В ВОЗ оценили регистрацию российской вакцины от коронавируса
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Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что запросы на российскую вакцину от коронавируса в общей сложности на 1 млрд доз направили 20 стран. Напомним, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса.В источнике
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