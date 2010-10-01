Из-за вспышки коронавируса страны оказались вынуждены экстренно перепрофилировать больницы под инфекционные клиники. Несмотря на то, что это довольно сложная задача, в России этот процесс проходит очень эффективно, считает представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

В ВОЗ оценили готовность России к пандемии

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