусе.
РИА Новости вчера в 21:51
Кино
Премьера сериала «Диверсант. Крым» состоится 9 мая на Первом канале
Смогут ли они выполнить задание высокопоставленных чинов или их самих ждет смертельная опасность узнаем 9 мая в 17.20 и в 19.05 на Первом канале.
Комсомольская правда вчера в 23:44
Происшествия
В Кузбассе умер шестой пациент с коронавирусом
РИА Новости 00:43
Общество
Мясников рассказал об опасности нарушения режима дня на самоизоляции
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" об опасности нарушения режима дня во время самоизоляции.
РИА Новости 00:00
Здоровье
Выявлено шесть фактов заболевания коронавирусом в Жуковском за сутки
Всего на текущий момент в Московской области выявлено 17432 случаев инфицирования коронавирусом.
Авиаград Жуковский 07 мая в 14:07
Здоровье
В ВОЗ предупредили о рисках для курильщиков из-за коронавируса
Курение может навредить больным коронавирусной инфекцией, и версия о способности табака защитить организм от COVID-19 больше похожа на легенду.
Piter.tv вчера в 15:28
Общество
Авиапарад во Владивостоке отложили из-за нелетной погоды
Российская газета вчера в 22:41
Наука
Создана новая полная 3D-карта мозга мыши
Предыдущие версии атласа были 3D-картами с более низким разрешением, в то время как разрешение новой карты достаточно высокое, чтобы можно было точно определять местоположение отдельных клеток.
Научная Россия вчера в 05:53
Музыка
Little Big опубликовала новый клип Hypnodancer
Российская группа Little Big опубликовала на своем YouTube-канале новый клип на песню "Hypnodancer".
Газета.Ru вчера в 05:53
Общество
В Думу внесен законопроект о продлении и расторжении договоров аренды
Законопроект об особом порядке продления расторжения некоторых договоров на аренду недвижимости внесло в Госдуму в пятницу, 8 мая, правительство.
Известия вчера в 17:49
Общество
Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России
Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM вчера в 01:00
Общество
За приказ о коронавирусе накажут главврача больницы Кузбасса
Работодатель не имеет права наказывать сотрудника за то, что тот заразился коронавирусом.
ВашГород.ру вчера в 22:30
Общество
В Роспотребнадзоре предложили три этапа по снятию ограничительных мер
Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила снимать введенные из-за коронавируса ограничительные меры в три этапа.
РЕН ТВ 06 мая в 09:20
Здоровье
Количество ДТП в Крыму резко выросло в период самоизоляции
Число ДТП на территории Республики Крым резко возросло в период самоизоляции.
Krym.News вчера в 14:15
Происшествия
Создателя паблика «Омбудсмен полиции» арестовали
Тверской суд Москвы арестовал создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова на два месяца.
Lenta.ru вчера в 11:02
Наука
Фульгурит: когда молния ударяет в песок
Found in Newport AR by Garver Elec Engineer # arwx pic.twitter.com / AZKhs1Asio — Dan Skoff (@ weatherdan) February 17, 2014 По словам экспернтов, мир полнится фульгуритами.
Популярная механика вчера в 14:17
Политика
Посол в США назвал неприемлемыми попытки принизить роль СССР в войне
Попытки принизить роль Советского Союза во Второй мировой войне недопустимы, и Россия не должна молчать в ответ, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
РБК вчера в 23:44
Общество
На Кубани казак получил выговор за замечание актрисе Анне Банщиковой
Казак-дружинник, который сделал грубое замечание актрисе театра, кино и дубляжа Анне Банщиковой, известной по главной роли в сериале "Ищейка", получил строгий выговор.
ТАСС вчера в 11:48
Общество
Пранкеры Вован и Лексус заявили о розыгрыше мэра Праги от имени Кличко
Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) заявили о своем звонке мэру Праги Зденеку Гржибу.
РБК вчера в 11:15