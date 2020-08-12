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В ВОЗ оценили регистрацию российской вакцины от коронавируса

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что запросы на российскую вакцину от коронавируса в общей сложности на 1 млрд доз направили 20 стран. Напомним, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса.В источнике
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REGNUM

Мьянма может купить у России вакцину против SARS-CoV-2, если ее одобрит ВОЗ

REGNUM12:46
ТАСС

ВОЗ пока не готова говорить о появлении в мире готовой вакцины от нового коронавируса

ТАСС11:30
Взгляд.ру

ВОЗ затребовала больше информации о российской вакцине от коронавируса

Взгляд.рувчера в 12:50
News.ru

ВОЗ запросила у России сведения о первой в мире вакцине от COVID-19

News.ru04:34
РБК

ВОЗ проверит данные об испытаниях российской вакцины от коронавируса

РБК22:41
RT на русском

В ВОЗ прокомментировали регистрацию вакцины от COVID-19 в России

RT на русском06:56
Эхо Москвы

Российская вакцина от коронавируса пока не может быть выпущена ни одной из стран, — считает глава ПАОЗ

Эхо Москвывчера в 12:05

Радиореликты обнаружены в скоплении галактик SPT-CL J2032−5627

В новой работе команда исследователей под руководством Стефана В. Дюшена (Stefan W. Duchesne) из Международного центра радиоастрономических исследований (International Center for Radio Astronomy Research, ICRAR) сообщает об обнаружении двойного радиореликта в скоплении галактик SPT-CL J2032−5627, выполненном с использованием радиообсерватории ASKAP.
AstroNews.ru10:42

«СберМобайл» открыл бесплатный доступ к социально значимым сайтам

До "Сбермобайла" в эксперименте, который направлен на обеспечение бесплатным доступом россиян к социально значимым отечественным интернет-сервисам, участвовали только в сетях домашнего интернета.
ПРАЙМ07:21
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Порошенко выступил против Лукашенко

Порошенко призвал действующего президента Александра Лукашенко прекратить насилие, освободить политзаключенных, обеспечить диалог с обществом и объявить о проведении досрочных президентских выборов с участием международных наблюдателей.
Lenta.ru13:08
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Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъвчера в 07:09
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Глава МВД Белоруссии поручил силовикам не трогать журналистов

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев на фоне протестов поручил силовикам "журналистов не трогать", кроме случаев, где они становятся "между нарушителями и силами правопорядка", заявила в среду официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова.
РИА Новости10:39
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