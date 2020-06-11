Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВОЗ объяснила заявление о статистике по коронавирусу в России

Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что в России статистика смертности по коронавирусу "необычная" и "сложная для понимания". По его словам, низкая смертность от коронавируса в России может объясняться большим охватом тестирования.
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с чего всё началось

Мелита Вуйнович: у ВОЗ нет претензий к Российской Федерации по статистике смертности

Накануне во время пресс-конференции в Женеве директор программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майкл Райан назвал «необычным» относительно невысокое число смертей от COVID-19 в России и допустил возможность пересмотра официальной статистики.
BFM.ru13:00

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ВОЗ объяснила заявление о статистике по коронавирусу в России

РИА Новости21:42

В ВОЗ объяснили заявление о «необычной» смертности от COVID-19 в России

Российская газета18:31

В ВОЗ назвали статистику смертности от COVID-19 в России «непонятной». Объясняем…

Росбалт10:58

ВОЗ объяснила заявление о своеобразной статистике по COVID-19 в России

РБК17:47

В ВОЗ прокомментировали слова о необычной смертности от COVID-19 в России

Lenta.ru16:48

Мелита Вуйнович: у ВОЗ нет претензий к Российской Федерации по статистике смертности

BFM.ru13:00

У ВОЗ нет претензий к статистике смертности от коронавируса в России

Коммерсантъ18:20
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Шоу-бизнес

Дочь Кафельникова снялась обнаженной для глянца

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Общество

Москва и бизнес передадут жителям сертификаты на покупки на 10 млрд

В столице запустят масштабную программу поддержки бизнеса и населения "Миллион призов", благодаря которой горожанам передадут сертификаты на покупки на 10 миллиардов рублей.
Москва 24 04:21
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Политика

Алексей Цыденов рассказал в прямом эфире о поправках в Конституцию

Алексей Цыденов в прямом эфире рассказал о поправках в Конституцию и ответил на вопросы жителей Бурятии.
Первое альтернативное телевидение 05:53
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Экономика

В России предсказали судьбу наличных денег после пандемии

Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предсказал судьбу наличных денег в России после пандемии коронавируса.
Lenta.ru 15:05
Общество

Правительство расширило меры поддержки безработных

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ 12:28
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Экономика

Члены совета директоров РВК подписали заявление в поддержку Повалко

Члены совета директоров Российской венчурной компании (РВК) подписали заявление в поддержку гендиректора Александра Повалко, говорится в сообщении компании.
Ведомости 12:48
Политика

Пушков объяснил отсутствие приглашения Зеленскому на парад Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter решение не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы в Москве.
РИА Новости 19:30
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Общество

В ВОЗ не смогли объяснить низкую смертность от коронавируса в России

Ранее KazanFirst писал о том, что Дмитрий Песков исключил занижение коронавирусной статистики в России.
Kazanfirst.ru 03:13
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Игры

Sony презентовала новую PlayStation

Компания Sony в ночь на четверг презентовала игровую приставку нового поколения PlayStation 5. Приставка выполнена в черно-белом корпусе.
Интерфакс 19:37
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Гаджеты

После анонса Xiaomi Mi Band 5 обрушились цены на Xiaomi Mi Band 4

Сегодня был представлен фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5, который получил ряд инноваций по сравнению с предшественником, но при этом очень привлекательную цену, сделавшую покупку Xiaomi Mi Band 4 практически бессмысленной.
iXBT.com 08:57
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Общество

Мурашко сообщил о благоприятной ситуации с коронавирусом в 21 регионе

В России насчитывается 21 регион с благоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу COVID-19, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Коммерсантъ 15:41
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Футбол

«Ювентус» и «Челси» могут провести обмен игроками

Как сообщает Sport Mediaset, чемпион Италии предложил «Челси» обмен.
Советский спорт вчера в 04:36
Происшествия

Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков

РИА Новости 14:11
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Политика

Трамп подписал указ о санкциях из-за расследования МУС против военных

Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против причастных к расследованию, которое Международный уголовный суд ведет в отношении американских военных и других служащих, сообщили в Белом доме.
РИА Новости 10:31
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Шоу-бизнес

Виторган похвастался фото 58-летней супруги в купальнике

На снимке улыбающаяся 58-летняя жена актера в обтягивающем черном купальнике держит на руках младшую дочку.
Народные новости вчера в 10:53
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Музыка

Музыкальный фестиваль Coachella не состоится в 2020 году

ТАСС 02:54
Здоровье

Минздрав Белоруссии рапортует о снижении заболеваемости коронавирусом

Как сообщает телеканал "Беларусь 1", министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник в беседе с журналистами рассказал о замедлении темпов прироста заболевших коронавирусом нового типа в стране.
Московский Комсомолец 17:36
Шоу-бизнес

Анна Семенович стала ведущей на МУЗ-ТВ

Bimru.ru 04:06
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Интернет

СМИ сообщили о тестировании новой функции WhatsApp

Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит быстро искать сообщения в чатах по дате.
РБК 20:45
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Политика

Помпео поздравил россиян с Днем России

Госсекретарь США Майк Помпео поздравил россиян с Днем России.
Интерфакс 20:03
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Здоровье

Обнаруживший бессимптомных носителей врач назвал срок второй волны COVID

Главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова считает, что вторая волна COVID-19 по силе будет существенно уступать первой.
РБК 20:00
Общество

Росстат опубликовал и сразу же удалил данные о смертности в апреле

В документе, который находился на сайте ведомства всего несколько минут говорилось, что за месяц в стране зарегистрировали 2712 смертей пациентов, зараженных коронавирусом.
Эхо Москвы 12:03
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Общество

Российским пенсионерам готовят единовременные выплаты

Пожилые граждане России могут рассчитывать на единовременную денежную выплату, сумма составит около 2 тысяч рублей.
Экономика сегодня 03:01
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Происшествия

Задержан подозреваемый по делу банды главного киллера России

Адвокат Эдуард Гладилин задержан в подмосковных Мытищах по подозрению в похищении сына Константина Скрыпника, который проходит свидетелем по делу банды главного киллера России Аслана Гагиева (Джако).
Lenta.ru вчера в 23:21
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Происшествия

Дочь Ефремова прокомментировала данные о его регистрации в Telegram

Народные новости 09:18
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Футбол

«Севилья» победила «Бетис» в первом матче Примеры

"Севилья" одержала победу над "Бетисом" в первом матче чемпионата Испании по футболу после возобновления сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 18:12
Происшествия

Семья погибшего в ДТП заранее отказалась от помощи Ефремова

Rambler News Service 12:50
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Недвижимость

Кабмин рассмотрит расширение программы льготной ипотеки под 6,5%

Новая программа ипотеки с господдержкой была запущена в конце апреля этого года.
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Sackboy A Big Adventure: герой LittleBigPlanet появится в новой игре

Sackboy A Big Adventure — это новый «семейный платформер» о приключениях главного героя LittleBigPlanet.
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Здоровье

Минздрав назвал опасные для профилактики коронавируса препараты

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал антималярийные препараты опасными для приема при профилактике коронавируса.
Lenta.ru 14:28
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