Чтобы предотвратить пандемию в организации призвали соблюдать самоизоляцию. Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что система здравоохранения в России готова к борьбе с коронавирусом, но люди должны соблюдать изоляцию и находиться дома. Об этом сообщает РИА "Новости".

В ВОЗ оценили готовность России к борьбе с коронавирусом

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Происшествия В Ленинградской области мужчина сбежал из карантина Один из жителей обсерватора в поселке Репино под Петербургом сбежал из-под карантина по коронавирусу, сообщил журналистам губернатор города Александр Беглов.

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Общество В России представлен препарат для лечения коронавируса Препарат «Мефлохин» для лечения малярии представлен в качестве средства для лечения коронавирусной инфекции, об этом сообщило Федеральное медико-биологическое агентство.

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Экономика Глава МВФ заявила о начале мировой рецессии Глобальная экономика погрузилась в рецессию, как минимум не меньшую, чем в 2009 году, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

Общество В правительстве задумались над ограничением передвижения по России Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.