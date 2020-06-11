ВОЗ не имеет претензий к статистике смертности от коронавируса в России. Об этом в интервью Business FM рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович. Сейчас в стране зафиксировано более полумиллиона случаев заражения, а летальных исходов — 6,5 тысячи.

с чего всё началось

Заявление директор Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана о «необычной» ститистики смертности от коронавируса в России, является его личным мнением, сообщила 11 июня представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

В ВОЗ объяснили заявление о статистике по коронавирусу в России

Футбол «Севилья» победила «Бетис» в первом матче Примеры "Севилья" одержала победу над "Бетисом" в первом матче чемпионата Испании по футболу после возобновления сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.

Происшествия Ефремова вернули под домашний арест после допроса Актер Михаил Ефремов вернулся под домашний арест после допроса по делу о ДТП и сбыте наркотиков. Об этом сообщает «РИА Новости». 864

Общество В Подмосковье с 25 июня откроются торговые центры Предприятия торговли и сферы услуг в Подмосковье возобновят работу с 25 июня без ограничений, в этот день в регионе откроются торгово-развлекательные центры. 37

Политика В США обяжут делать доклад о поддержке Россией расистов в мире Власти США представили проект американского военного бюджета на 2021 финансовый год, документ требует делать доклад о поддержке расистов в США и Европе, которая составителями приписывается России.

Общество Минпросвещения утвердило порядок выдачи аттестатов и золотых медалей Министерство просвещения РФ утвердило порядок выдачи аттестатов для выпускников 9-х и 11-х классов школ и награждения медалями "За особые успехи в учении" в этом году, соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации. 1

Финансы Курс евро на Мосбирже поднялся выше 79 рублей Курс евро в ходе валютных торгов Московской биржи вырос на 1,4% к уровню закрытия предыдущей сессии и достиг 79,01 рубля, свидетельствуют данные биржи на 16:31 мск. 17

Единоборства Двоюродный брат Хабиба подерется на «Бойцовском острове» UFC в июле Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, российский боец UFC Умар Нурмагомедов подтвердил, что проведет бой в июле 2020 года в рамках промоушена.

Шоу-бизнес Дочь Ефремова обматерила Малахова Анна Мария Ефремова, дочь актера Михаила Ефремова, обматерила телеведущего Андрея Малахова в своем Twitter-аккаунте. 21

Наука Назван эффективный способ окончательно победить пандемию коронавируса Команда ученых из университетов Кембриджа и Гринвича выяснила, что несмотря на снижение случаев заболевания коронавирусом, людям нужно продолжать регулярное ношение масок. 172

Киберспорт Capcom наконец-то исправила названия всех Resident Evil в Steam Поклонники Resident Evil, которые приобретают игры серии в Steam, знают, что Capcom называет их как душе угодно — строчными и прописными буквами, а также с упоминанием японского названия и без. 3