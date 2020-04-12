Коронавирус
Вечерняя МоскваВ ВОЗ объяснили рост числа заразившихся коронавирусом в Москве
Рост числа заболевших коронавирусной инфекцией в Москве стал результатом расслабленного поведения горожан в последние дни. Такое заявление сделала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире программы «Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1».
Читать в источнике
Оценить303
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 15:00, Ашберн
Происшествия
В Москве стрелок из коммуналки сдался полиции
Мужчина, открывший стрельбу по полицейским на юго-западе Москвы, сдался сотрудникам МВД.
Российская газета 14:41
Общество
Приложение «Госуслуги стопкоронавирус» не распространяется на Москву
Минкомсвязи РФ разработало мобильное приложение "Госуслуги стопкоронавирус", пока оно работает в тестовом режиме.
Вести.Ru 13:35
Общество
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
Общество
В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом
Десять человек c двусторонней пневмонией и положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 14:33
Общество
Китай направил в Россию специалистов для борьбы с коронавирусом
Китай направил в Россию группу специалистов, сформированную госкомитетом по вопросам здравоохранения КНР, для помощи в борьбе с эпидемией коронавируса COVID-2019.
Газета.Ru вчера в 04:46
Общество
В доме престарелых в Вязьме у 86 человек заподозрили коронавирус
В вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов у 86 человек заподозрили коронавирус, сообщается на сайте администрации Смоленской области.
Ведомости 13:06
Здоровье
Александр Мясников рассказал о «русском чуде» в условиях коронавируса
Доктор Мясников проанализировал статистические данные и похвалил российских медиков.
StarHit.ru вчера в 12:07
Общество
Рост числа жертв коронавируса в Италии стал самым низким за три недели
В Италии зафиксирован наименьший прирост жертв COVID-19 за последние три недели.
Ридус 12:48
Общество
МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики
В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
Газета.Ru 12:58
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова попала в реанимацию
Певица Татьяна Буланова находится в реанимации в научном исследовательском центре им. В. А. Алмазова в стабильном состоянии, сообщил ТАСС в воскресенье концертный директор Константин Сергеев.
ТАСС 04:50
Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина назвала размер своей пенсии
РИА Новости 01:43
Происшествия
Самолет Air France обстреляли в аэропорту Республики Конго
Представители французской авиакомпании Air France подтвердили факт обстрела из огнестрельного оружия самолета Airbus-330, который должен был совершить рейс из аэропорта Порт Нуар Республики Конго в Париж.
Российская газета 13:06
Общество
Власти рассказали, кто чаще всего нарушает режим самоизоляции в Москве
Начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков рассказал, кто чаще всего нарушает режим самоизоляции в Москве.
Газета.Ru 09:13
Общество
YouTube восстановил видео с интервью главврача Коммунарки
Крупнейший хостинг YouTube вернул 48-минутное видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко Антону Красовскому.
СОВА вчера в 14:11
Общество
Василий Уткин разочаровался в государстве
Мир новостей 08:16
Политика
Новак: «Северный поток-2» однозначно будет достроен
Министр энергетики России Александр Новак заявил телеканалу "Россия 1", что газопровод "Северный поток-2" однозначно будет реализован.
Газета.Ru 12:45
Политика
Президент Чехии резко осудил демонтаж памятника Коневу
Президент Чехии резко осудил действия лиц, причастных к сносу памятника маршалу И.С. Коневу на площади Интербригад в Праге.
Российская газета 11:33
Энергетика
Крупнейшая сделка в истории по сокращению добычи нефти оформлена
Ранее глава минэнерго России Александр Новак заявлял, что ожидает дополнительного сокращения добычи нефти от стран, не участвующих в сделке на 5 или больше млн баррелей в сутки, в том числе от США на 2-3 млн баррелей в сутки.
Российская газета 14:32
Общество
Вирусолог назвал сроки окончания эпидемии коронавируса в России
Спад эпидемии коронавируса нового штамма следует ожидать к лету, сообщает Nation News со ссылкой на заявление доктора медицинских наук, вирусолога, главного научного сотрудника НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктора Зуева.
Sputnik Таджикистан 04:24
Общество
Глава МВД Турции подал в отставку после неудачи с комендантским часом
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил в воскресенье, что подает в отставку после введения 48-часового комендантского часа.
ТАСС 14:51
Общество
В Татарстане ужесточили систему цифровых пропусков для выхода из дома
Власти Татарстана ужесточили правила получения СМС-разрешений для выхода из дома в период самоизоляции.
Коммерсантъ 11:25
Футбол
Чалов: «Просыпаюсь часов в 12. Наконец-то можно выспаться»
Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал, чем занимается во время карантина. День начинается с того, что просыпаюсь часов в 12.
Soccer.ru 13:52
Общество
3,5 млн москвичей покидали дома более чем на 6 часов
Порядка 3,5 миллионов москвичей 10 апреля покидали свои дома более чем на шесть часов.
Московский Комсомолец 07:25
Общество
В Курской области умерла первая пациентка с коронавирусом
Первая пациентка с диагнозом коронавирус скончалась в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своих официальных аккаунтах в соцсетях.
РИА Новости 05:44
Политика
Трамп объявил во всех штатах США режим крупного бедствия
Президент США Дональд Трамп объявил во всех штатах страны режим крупного бедствия.
vtomske.ru вчера в 23:45
Экономика
Ставки спекулянтов на укрепление рубля в США выросли за неделю на 27%
Сальдированная длинная позиция во фьючерсах на рубль увеличилась за неделю на 27,3% (1 133 контрактов) до 5 287 контрактов, свидетельствуют данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Profinance.ru вчера в 06:10
Общество
В Подмосковье за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусом
В Московской области за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 10:12
Общество
Скрывавшийся в посольстве Эквадора Ассанж дважды стал отцом
Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж, который скрывался в посольстве Эквадора, за это время дважды стал отцом.
Gazeta.SPb 11:16
Общество
Пропускная система заработает в Подмосковье 15 апреля
В Московской области в целях исключения лишних межличностных контактов и осуществления контроля за передвижениями с 15 апреля вводится система пропусков.
Известия вчера в 13:24
Общество
Власти Кубани разъяснили обновленный режим карантина
В Краснодарском крае произошли изменения режима карантина. Разъяснения постановления губернатора Кубани дали в администрации региона.
Новая Кубань вчера в 11:06