Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что в некоторых странах в настоящее время начался новый пик заболевания коронавирусной инфекцией.

В ВОЗ объявили о повторном пике коронавируса

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