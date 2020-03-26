Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович считает, что жесткий карантин в России из-за коронавируса пока не нужен. Вероятно, стране и вовсе удастся обойтись без него.

В ВОЗ оценили необходимость жесткого карантина в России

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Общество Губернатор Воронежской области – воронежцам: «Лучше дома» Воронеж, 26 марта 2020, 19:07 — REGNUM Губернатор Воронежской области Александр Гусев выступил с обращением к жителям региона 26 марта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Технологии ФАС решила расширить требования о предустановке российского ПО Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказалась от поэтапного введения требований предустанавливать российское ПО на смартфоны, компьютеры, планшеты и Smart TV и расширила перечень программ, которые необходимо устанавливать, следует из последней версии проекта постановления правительства, размещенного на портале Regulation.gov.ru.