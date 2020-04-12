Коронавирус
Вечерняя МоскваВ ВОЗ объяснили рост числа заразившихся коронавирусом в Москве
Рост числа заболевших коронавирусной инфекцией в Москве стал результатом расслабленного поведения горожан в последние дни. Такое заявление сделала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире программы «Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1».
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Представитель ВОЗ связала рост случаев COVID-19 в Москве с несоблюдением ограничений
Москва 24вчера в 09:46
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Представитель ВОЗ объяснила, когда маска становится опасной
В противном случае маска может повысить риск заражения коронавирусной инфекцией, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович во время программы «Воскресный вечер» на телеканале «Россия-1».
REGNUM 01:21
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Коммерсантъ вчера в 22:57
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Первая партия новейших модернизованных танков Т-90М "Прорыв" поступила на вооружение российской армии.
Газета.Ru вчера в 23:32
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Японские учёные из Университета Токай в Исехаре выяснили, что антиретровирусный препарат «Нельфинавир» способен блокировать размножение коронавируса SARS-CoV-2.
REGNUM 01:24
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В Новосибирске выявлено восемь новых случаев заражения коронавирусом
«Специалисты Роспотребнадзора проводят расследование по каждому такому случаю, чтобы найти источник инфицирования», — отмечает оперштаб.
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Российская газета вчера в 09:30
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Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
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Газета.Ru вчера в 10:10
Общество
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В вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов у 86 человек заподозрили коронавирус, сообщается на сайте администрации Смоленской области.
Ведомости вчера в 13:06
Армия и оружие
Обострение в Донбассе: украинские силовики сообщили о потерях
Украинские силовики утверждают, что один военнослужащий погиб, а другой получил ранения.
Украина.ру 01:06
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Число заразившихся коронавирусом на Ставрополье превысило 60
Диагноз "коронавирус" подтвердили еще у 14 жителей Ставропольского края, общее число заразившихся в регионе выросло до 66 человек, сообщил в субботу губернатор Владимир Владимиров.
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В Москве загорелся многоэтажный жилой дом на Ленинском проспекте
На Ленинском проспекте в Москве загорелся жилой дом, площадь пожара — 2 тысячи кв. метров, сообщили в главном управлении МЧС России по региону.
Ведомости вчера в 22:12
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Ещё один пациент с коронавирусом изолирован в Кузбассе
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Клопс вчера в 04:43
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Стивен Кинг сожалеет, что мир оказался в его книге про пандемию
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Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Тайваня
У восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сейсмологическую службу острова.
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Транспорт
РЖД в связи с коронавирусом с 15 апреля отменяют еще 32 поезда
«Российские железные дороги» (РЖД) с 15 апреля на фоне эпидемии коронавируса COVID-19 временно отменяют 32 поезда дальнего следования, сообщается на сайте компании.
Коммерсантъ вчера в 16:22
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Глава Забайкалья заявил, что выплат погорельцам в этом году не будет
Губернатор Забайкалья Александр Осипов обратился к забайкальцам с разъяснением о том, что из-за сложной финансовой ситуации в стране, в случае повторения событий 2019 года с природными пожарами, таких же выплат погорельцам ждать не надо.
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Жена Мамаева возмущена введением штрафов за нарушение самоизоляции
Ведь ни разу не сказали о том, что введет карантин.
Vprognoze.ru вчера в 11:55