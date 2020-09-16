В ВОЗ оценили рост числа новых случаев коронавируса в России
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Россия находится на плато по распространению коронавируса. Рост числа новых случаев есть, но представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович оценивает его как незначительный. Ее слова приводит ТАСС в среду, 16 сентября.В источнике
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