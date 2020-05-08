Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ ВОЗ объяснили рост числа новых случаев коронавируса в России

Растущее количество новых случаев заболевания COVID-19, выявляемых в России ежедневно, связано с увеличением объемов тестирования, заявил на брифинге в Женеве директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
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В ВОЗ объяснили рост числа заражений коронавирусом в России

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ВОЗ объяснила рост случаев коронавируса в России

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В ВОЗ объяснили рост числа выявленных заражений COVID-19 в России

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В ВОЗ рассказали, с чем связаны растущие цифры по коронавирусу в России

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В ВОЗ объяснили рост числа новых случаев коронавируса в России

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ВОЗ заявила, что активные действия России в борьбе с коронавирусом показали свою эффективность

Комсомольская правда14:14

В ВОЗ оценили действия России по борьбе с коронавирусом

Известия13:59
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 23:27, Ашберн
Авто

Южная Корея потребовала солидную компенсацию от Mercedes-Benz

Южнокорейские власти намерены оштрафовать местное подразделение Mercedes-Benz на 64,3 млн долларов за фальсификацию данных об объемах вредных веществ в выхлопных газах дюжины дизельных моделей, включая C200d, GLC220 d 4Matic, GLD250 d 4Matic и ML250 BlueTEC 4Matic, которые в период с 2012 по 2018 год были проданы в количестве 37 154 экземпляра.
32CARS.ru вчера в 02:31
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Авто

АвтоВАЗ запатентовал названия для трех новых моделей

«АвтоВАЗ» зарегистрировал в Роспатенте три новых коммерческих наименования – Tensa, Forta и Kayna.
Автоновости дня вчера в 06:20
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Происшествия

В Оренбуржье арестовали священника, обвиняемого в педофилии

Суд в Оренбургской области арестовал на два месяца священнослужителя, обвиняемого в совершении преступлений против половой неприкосновенности в отношении троих детей.
РИА Новости 08:47
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Общество

Во Владивостоке воздушный парад в честь Дня Победы перенесли

REGNUM 21:44
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Наука

Китайские врачи нашли коронавирус в сперме заражённых пациентов

Группа китайских исследователей обнаружила коронавирус нового типа SARS-CoV-2 в семени нескольких заразившихся мужчин, в том числе тех пациентов, которые находились в ремиссии.
News.ru 04:45
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Игры

В файлах Steam нашли упоминание Half-Life 2: Remastered

CyberSport.ru 05:00
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Общество

В Москве отменят оформление пропусков через СМС

Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:42
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Экономика

Названа опасность досрочного погашения кредита

Досрочное погашение кредитов в целях экономии на процентах может быть опасным.
Lenta.ru 21:40
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Общество

Куйвашев официально продлил режим самоизоляции в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции в Свердловской области до 18 мая.
Екатеринбург в интернете 04:45
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Общество

Мероприятия в честь 75-летия Победы во многих регионах России пройдут по большей части по одному и тому же сценарию

Сценарий празднования 75-летия годовщины Дня Победы в большинстве регионов во многом оказался схожим, потому что его основу готовили в Москве.
Эхо Москвы 23:12
Армия и оружие

Маршал в сердцах: «Ночные волки» принесли цветы к постаменту Коневу в Праге

В Праге европейский филиал «Ночных волков» возложил цветы к памятному месту, где месяц назад был снесён монумент маршалу Ивану Коневу, освободившему чешскую столицу от немецко-фашистских оккупантов.
Евразия Daily 01:25
Политика

Зюганов попросил Путина амнистировать заключенных из-за коронавируса

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил президенту Владимиру Путину внести в Государственную думу закон об амнистии заключенных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в связи с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2.
РБК 14:45
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Общество

Текслер рассказал об условиях снятия ограничений в Челябинской области

Напомним, к 8 мая в Челябинской области зафиксировано 967 случаев заражения коронавирусом, из них 68 – за последние сутки.
АиФ Челябинск 06:12
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Общество

Москвичей предупредили об аномальном похолодании с 13 мая

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москву придет аномально холодная погода с 13 мая.
Газета.Ru 20:59
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Авто

Американские автодилеры вывозят автомобили в море

Ситуация в американском автопроме чем-то напоминает «нефтянку»: производство автомобилей продолжается, а хранить их из-за переполненных вследствие низкого спроса складов пока негде.
Автоновости дня 01:38
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Политика

США назвали условие для продления договора СНВ

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли назвал основное условие для продления российско-американского соглашения о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), передает газета The Washington Times.
Известия 19:08
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Происшествия

В Томской области сожгли базу экс-префекта Москвы и убили егерей

Тела двух человек обнаружили на территории сгоревшей турбазы в Томской области, которая принадлежит известному предпринимателю и бывшему префекту Северного административного округа Москвы Юрию Хардикову.
Вести.Ru 05:08
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Шоу-бизнес

Нагиев устроил танцевальный баттл с «Пухляшом» из клипа Little Big

Дмитрий Нагиев во время режима самоизоляции решил развлечь российских пользователей социальной сети, опубликовал танцевальное видео с "Пухляшом" (Дмитрием Красиловым), получившим известность после съемок клипа группы Little Big на песню Uno, которая должны была быть исполнена коллективом на "Евровидении–2020".
NewInform 06:40
23
Общество

Мордашов предложил главам четырех регионов ввести карантин

Глава совета директоров «Северстали», миллиардер Алексей Мордашов предложил губернаторам четырех регионов, где есть предприятия компании, ввести ограничительные меры.
Коммерсантъ 20:54
981
Общество

В Чечне со следующей недели заработают малые предприятия в сфере услуг

Автосервисы и небольшие магазины, закрытые ранее из-за коронавируса, откроют в Чечне со следующей недели.
ТАСС 20:44
Общество

Воробьев сообщил об отсрочке штрафов за отсутствие масок

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что власти региона отсрочили введение наказания за отсутствие медицинской маски.
РИА Новости 14:16
815
Здоровье

Комаровский рассказал о помощи иммунитету при коронавирусе

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о помощи иммунитету при коронавирусе.
Lenta.ru 21:39
31
Музыка

Little Big опубликовала новый клип Hypnodancer

Российская группа Little Big опубликовала на своем YouTube-канале новый клип на песню "Hypnodancer".
Газета.Ru 05:53
142
Общество

«Академик Черский» идет за трубами для «Северного потока-2»

Никаких официальных подтверждений, что судно идет достраивать "Северный поток-2" не было, хотя в конце прошлого года глава Минэнерго Александр Новак не исключил возможность достройки газопровода "Академиком Черским".
Российская газета вчера в 12:16
1,1K
Общество

Пранкеры Вован и Лексус заявили о розыгрыше мэра Праги от имени Кличко

РБК 11:15
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Политика

В Белоруссии у журналистов первого канала аннулировали аккредитацию

Первый канал подтвердил их высылку и лишение аккредитации всей группы.
SNG.Today вчера в 06:48
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Общество

В России суды возобновят работу с 12 мая

С 12 мая российские суды переходят на обычный график работы – судьи начнут рассматривать дела всех категорий, но при этом будут соблюдать необходимые меры безопасности, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо, которое Верховный суд разослал председателям судов.
Полит.ру 05:41
292
Политика

Путин: у России не может быть чувства вины за Вторую мировую войну

Газета.Ru 08:31
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Армия и оружие

ООН призвала Украину прекратить обстрелы мирных жителей в Донбассе

Все случаи смертей и ранений мирных жителей в зоне конфликта в Донбассе в этом месяце были зафиксированы на неподконтрольной Украине территории.
Lenta.ru 12:33
Здоровье

Число больных коронавирусом в Бурятии выросло до 548 человек

Аргументы и Факты - Бурятия вчера в 21:32
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