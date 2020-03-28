Коронавирус

Neva.TodayNeva.TodayВ ВОЗ оценили готовность России к борьбе с коронавирусом

Чтобы предотвратить пандемию в организации призвали соблюдать самоизоляцию. Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что система здравоохранения в России готова к борьбе с коронавирусом, но люди должны соблюдать изоляцию и находиться дома. Об этом сообщает РИА "Новости".
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В ВОЗ назвали российское здравоохранение готовым к борьбе с COVID-19

РБК07:44

ВОЗ: Россия добилась достаточной отсрочки эпидемии, чтобы подготовить систему здравоохранения

Эхо Москвы06:30

ВОЗ отметила готовность здравоохранения в России к борьбе с COVID-19

РИА Новости05:59

ВОЗ оценила готовность системы здравоохранения России к борьбе с COVID-19

RT на русском06:18

ВОЗ: в России система здравоохранения готова к борьбе с коронавирусом

Комсомольская правда06:10

В ВОЗ заявили, что Россия добилась отсрочки эпидемии коронавируса

ТАСС06:28

ВОЗ оценила готовность России к борьбе с коронавирусом

Lenta.ru05:42
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 10:13, Ашберн
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В России представили препарат для лечения коронавирусной инфекции

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило препарат «Мефлохин» для лечения коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 08:37
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Трое жителей Крыма нарушили карантин и попытались выехать на Украину

Трое жителей Крыма нарушили режим самоизоляции и попытались выехать на Украину, однако были задержаны на границе.
Известия 07:47
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Власти смогут отследить количество вкладов россиян и их объем

Правительство России сможет отслеживать количество вкладов граждан в разных банках и их объем, такая техническая возможность уже проработана.
Известия вчера в 08:00
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Александр Емельяненко сравнил Шлеменко со своим братом Фёдором

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RT на русском 26 марта в 14:49
Общество

В Санкт-Петербурге умер пациент с коронавирусом

Утром власти Оренбургской области сообщили, что в столице региона скончался пациент с коронавирусной инфекций, однако окончательная причина смерти будет установлена только после вскрытия.
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У десяти человек в Челябинской области заподозрили коронавирус

В Челябинской области за сутки у десяти человек предварительные тесты на коронавирус показали положительный результат, сообщили РБК в министерстве здравоохранения Челябинской области.
РБК 06:05
Общество

Путин объявил следующую неделю в стране нерабочей

Президент России Владимир Путин в обращении к жителям страны объявил следующую неделю нерабочей.
Вятка Областная 25 марта в 09:50
Происшествия

Сразу пять домов загорелись во Владимирской области

BFM.ru 09:48
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Представитель ВОЗ заявила о боли из-за гуляющих парами москвичей

«Не надо думать, что погода прекрасная и город прекрасный, гулять можно только строго по одному», — призвала представитель ВОЗ.
РБК 09:29
Общество

В России утвержден перечень товаров первой необходимости

Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
Интерфакс 09:48
Здоровье

Сотрудники ЦГБ в Каменск-Шахтинском заявили о неготовности к пандемии

В Каменск-Шахтинском Ростовской области к работе в условиях пандемии коронавируса оказалось не готово инфекционное отделение Центральной городской больницы (ЦГБ).
Панорама Ростова-на-Дону 26 марта в 03:24
Армия и оружие

Путин поручил проверить армию на готовность к борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин приказал проверить вооруженные силы РФ на готовность к борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
Live24 25 марта в 07:48
Общество

WSJ сообщила о возникшем в США дефиците золота из-за коронавируса

Спрос на золото резко вырос в США в условиях пандемии коронавируса COVID-19, в связи с чем в настоящее время в стране наблюдается дефицит золотых слитков и монет в свободной продаже.
РБК вчера в 23:04
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 13:10
Здоровье

Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса

Специалисты American Academy of Ophthalmology (Американской академии офтальмологии) выступили с предупреждением о том, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза - конъюнктивит.
Российская газета 01:47
Общество

Рошаль прокомментировал ситуацию с коронавирусом

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль дал прогноз относительно вероятных сроков окончания ситуации с коронавирусом.
RT на русском вчера в 14:58
Общество

В России увеличат штрафы за нарушение режима карантина

Правительство России предложило увеличить размеры штрафов за нарушение режима карантина для граждан, должностных лиц и компаний.
Молодежь Дагестана 26 марта в 15:49
Общество

Мишустин поручил полностью закрыть границы России

Премьер Михаил Мишустин поручил с 30 марта из-за коронавируса временно ограничить движение через авто-, ж/д и другие пункты пропуска через границу России.
Ведомости 09:58
Политика

Рар рассказал о реакции немцев на российскую помощь Италии

Александр Рар пришел к выводу, что в общем и целом немцы осознают необходимость оказания помощи Италии.
Политическая Экспертиза 09:41
Экономика

Холдинг Рината Ахметова отказался платить по кредитам из-за коронавируса

DTEK Energy отказался выплачивать долги по ценным бумагам компании, а также погашать задолженность перед банками, заявили 28 марта в энергохолдинге Рината Ахметова, сообщает интернет-газета «Страна.ua».
Красная весна 05:10
Общество

Мурашко заявил об эффективности четырехслойных марлевых масок

Мурашко добавил, эти маски шьют на заводах, после чего они поступают в медорганизации и аптеки.
ТАСС 07:55
Политика

Российские военные специалисты продезинфицировали пансионат в Италии

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны России провела полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей "Каса Рипозо" в городе Немуро.
ТАСС вчера в 22:05
Происшествия

На Кубани выявили ещё восемь заражённых новым коронавирусом

Краснодар, 28 марта 2020, 13:42 — REGNUM Ещё восемь случаев заражения новым коронавирусом выявили на территории Краснодарского края за последние сутки, сообщила 28 марта пресс-служба Роспотребнадзора.
REGNUM 06:42
Авто

АвтоВАЗ 1 апреля поднимает цены на автомобили Lada

АвтоВАЗ в очередной раз поднимает цены c 1 апреля.
Evo-rus.com вчера в 08:54
Театры

Большой театр покажет спектакли онлайн

Aobe.ru 26 марта в 15:45
Общество

В Твери построят больницу за 5 млрд рублей

Стоимость проекта — свыше 5 млрд рублей, исполнителем контракта станет государственная корпорация «Ростех».
Все о Твери и Тверской области 03:59
Общество

Британский премьер Борис Джонсон заболел коронавирусом

Борис Джонсон поблагодарил всех врачей и волонтеров, полицейских, социальных работников и всех, кто стоит на страже здоровья общества в борьбе с коронавирусом.
Радио Маяк вчера в 10:06
Общество

Медцентр для больных коронавирусом построят рядом с мэрией Омска

NGS55.RU узнал, где в Омске построят военный инфекционный центр, о котором в четверг, 26 марта, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.
НГС55 05:50
Происшествия

В Петербурге возбудили уголовное дело за нарушение режима карантина

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 32-летний петербуржец был помещен туда принудительно, однако накануне вечером самовольно покинул пансионат "Заря" в поселке Репино Курортного района.
Российская газета 09:37
Футбол

БАТЭ проиграл второй матч подряд на старте чемпионата Белоруссии

«Славия-Мозырь» обыграла БАТЭ в матче 2-го тура чемпионата Белоруссии.
Sport24.ru 09:58
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