Коронавирус
РИА НовостиВ ВОЗ объяснили заявление о необычной статистике по COVID-19 в России
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович прокомментировала слова директора программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майкла Райана, назвавшего смертность от коронавируса в стране "необычно низкой".
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Финансы
Курс доллара превысил майский максимум
Курс доллара на 21:21 мск четверга рос на 1,55 рубля и достиг показателя в 70,05 рубля. Это максимальное значение с 29 мая.
РИА Новости 14:55
Происшествия
Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков
Артиста Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП на Смоленской площади в Москве, допросили в качестве свидетеля по делу о сбыте наркотиков, сообщила пресс-служба ГУ МВД по столице.
РИА Новости 14:11
Общество
Глава Минздрава призвал отказаться от походов в гости
Глава Минздрава не исключил повторную вспышку инфекции в России в случае нового завоза инфекции в страну или из-за «природно-климатических факторов».
Говорит Москва 15:27
Общество
В Подмосковье с 12 июня откроются летние веранды в кафе и ресторанах
В Московской области разрешат открыть летние веранды в кафе и ресторанах уже с 12 июня, об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».
Афиша Daily 15:54
Игры
Sony показала первые игры для PlayStation 5
Вести.Ru 16:59
Кино
Компания Disney обновила график премьер в России на 2020 год
Новые фильмы начнут выходить с июля. Компания Disney опубликовала новое расписание выхода премьер в России на 2020 год.
Piter.tv 01:32
Кино
Фильм «Унесенные ветром» убрали из каталога HBO Max
РБК вчера в 04:03
Общество
Минздрав назвал опасные для профилактики коронавируса препараты
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал антималярийные препараты опасными для приема при профилактике коронавируса.
Lenta.ru 14:28
Фигурное катание
Медведева поддержала Риппона в конфликте с Ягудиным
Российская фигуристка Евгения Медведева поддержала американца Адама Риппона, которого оскорбил олимпийский чемпион Алексей Ягудин.
Нева Спорт вчера в 09:06
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости 06:10
Общество
ФАС отказала «Яндексу» в покупке такси «Везет»
Сделка помешает конкуренции среди агрегаторов Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказала «Яндексу» в ходатайстве о покупке группы такси «Везет», оценив их совокупную долю рынка в 70%.
Коммерсантъ 12:14
Общество
Антитела к коронавирусу нашли у 17,4% москвичей
По результатам городской программы тестирования на антитела к коронавирусу, уже 17,4% москвичей уже имеют иммунитет.
Интерфакс 07:19
Общество
Мурашко сообщил о благоприятной ситуации с коронавирусом в 21 регионе
В России насчитывается 21 регион с благоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу COVID-19, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Коммерсантъ 15:41
Наука
Долговечный цемент для заживления костей разработали немцы
В Германии специалисты создали уникальный цемент для разработки нового вида имплантатов и скрепления костей, основной особенностью которого является способность самовосстанавливаться.
Evo-rus.com 08:38
Футбол
Яровинский оценил возможности Вагнера Лава
Напомним, Вагнер Лав длительное время являлся основным нападающим ЦСКА.
ГЛАС.RU 08:02
Происшествия
Начальник полиции Сызрани задержан за взятку
Самара, 11 июня 2020, 23:34 — REGNUM Начальник полиции города Сызрань в Самарской области Андрей Гусаров задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в получении взятки в размере 350 тысяч рублей.
REGNUM 16:34
Армия и оружие
В Грузии планируют производство и экспорт штурмовиков Су-25
ИА Красная Весна 08 июня в 15:57
Технологии
Почему не стоит использовать чужое зарядное устройство для смартфона
Почему не стоит использовать чужое зарядное устройство для своего смартфона.
Evo-rus.com 02:00
Киберспорт
Sony анонсировала ремейк Demon’s Souls для PS5
CyberSport.ru 16:58
Общество
Смольный объяснил медленное снятие ограничений в Петербурге
В Петербурге ограничения снимают более опасливо и медленно, нежели в Москве. Вице-губернатор Евгений Елин рассказал, почему так происходит.
Мегаполис онлайн 16:11
Общество
Собянин назвал возможные сроки начала вакцинации от коронавируса
Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции может начаться ближе к зиме.
RT на русском 11:57
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова обматерила Малахова после эфира о ее отце
Девушка подвергла критике Малахова после выпуска его эфира, посвященному смертельному ДТП, произошедшему по вине ее отца Михаила Ефремова, который находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
ФАН 16:57
Шоу-бизнес
Клара Новикова рассказала о последнем разговоре с Анатолием Трушкиным
Юмористка Клара Новикова рассказала о последнем разговоре с недавно скончавшимся сатириком Анатолием Трушкиным.
iReactor 13:59
Происшествия
Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым
РЕН ТВ вчера в 15:56
Космос
Маск оценил статью Рогозина о значении полета Crew Dragon
Основатель компании SpaceX Илон Маск оценил статью главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, посвященную полету американского корабля Crew Dragon с экипажем на Международную космическую станцию.
Реальное время вчера в 22:24
Авто
Ford и Volkswagen заключили договоры о развитии альянса
Среди направлений, указанных в соглашениях, есть постройка модели Форда (запуск в 2023 году) на фольксвагеновской модульной электрической платформе MEB, кооперация по коммерческим моделям, а также сотрудничество с американской компанией Argo AI ради создания автономного транспорта.
Драйв вчера в 11:26
Культура
Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»
Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
Evo-rus.com 09 июня в 02:43
Шоу-бизнес
Анна Семенович стала ведущей на МУЗ-ТВ
Bimru.ru 04:06
Происшествия
В Праге облили краской памятник Черчиллю
Известия 16:42
Единоборства
Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри договорились о проведении двух боёв
Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа, сообщил, что Джошуа и чемпиону WBC в супертяжёлом весе Тайсону Фьюри удалось согласовать условия проведения сразу двух поединков.
Чемпионат вчера в 12:36