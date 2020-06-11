Накануне во время пресс-конференции в Женеве директор программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майкл Райан назвал «необычным» относительно невысокое число смертей от COVID-19 в России и допустил возможность пересмотра официальной статистики.

с чего всё началось

Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что в России статистика смертности по коронавирусу "необычная" и "сложная для понимания". По его словам, низкая смертность от коронавируса в России может объясняться большим охватом тестирования.

ВОЗ объяснила заявление о статистике по коронавирусу в России

Экономика В России предсказали судьбу наличных денег после пандемии Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предсказал судьбу наличных денег в России после пандемии коронавируса.

Общество Правительство расширило меры поддержки безработных В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу. 1,4K

Экономика Члены совета директоров РВК подписали заявление в поддержку Повалко Члены совета директоров Российской венчурной компании (РВК) подписали заявление в поддержку гендиректора Александра Повалко, говорится в сообщении компании.

Политика Пушков объяснил отсутствие приглашения Зеленскому на парад Победы Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter решение не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы в Москве. 34

Игры Sony презентовала новую PlayStation Компания Sony в ночь на четверг презентовала игровую приставку нового поколения PlayStation 5. Приставка выполнена в черно-белом корпусе. 207

Гаджеты После анонса Xiaomi Mi Band 5 обрушились цены на Xiaomi Mi Band 4 Сегодня был представлен фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5, который получил ряд инноваций по сравнению с предшественником, но при этом очень привлекательную цену, сделавшую покупку Xiaomi Mi Band 4 практически бессмысленной. 8

Политика Трамп подписал указ о санкциях из-за расследования МУС против военных Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против причастных к расследованию, которое Международный уголовный суд ведет в отношении американских военных и других служащих, сообщили в Белом доме. 12

Здоровье Минздрав Белоруссии рапортует о снижении заболеваемости коронавирусом Как сообщает телеканал "Беларусь 1", министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник в беседе с журналистами рассказал о замедлении темпов прироста заболевших коронавирусом нового типа в стране.

Интернет СМИ сообщили о тестировании новой функции WhatsApp Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит быстро искать сообщения в чатах по дате. 7

Здоровье Обнаруживший бессимптомных носителей врач назвал срок второй волны COVID Главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова считает, что вторая волна COVID-19 по силе будет существенно уступать первой.

Общество Российским пенсионерам готовят единовременные выплаты Пожилые граждане России могут рассчитывать на единовременную денежную выплату, сумма составит около 2 тысяч рублей. 236

Происшествия Задержан подозреваемый по делу банды главного киллера России Адвокат Эдуард Гладилин задержан в подмосковных Мытищах по подозрению в похищении сына Константина Скрыпника, который проходит свидетелем по делу банды главного киллера России Аслана Гагиева (Джако). 26

Футбол «Севилья» победила «Бетис» в первом матче Примеры "Севилья" одержала победу над "Бетисом" в первом матче чемпионата Испании по футболу после возобновления сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.