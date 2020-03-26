Коронавирус
Московский КомсомолецВ ВОЗ оценили необходимость жесткого карантина в России
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович считает, что жесткий карантин в России из-за коронавируса пока не нужен. Вероятно, стране и вовсе удастся обойтись без него.
Читать в источнике
Оценить110
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 14:04, Ашберн
Общество
За нарушение карантина в России накажут штрафом до миллиона рублей
Максимальный штраф для граждан-нарушителей карантина в России составит 300 тысяч рублей, для должностных лиц — 500 тысяч, для организации — один миллион.
Общество
Путин предложил выплачивать по 5 тысяч рублей на детей до трех лет
Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам предложил выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал по 5 тыс. руб. на ребенка ежемесячно.
Футбол
Гильерме объяснил, почему не перешел в «Спартак»
Вратарь московского «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме подтвердил, что минувшей зимой им активно интересовался «Спартак».
Происшествия
В Магнитогорске в жилом доме произошел взрыв
Армия и оружие
Испытания F-35 отложили из-за коронавируса
Общество
Борис Акунин заразился коронавирусом
Последние годы Акунин живет по Франции.
Политика
La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID
Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Общество
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.
Общество
В Москве умерли два пожилых пациента с коронавирусом
Два пенсионера с положительным диагнозом на коронавирус умерли в Москве.
Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля
Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 марта по 3 апреля нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.
Происшествия
Трехлетняя девочка умерла в детсаду в Санкт-Петербурге
В детском саду Санкт-Петербурга обнаружили тело трехлетней девочки, возбуждено уголовное дело.
Спорт
Московское «Динамо» изменило логотип на время карантина
Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" из Москвы изменил логотип на время карантина, связанного с угрозой распространения коронавируса.
Происшествия
В районе падения Су-27 в Черном море зафиксирован сигнал радиобуя
Сигнал радиобуя зафиксировал морской спасательный подцентр «Севастополь» в районе падения Су-27 в Черном море.
Экономика
Силуанов разъяснил новый налог на проценты по вкладам
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что новый налог на доходы от процентов по вкладам свыше 1 млн руб. введут только в 2021 году.
Музыка
Кураист из Башкирии снял клип на песню Uno группы Little Big
В Башкирии снят кавер на клип Uno российской группы Little Big. Его создал известный кураист Азат Бикчурин.
Политика
Зеленский объявил о закрытии границы Украины для своих граждан
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с пятницы, 27 марта, границы страны будут закрыты, в том числе и для её граждан, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Губернатор Воронежской области – воронежцам: «Лучше дома»
Воронеж, 26 марта 2020, 19:07 — REGNUM Губернатор Воронежской области Александр Гусев выступил с обращением к жителям региона 26 марта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Шоу-бизнес
Ушла из жизни актриса Инна Макарова
На 94 году жизни скончалась легендарная актриса Инна Макарова, сообщают СМИ со ссылкой на ее дочь Наталью.
Политика
Путин выступит с обращением к россиянам из-за коронавируса
25 марта президент России Владимир Путин изменил график своей работы, отменив вылет в Санкт-Петербург, чтобы закончить подготовку обращения к гражданам России, сообщает РБК со ссылкой на главу пресс-службы Кремля Дмитрия Пескова.
Армия и оружие
Ростех продемонстрировал видео испытаний новой гаубицы Мста-С
Госкорпорация «Ростех» опубликовала видео демонстрации боевых возможностей модернизированной самоходной гаубицы «Мста-С» калибра 155 мм.
Общество
Власти Москвы разъяснили сообщения о блокировке социальных карт
Министр правительства Москвы пояснил, какие категории пенсионеров и студентов могут и дальше бесплатно ездить в общественном транспорте Москвы.
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Политика
Немецкий депутат назвал санкции против России абсурдными
Отказ от санкций против РФ должен стать программным решением для поддержки экономики Германии во времена пандемии коронавируса, заявил ранее РИА Новости депутат Бундестага, член комитета по международным отношениям Антон Фризен.
Технологии
ФАС решила расширить требования о предустановке российского ПО
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказалась от поэтапного введения требований предустанавливать российское ПО на смартфоны, компьютеры, планшеты и Smart TV и расширила перечень программ, которые необходимо устанавливать, следует из последней версии проекта постановления правительства, размещенного на портале Regulation.gov.ru.
Общество
За сутки в России выявили 182 случая заражения коронавирусом
За последние сутки в 18 регионах России официально подтверждены еще 182 случая инфицирования коронавирусной инфекцией.
Единоборства
Чемпион UFC Джонс арестован за езду в нетрезвом виде
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в первом тяжёлом весе Джон Джонс был арестован в Альбукерке.
Спорт
IOI раздаёт первый сезон Hitman, но забрать его не просто
В первый сезон входят шесть основных локаций и миссий — Пролог, Париж, Сапиенца, Марракеш и Бангкок — и три добавочных эпизода.
Экономика
Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц
Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
Культура