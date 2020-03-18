Система здравоохранения РФ хорошо готовится к возможному росту числа заболевших из-за новой коронавирусной инфекции.

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Система здравоохранения России хорошо готовится к возможному росту числа заболевших коронавирусом на территории государства. Об этом заявил представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович, сообщает ТАСС.

В ВОЗ оценили готовность России к пандемии коронавируса

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