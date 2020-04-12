Рост числа заболевших коронавирусной инфекцией в Москве стал результатом расслабленного поведения горожан в последние дни. Такое заявление сделала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире программы «Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1».

В ВОЗ объяснили рост числа заразившихся коронавирусом в Москве

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