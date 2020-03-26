Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович считает, что жесткий карантин в России из-за коронавируса пока не нужен. Вероятно, стране и вовсе удастся обойтись без него.

В ВОЗ оценили необходимость жесткого карантина в России

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