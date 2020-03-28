Коронавирус

Neva.TodayNeva.TodayВ ВОЗ оценили готовность России к борьбе с коронавирусом

Чтобы предотвратить пандемию в организации призвали соблюдать самоизоляцию. Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что система здравоохранения в России готова к борьбе с коронавирусом, но люди должны соблюдать изоляцию и находиться дома. Об этом сообщает РИА "Новости".
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В ВОЗ назвали российское здравоохранение готовым к борьбе с COVID-19

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ВОЗ оценила готовность России к борьбе с коронавирусом

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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 08:46, Ашберн
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В Башкирии заражённый коронавирусом мужчина продавал мясо на рынке

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Стал известен диагноз Игоря Николаева

"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
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Актрису Инну Макарову похоронили на Троекуровском кладбище

Народную артистку СССР, советскую, российскую актрису Инну Макарову, ушедшую из жизни 25 марта в возрасте 93 лет, похоронили на Троекуровском кладбище Москвы.
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Винокур рассказал о состоянии Лещенко

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Три человека погибли в ДТП с участием автобуса в Кемеровской области

В Киселёвске Кемеровской области автомобиль столкнулся с междугородним автобусом, в результате чего три человека погибли и ещё двое пострадали.
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Lenta.ru 05:14
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В Ленинградской области мужчина сбежал из карантина

Один из жителей обсерватора в поселке Репино под Петербургом сбежал из-под карантина по коронавирусу, сообщил журналистам губернатор города Александр Беглов.
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Более 260 тысяч человек прошли тест на коронавирус в России

Более 260 тысяч человек в России прошли тест на коронавирус нового типа COVID-19.
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Минниханов проверяет наличие мест в больницах

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В Иркутской области у четырех человек заподозрили коронавирус

Еще четыре человека с подозрением на коронавирус госпитализированы в Иркутской области, сообщил в субботу врио губернатора региона Игорь Кобзев.
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Российские звезды шоу-бизнеса снялись в клипе про самоизоляцию

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Депутат Рады заразилась коронавирусом

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Маленькая девочка умерла на прогулке в российском детсаду

Воспитанница одного из детских садов Петербурга умерла в результате травмы, полученной во время прогулки, сообщила пресс-служба городского управления Следственного комитета.
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Общество

Представитель ВОЗ рассказала, когда в России эпидемия пойдёт на спад

Москва, 28 марта 2020, 14:42 — REGNUM С оценкой Минзрава РФ, предположившего, что распространение коронавируса в России пойдёт на спад в мае, согласилась представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.
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Президент Италии обратился к нации в связи с пандемией коронавируса

Для борьбы с пандемией коронавируса необходимы новые европейские подходы, заявил президент Италии Серджо Маттарелла 27 марта в телеобращении к гражданам Италии.
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В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему на коронавирус

«В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему для диагностики коронавируса нового типа», — указано в сообщении.
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Общество

«Почта России» изменит режим работы с 30 марта по 5 апреля

«Почта России» изменит режим работы в период с 30 марта по 5 апреля. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
Вечерняя Москва вчера в 10:35
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Названы размеры штрафов для нарушителей карантина

Отмечается, что размер штрафа для должностных лиц будет варьироваться от 300 до 500 тысяч рублей.
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Врач посоветовал строго выполнять все рекомендации и войти в режим жесткой самоизоляции.
РИА Новости 02:12
Экономика

Глава МВФ заявила о начале мировой рецессии

Глобальная экономика погрузилась в рецессию, как минимум не меньшую, чем в 2009 году, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
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В правительстве задумались над ограничением передвижения по России

Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
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Экономика

Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные

Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
REGNUM вчера в 03:05
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