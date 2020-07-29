Коронавирус
REGNUMВ ВОЗ оценили опасность новой вспышки коронавируса во Вьетнаме
Ханой, 29 июля 2020, 13:52 — REGNUM Вспышка коронавируса во вьетнамском Дананге не вызывает у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опасений, заявил 29 июля представитель организации во Вьетнаме Кидон Парк.
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с чего всё началось
27 июля глава Минздрава Вьетнама Нгуен Тхань Лонг сообщил, что у заболевших COVID-19 в Дананге был выявлен новый тип вируса, отличающийся повышенной заразностью. В тот же день Роспотребнадзор заявил, что намерен изучить данные Минздрава Вьетнама.РБК04:38
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