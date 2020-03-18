Коронавирус

Мойка78Мойка78В ВОЗ оценили готовность России к пандемии коронавируса

Система здравоохранения России хорошо готовится к возможному росту числа заболевших коронавирусом на территории государства. Об этом заявил представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович, сообщает ТАСС.
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с чего всё началось

В ВОЗ назвали хорошей готовность России к возможному росту заболевших из-за коронавируса

Система здравоохранения РФ хорошо готовится к возможному росту числа заболевших из-за новой коронавирусной инфекции.
ТАССвчера в 14:11

Подробнее о событии

В ВОЗ дали хорошую оценку готовности Минздрава РФ к борьбе с коронавирусом

Красная веснавчера в 22:29

ВОЗ высоко оценила готовность России к вспышке коронавируса

Ридусвчера в 16:48

В ВОЗ оценили готовность России к борьбе с коронавирусом

URA.Ruвчера в 17:14

В ВОЗ оценили готовность России к распространению COVID-19

РБКвчера в 19:11

В ВОЗ оценили готовность России к росту заразившихся коронавирусом

Lenta.ruвчера в 15:58

В ВОЗ оценили готовность России к возможному росту заболевших из-за коронавируса

Газета.Ruвчера в 15:54

В ВОЗ отметили хорошую готовность РФ к ситуации с коронавирусом

РЕН ТВвчера в 14:57
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Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства обратил внимание на рост стоимости бензина в России и поручил держать цены на нефтепродукты под контролем.
RT на русском 17 марта в 11:38
Игры

Вышла демоверсия Resident Evil 3 Remake

CyberSport.ru вчера в 23:30
Наука

У коронавируса выявили слабое место

Piter.tv вчера в 04:40
Общество

Путин рассказал о доходах граждан России

Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
RT на русском вчера в 11:55
Политика

МИД сообщил о полученном от Черногории разрешении вывезти россиян

«Аэрофлот» обратился в Росавиацию и МИД России в связи с тем, что от властей Черногории не было разрешения на вывоз россиян из страны.
РБК вчера в 11:19
Здоровье

Правительство попросили разрешить врачам ставить диагнозы через Интернет

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) предложил правительству в связи с распространением коронавируса ускорить принятие поправок, разрешающих врачам в рамках телемедицины дистанционно ставить диагнозы и назначать лечение.
РБК 00:00
Здоровье

В Югре ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса, таким образом, этот режим действует теперь во всех регионах Уральского федерального округа.
РИА Новости вчера в 22:18
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило курс

Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое способно достроить газопровод «Северный поток-2», в очередной раз изменило курс.
Национальная служба новостей 17 марта в 06:46
Происшествия

Два человека погибли в ДТП на трассе в Саратовском районе

В Саратовском районе около 22 часов на трассе Сызрань — Саратов — Волгоград произошло ДТП.
Версия-Саратов вчера в 15:29
Общество

В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро

Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
Собеседник 17 марта в 04:19
Общество

Росстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами

По данным Росстата, самые низкие средние зарплаты оказались в Карачаево-Черкесии (27 тысяч рублей), Дагестане (27,2 тысячи рублей), в Ивановской области (27,3 тысячи рублей), Ингушетии (27,5 тысячи рублей) и Чечне (27,7 тысячи рублей).
РИА Новости вчера в 23:34
Общество

В России могут усилить ограничительные меры из-за пандемии

Российские власти обсуждают возможность усилить по всей стране ограничительные меры в связи с распространением коронавируса COVID-19, они могут показаться избыточными, но ученые считают их эффективными, сообщил РИА источник в правительстве России.
РИА Новости вчера в 20:41
Политика

Белоруссия перебросит сотни пограничников на границу с Россией

Сотни белорусских пограничников будут отправлены на границу с Россией.
Lenta.ru вчера в 05:30
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM 00:02
Происшествия

В Благовещенске обрушилась стена многоквартирного дома

REGNUM вчера в 23:48
Здоровье

В НИИ гриппа рассказали о сроках конца эпидемии коронавируса в России

Сроки окончания эпидемии коронавируса назвал старший научный сотрудник НИИ гриппа Игорь Никоноров, 19 марта сообщают на информационном портале «ugpressa.com».
Красная весна вчера в 19:15
Общество

В США коронавирусом заразился первый конгрессмен

Марио Диас-Баларт, американский конгрессмен-республиканец от штата Флорида, стал первым членом высшего законодательного органа США, заразившимся коронавирусной инфекцией COVID-19.
РБК вчера в 20:31
Общество

В Казахстане госпитализировали россиянина с коронавирусом

Гражданин России госпитализирован с коронавирусной инфекцией в Алма-Ате, сообщил официальный представитель министерства здравоохранения Казахстана Диас Ахметшарип.
РИА Новости вчера в 22:40
Политика

Заболевший коронавирусом депутат рады ответил на обвинения Зеленского

Заразившийся коронавирусом депутат Верховной рады Сергей Шахов заявил, что не приходил в парламент и не голосовал, как ранее об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Известия вчера в 18:28
Экономика

Силуанов спрогнозировал дефицит бюджета России в 2020 году

В 2020 году федеральный бюджет России может быть исполнен с дефицитом.
RT на русском вчера в 12:59
Политика

Эрдоган предрек наступление новой эпохи

Западные страны оказались неготовыми к пандемии коронавируса, мир стоит на пороге коренных изменений в политическом и экономическом устройстве, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
РИА Новости вчера в 16:43
Музыка

Евровидение-2020 официально отменили

Организаторы музыкального конкурса Евровидение официально подтвердили его отмену в этом году.
Эхо Москвы вчера в 09:28
Армия и оружие

В США испытали станцию для обнаружения гиперзвуковых целей

Ferra вчера в 13:07
Общество

Число жертв коронавируса в Италии выросло за сутки на 345 человек

Число жертв коронавируса в Италии за сутки выросло на 345 до 2503, ежедневный рост числа заражений остается на уровне 3,5 тысячи, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
РИА Новости 17 марта в 13:18
Единоборства

Исмаилов порассуждал об отмене боя с Емельяненко

Известный российский боец ММА Магомед Исмаилов дал оценку переносу поединка с Александром Емельяненко.
Газета.Ru вчера в 09:01
Армия и оружие

В Сирии нашли место гибели летчика Романа Филипова

В сирийской провинции Идлиб найдено место гибели российского летчика Романа Филипова, самолет которого сбили террористы 3 февраля 2018 года, передает "Россия 24".
РИА Новости вчера в 22:57
Экономика

Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.
Ведомости 17 марта в 10:36
Здоровье

В Томске рассказали о заболевшем коронавирусом пациенте

Замгубернатора Томской области Иван Деев рассказал о заболевшем коронавирусом пациенте, который находится в городской больнице №3.
RT на русском вчера в 13:26
Происшествия

Звезда сериала «Кадетство» задержан за избиение врачей в Москве

Звезда сериала "Кадетство" Кирилл Емельянов задержан за избиение врачей в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 13:49
Общество

Собянин попросил компании Москвы перевести сотрудников на удаленку

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к столичным работодателям с призывом перевести хотя бы часть сотрудников на режим работы из дома и отчитаться о сделанном.
РБК вчера в 07:05
Как работают Яндекс.Новости?
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