Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ ВОЗ объяснили заявление о необычной статистике по COVID-19 в России

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович прокомментировала слова директора программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майкла Райана, назвавшего смертность от коронавируса в стране "необычно низкой".
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В ВОЗ прокомментировали слова о необычной смертности от COVID-19 в России

Lenta.ru16:48

Претензий к России по эпидемической статистике нет — ВОЗ

ИА Красная Весна16:45

ВОЗ объяснила заявление о необычной статистике по COVID-19 в России

Телеканал 360°16:44

«У него нет опыта»: Представителя ВОЗ, усомнившегося в статистике России, одёрнули свои же

Царьград16:34

У ВОЗ нет претензий к российской статистике по коронавирусу

Общественная служба новостей16:24

В ВОЗ объяснили заявление о необычной статистике по COVID-19 в России

РИА Новости15:55

Мелита Вуйнович: у ВОЗ нет претензий к Российской Федерации по статистике смертности

BFM.ru13:00
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Финансы

Курс доллара превысил майский максимум

Курс доллара на 21:21 мск четверга рос на 1,55 рубля и достиг показателя в 70,05 рубля. Это максимальное значение с 29 мая.
РИА Новости 14:55
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Происшествия

Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков

Артиста Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП на Смоленской площади в Москве, допросили в качестве свидетеля по делу о сбыте наркотиков, сообщила пресс-служба ГУ МВД по столице.
РИА Новости 14:11
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Общество

Глава Минздрава призвал отказаться от походов в гости

Глава Минздрава не исключил повторную вспышку инфекции в России в случае нового завоза инфекции в страну или из-за «природно-климатических факторов».
Говорит Москва 15:27
Общество

В Подмосковье с 12 июня откроются летние веранды в кафе и ресторанах

В Московской области разрешат открыть летние веранды в кафе и ресторанах уже с 12 июня, об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».
Афиша Daily 15:54
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Игры

Sony показала первые игры для PlayStation 5

Вести.Ru 16:59
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Кино

Компания Disney обновила график премьер в России на 2020 год

Новые фильмы начнут выходить с июля. Компания Disney опубликовала новое расписание выхода премьер в России на 2020 год.
Piter.tv 01:32
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Кино

Фильм «Унесенные ветром» убрали из каталога HBO Max

РБК вчера в 04:03
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Общество

Минздрав назвал опасные для профилактики коронавируса препараты

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал антималярийные препараты опасными для приема при профилактике коронавируса.
Lenta.ru 14:28
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Фигурное катание

Медведева поддержала Риппона в конфликте с Ягудиным

Российская фигуристка Евгения Медведева поддержала американца Адама Риппона, которого оскорбил олимпийский чемпион Алексей Ягудин.
Нева Спорт вчера в 09:06
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Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости 06:10
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Общество

ФАС отказала «Яндексу» в покупке такси «Везет»

Сделка помешает конкуренции среди агрегаторов Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказала «Яндексу» в ходатайстве о покупке группы такси «Везет», оценив их совокупную долю рынка в 70%.
Коммерсантъ 12:14
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Общество

Антитела к коронавирусу нашли у 17,4% москвичей

По результатам городской программы тестирования на антитела к коронавирусу, уже 17,4% москвичей уже имеют иммунитет.
Интерфакс 07:19
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Общество

Мурашко сообщил о благоприятной ситуации с коронавирусом в 21 регионе

В России насчитывается 21 регион с благоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу COVID-19, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Коммерсантъ 15:41
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Наука

Долговечный цемент для заживления костей разработали немцы

В Германии специалисты создали уникальный цемент для разработки нового вида имплантатов и скрепления костей, основной особенностью которого является способность самовосстанавливаться.
Evo-rus.com 08:38
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Футбол

Яровинский оценил возможности Вагнера Лава

Напомним, Вагнер Лав длительное время являлся основным нападающим ЦСКА.
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Происшествия

Начальник полиции Сызрани задержан за взятку

Самара, 11 июня 2020, 23:34 — REGNUM Начальник полиции города Сызрань в Самарской области Андрей Гусаров задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в получении взятки в размере 350 тысяч рублей.
REGNUM 16:34
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Армия и оружие

В Грузии планируют производство и экспорт штурмовиков Су-25

ИА Красная Весна 08 июня в 15:57
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Технологии

Почему не стоит использовать чужое зарядное устройство для смартфона

Почему не стоит использовать чужое зарядное устройство для своего смартфона.
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Киберспорт

Sony анонсировала ремейк Demon’s Souls для PS5

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Смольный объяснил медленное снятие ограничений в Петербурге

В Петербурге ограничения снимают более опасливо и медленно, нежели в Москве. Вице-губернатор Евгений Елин рассказал, почему так происходит.
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Собянин назвал возможные сроки начала вакцинации от коронавируса

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции может начаться ближе к зиме.
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Шоу-бизнес

Дочь Ефремова обматерила Малахова после эфира о ее отце

Девушка подвергла критике Малахова после выпуска его эфира, посвященному смертельному ДТП, произошедшему по вине ее отца Михаила Ефремова, который находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
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Клара Новикова рассказала о последнем разговоре с Анатолием Трушкиным

Юмористка Клара Новикова рассказала о последнем разговоре с недавно скончавшимся сатириком Анатолием Трушкиным.
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Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ вчера в 15:56
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Космос

Маск оценил статью Рогозина о значении полета Crew Dragon

Основатель компании SpaceX Илон Маск оценил статью главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, посвященную полету американского корабля Crew Dragon с экипажем на Международную космическую станцию.
Реальное время вчера в 22:24
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Авто

Ford и Volkswagen заключили договоры о развитии альянса

Среди направлений, указанных в соглашениях, есть постройка модели Форда (запуск в 2023 году) на фольксвагеновской модульной электрической платформе MEB, кооперация по коммерческим моделям, а также сотрудничество с американской компанией Argo AI ради создания автономного транспорта.
Драйв вчера в 11:26
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Культура

Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»

Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
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Шоу-бизнес

Анна Семенович стала ведущей на МУЗ-ТВ

Bimru.ru 04:06
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Происшествия

В Праге облили краской памятник Черчиллю

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Единоборства

Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри договорились о проведении двух боёв

Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа, сообщил, что Джошуа и чемпиону WBC в супертяжёлом весе Тайсону Фьюри удалось согласовать условия проведения сразу двух поединков.
Чемпионат вчера в 12:36
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