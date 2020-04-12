Коронавирус

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваВ ВОЗ объяснили рост числа заразившихся коронавирусом в Москве

Рост числа заболевших коронавирусной инфекцией в Москве стал результатом расслабленного поведения горожан в последние дни. Такое заявление сделала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире программы «Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1».
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В ВОЗ объяснили всплеск заражений в Москве

РИА Новости10:13

В ВОЗ объяснили прирост заразившихся в Москве расслабленностью и погодой

РБК09:52

Представитель ВОЗ назвала причину роста случаев коронавируса в Москве

RT на русском09:12

ВОЗ объяснила всплеск заражений в Москве

Вести.Ru09:30

В ВОЗ объяснили рост заболеваемости COVID-19 в Москве

Известия09:24

Представитель ВОЗ связала рост случаев COVID-19 в Москве с несоблюдением ограничений

Москва 2409:46

В ВОЗ объяснили рост числа заразившихся коронавирусом в Москве расслабленным поведением

ТАСС09:07
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Происшествия

В Москве стрелок из коммуналки сдался полиции

Мужчина, открывший стрельбу по полицейским на юго-западе Москвы, сдался сотрудникам МВД.
Российская газета 14:41
204
Общество

Приложение «Госуслуги стопкоронавирус» не распространяется на Москву

Минкомсвязи РФ разработало мобильное приложение "Госуслуги стопкоронавирус", пока оно работает в тестовом режиме.
Вести.Ru 13:35
159
Общество

Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте

В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
3,6K
Общество

В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом

Десять человек c двусторонней пневмонией и положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 14:33
1
Общество

Китай направил в Россию специалистов для борьбы с коронавирусом

Китай направил в Россию группу специалистов, сформированную госкомитетом по вопросам здравоохранения КНР, для помощи в борьбе с эпидемией коронавируса COVID-2019.
Газета.Ru вчера в 04:46
1,1K
Общество

В доме престарелых в Вязьме у 86 человек заподозрили коронавирус

В вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов у 86 человек заподозрили коронавирус, сообщается на сайте администрации Смоленской области.
Ведомости 13:06
468
Здоровье

Александр Мясников рассказал о «русском чуде» в условиях коронавируса

Доктор Мясников проанализировал статистические данные и похвалил российских медиков.
StarHit.ru вчера в 12:07
2K
Общество

Рост числа жертв коронавируса в Италии стал самым низким за три недели

В Италии зафиксирован наименьший прирост жертв COVID-19 за последние три недели.
Ридус 12:48
1
Общество

МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики

В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
Газета.Ru 12:58
223
Шоу-бизнес

Татьяна Буланова попала в реанимацию

Певица Татьяна Буланова находится в реанимации в научном исследовательском центре им. В. А. Алмазова в стабильном состоянии, сообщил ТАСС в воскресенье концертный директор Константин Сергеев.
ТАСС 04:50
617
Шоу-бизнес

Лидия Федосеева-Шукшина назвала размер своей пенсии

РИА Новости 01:43
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Происшествия

Самолет Air France обстреляли в аэропорту Республики Конго

Представители французской авиакомпании Air France подтвердили факт обстрела из огнестрельного оружия самолета Airbus-330, который должен был совершить рейс из аэропорта Порт Нуар Республики Конго в Париж.
Российская газета 13:06
Общество

Власти рассказали, кто чаще всего нарушает режим самоизоляции в Москве

Начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков рассказал, кто чаще всего нарушает режим самоизоляции в Москве.
Газета.Ru 09:13
95
Общество

YouTube восстановил видео с интервью главврача Коммунарки

Крупнейший хостинг YouTube вернул 48-минутное видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко Антону Красовскому.
СОВА вчера в 14:11
216
Общество

Василий Уткин разочаровался в государстве

Мир новостей 08:16
2,6K
Политика

Новак: «Северный поток-2» однозначно будет достроен

Министр энергетики России Александр Новак заявил телеканалу "Россия 1", что газопровод "Северный поток-2" однозначно будет реализован.
Газета.Ru 12:45
22
Политика

Президент Чехии резко осудил демонтаж памятника Коневу

Президент Чехии резко осудил действия лиц, причастных к сносу памятника маршалу И.С. Коневу на площади Интербригад в Праге.
Российская газета 11:33
568
Энергетика

Крупнейшая сделка в истории по сокращению добычи нефти оформлена

Ранее глава минэнерго России Александр Новак заявлял, что ожидает дополнительного сокращения добычи нефти от стран, не участвующих в сделке на 5 или больше млн баррелей в сутки, в том числе от США на 2-3 млн баррелей в сутки.
Российская газета 14:32
115
Общество

Вирусолог назвал сроки окончания эпидемии коронавируса в России

Спад эпидемии коронавируса нового штамма следует ожидать к лету, сообщает Nation News со ссылкой на заявление доктора медицинских наук, вирусолога, главного научного сотрудника НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктора Зуева.
Sputnik Таджикистан 04:24
1K
Общество

Глава МВД Турции подал в отставку после неудачи с комендантским часом

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил в воскресенье, что подает в отставку после введения 48-часового комендантского часа.
ТАСС 14:51
1
Общество

В Татарстане ужесточили систему цифровых пропусков для выхода из дома

Власти Татарстана ужесточили правила получения СМС-разрешений для выхода из дома в период самоизоляции.
Коммерсантъ 11:25
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Футбол

Чалов: «Просыпаюсь часов в 12. Наконец-то можно выспаться»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал, чем занимается во время карантина. День начинается с того, что просыпаюсь часов в 12.
Soccer.ru 13:52
Общество

3,5 млн москвичей покидали дома более чем на 6 часов

Порядка 3,5 миллионов москвичей 10 апреля покидали свои дома более чем на шесть часов.
Московский Комсомолец 07:25
868
Общество

В Курской области умерла первая пациентка с коронавирусом

Первая пациентка с диагнозом коронавирус скончалась в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своих официальных аккаунтах в соцсетях.
РИА Новости 05:44
46
Политика

Трамп объявил во всех штатах США режим крупного бедствия

Президент США Дональд Трамп объявил во всех штатах страны режим крупного бедствия.
vtomske.ru вчера в 23:45
1,8K
Экономика

Ставки спекулянтов на укрепление рубля в США выросли за неделю на 27%

Сальдированная длинная позиция во фьючерсах на рубль увеличилась за неделю на 27,3% (1 133 контрактов) до 5 287 контрактов, свидетельствуют данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Profinance.ru вчера в 06:10
4
Общество

В Подмосковье за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусом

В Московской области за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 10:12
239
Общество

Скрывавшийся в посольстве Эквадора Ассанж дважды стал отцом

Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж, который скрывался в посольстве Эквадора, за это время дважды стал отцом.
Gazeta.SPb 11:16
3
Общество

Пропускная система заработает в Подмосковье 15 апреля

В Московской области в целях исключения лишних межличностных контактов и осуществления контроля за передвижениями с 15 апреля вводится система пропусков.
Известия вчера в 13:24
33
Общество

Власти Кубани разъяснили обновленный режим карантина

В Краснодарском крае произошли изменения режима карантина. Разъяснения постановления губернатора Кубани дали в администрации региона.
Новая Кубань вчера в 11:06
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