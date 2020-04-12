Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ ВОЗ объяснили рост числа заразившихся коронавирусом в Москве

Рост числа заразившихся коронавирусом в Москве стал следствием расслабленного поведения жителей столицы в последние 10 дней, заявила в передаче «Воскресный вечер» представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.
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В ВОЗ объяснили всплеск заражений в Москве

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В ВОЗ объяснили прирост заразившихся в Москве расслабленностью и погодой

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Представитель ВОЗ назвала причину роста случаев коронавируса в Москве

RT на русском09:12

В ВОЗ объяснили рост числа заразившихся коронавирусом в Москве расслабленным поведением

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Вирусолог оценил прогноз окончания эпидемии коронавируса в России

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Для профилактики коронавируса Минздрав рекомендует соблюдать правила личной гигиены — мыть руки с мылом и прикасаться к лицу только чистыми руками либо чистыми салфетками, носить одноразовые медицинские маски, которые нужно менять каждые два часа.
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Режим крупного бедствия впервые в истории начал действовать во всех штатах США после того, как президент Дональд Трамп в субботу, 11 апреля, объявил этот режим в Вайоминге.
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