Коронавирус
Neva.TodayВ ВОЗ оценили готовность России к борьбе с коронавирусом
Чтобы предотвратить пандемию в организации призвали соблюдать самоизоляцию. Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что система здравоохранения в России готова к борьбе с коронавирусом, но люди должны соблюдать изоляцию и находиться дома. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Общество
В Башкирии заражённый коронавирусом мужчина продавал мясо на рынке
Общество
Стал известен диагноз Игоря Николаева
"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
Шоу-бизнес
Актрису Инну Макарову похоронили на Троекуровском кладбище
Народную артистку СССР, советскую, российскую актрису Инну Макарову, ушедшую из жизни 25 марта в возрасте 93 лет, похоронили на Троекуровском кладбище Москвы.
Шоу-бизнес
Актриса Мария Порошина рассталась с отцом пятого ребенка
По словам подруги, Мария Порошина является идеальной матерью, которая держит под неусыпным контролем все расписания и графики своих детей, уделяя им максимум внимания.
Общество
США вышли на первое место по количеству заболевших коронавирусом
По данным Университета Джонса Хопкинса, в США насчитывается более 82 тыс. заболевших, тогда как в Китае почти 81,8 тыс. На третьем месте по заболеваемости Италия с почти 80,6 тыс. инфицированных коронавирусом.
Общество
Винокур рассказал о состоянии Лещенко
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с участием автобуса в Кемеровской области
В Киселёвске Кемеровской области автомобиль столкнулся с междугородним автобусом, в результате чего три человека погибли и ещё двое пострадали.
Происшествия
Четвертый пациент с коронавирусом скончался в Москве
Пациентка с подтвержденным результатом анализа на коронавирусную инфекцию скончалась в Москве.
Политика
Российские военные начали работы по дезинфекции в итальянском Бергамо
Российские военные специалисты прибыли в итальянский город Бергамо для борьбы с коронавирусом. Они приступили к оказанию помощи гражданам.
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Помимо Москвы и Подмосковья новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 24 регионах России, лидирует по числу зараженных Санкт-Петербург.
Происшествия
В Ленинградской области мужчина сбежал из карантина
Один из жителей обсерватора в поселке Репино под Петербургом сбежал из-под карантина по коронавирусу, сообщил журналистам губернатор города Александр Беглов.
Общество
Более 260 тысяч человек прошли тест на коронавирус в России
Более 260 тысяч человек в России прошли тест на коронавирус нового типа COVID-19.
Здоровье
Минниханов проверяет наличие мест в больницах
Общество
В Череповце ввели режим ЧС из-за коронавируса
В Череповце ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.
Происшествия
В Иркутской области у четырех человек заподозрили коронавирус
Еще четыре человека с подозрением на коронавирус госпитализированы в Иркутской области, сообщил в субботу врио губернатора региона Игорь Кобзев.
Происшествия
В Костроме подтвержден первый случай коронавируса у ребенка
По результатам двух первых проб у одного из детей выявлен коронавирус, - сообщили в обладминистрации.
Общество
Депутат Рады заразилась коронавирусом
Ранее коронавирус подтвердился у депутата из группы "Доверие" Сергея Шахова.
Происшествия
Маленькая девочка умерла на прогулке в российском детсаду
Воспитанница одного из детских садов Петербурга умерла в результате травмы, полученной во время прогулки, сообщила пресс-служба городского управления Следственного комитета.
Общество
Представитель ВОЗ рассказала, когда в России эпидемия пойдёт на спад
Москва, 28 марта 2020, 14:42 — REGNUM С оценкой Минзрава РФ, предположившего, что распространение коронавируса в России пойдёт на спад в мае, согласилась представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.
Политика
Президент Италии обратился к нации в связи с пандемией коронавируса
Для борьбы с пандемией коронавируса необходимы новые европейские подходы, заявил президент Италии Серджо Маттарелла 27 марта в телеобращении к гражданам Италии.
Общество
WSJ сообщила о возникшем в США дефиците золота из-за коронавируса
Спрос на золото резко вырос в США в условиях пандемии коронавируса COVID-19, в связи с чем в настоящее время в стране наблюдается дефицит золотых слитков и монет в свободной продаже.
Общество
В России представлен препарат для лечения коронавируса
Препарат «Мефлохин» для лечения малярии представлен в качестве средства для лечения коронавирусной инфекции, об этом сообщило Федеральное медико-биологическое агентство.
Общество
В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему на коронавирус
«В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему для диагностики коронавируса нового типа», — указано в сообщении.
Общество
«Почта России» изменит режим работы с 30 марта по 5 апреля
«Почта России» изменит режим работы в период с 30 марта по 5 апреля. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
Общество
Названы размеры штрафов для нарушителей карантина
Отмечается, что размер штрафа для должностных лиц будет варьироваться от 300 до 500 тысяч рублей.
Здоровье
Кремлевские врачи дали рекомендации на период пандемии коронавируса
Врач посоветовал строго выполнять все рекомендации и войти в режим жесткой самоизоляции.
Экономика
Глава МВФ заявила о начале мировой рецессии
Глобальная экономика погрузилась в рецессию, как минимум не меньшую, чем в 2009 году, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
Общество
В правительстве задумались над ограничением передвижения по России
Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Экономика
Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные
Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.