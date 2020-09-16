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Lenta.ru
Lenta.ru

В ВОЗ оценили рост числа новых случаев коронавируса в России

Россия находится на плато по распространению коронавируса. Рост числа новых случаев есть, но представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович оценивает его как незначительный. Ее слова приводит ТАСС в среду, 16 сентября.В источнике
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Телеканал 360°

ВОЗ не заметила повышенного распространения COVID-19 в России

Телеканал 360°06:33
Lenta.ru

В ВОЗ оценили рост числа новых случаев коронавируса в России

Lenta.ru06:33
РИА Новости

В ВОЗ призвали учитывать, что COVID-19 не зависит от времени года

РИА Новости05:48
Газета.Ru

В ВОЗ сравнили темпы распространения COVID-19 в России и Европе

Газета.Ru05:19
Взгляд.ру

ВОЗ заявила об опасности эпидемии туберкулеза в Европе

Взгляд.ру05:13
ТАСС

В ВОЗ считают, что в России нет серьезного подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией

ТАСС05:10
URA.Ru

Представитель ВОЗ в России предрек новую эпидемию

URA.Ru05:26

Пригожину вернули миллион рублей, переведенный на лечение Навального

Российскому бизнесмену Евгению Пригожину вернули 1 млн рублей, переведенный на лечение Алексея Навального в берлинской клинике Charite, сообщили в компании "Конкорд", предположив, что это может быть связано с санкциями против предпринимателя или нежеланием отчитываться за поступившие средства.
Пригожину вернули миллион рублей, переведенный на лечение Навального
РИА Новости06:23
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Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях по ситуации с Навальным

Постоянное представительство России при Европейском союзе обратилось к официальным лицам ЕС и депутатам Европарламента с призывом ответить на вопросы российской стороны, связанные с обвинениями в адрес Москвы после инцидента с Алексеем Навальным.
RT на русском05:58
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Кропоткин: глава города избран до конца полномочий горсовета, но возможна «другая история»

Фото Виталия Невара / Новый Калининград Планируемые изменения в устав Калининграда пока не предполагают того, что полномочия нынешнего главы города прекратятся досрочно.
Новый Калининград.Ru07:18

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомости07:26
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Тела двух девочек обнаружены в квартире в Рыбинске

"15 сентября днем в городе Рыбинске в квартире были обнаружены тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по региону.
Газета.Ru17:31
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Песков заявил, что Лукашенко является легитимным президентом страны

Заявления бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о "гарантиях безопасности" для действующего лидера Александра Лукашенко прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Экономика сегодня06:25
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NVIDIA объявила о покупке британской Arm за 40 млрд долларов

Компания Nvidia из Санта-Клары согласилась заплатить 40 миллиардов долларов за покупку Arm, английского подразделения технологического титана Softbank, что стало одной из крупнейших сделок в полупроводниковой промышленности.
Astera14 сентября в 01:52
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РБК: госдолг России вырастет до 21,3% ВВП к концу 2023 года

Отмечается, что объем госдолга РФ в 2021 году достигнет 20,3% ВВП, в 2022 году дополнительно прибавит 0,5 п. п. - до 20,8% ВВП, а к концу 2023 году увеличится до 21,3% ВВП или до 28,3 трлн руб. При этом расходы по его обслуживанию возрастут с 900 млрд руб. в 2020 году до более чем 1,6 трлн руб. в 2023 году.
ТАСС03:13
47

Мошенники перевели деньги клиентов Сбербанка на счет «Трансконтейнера»

Мошенники вывели со счетов банковских клиентов, включая пользователей Сбербанка, более 3 млн руб. на счета крупнейшего в России контейнерного оператора «Трансконтейнер», пишет РБК со ссылкой на сообщение компании.
Ведомости05:15
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Суд продлил арест обвиняемого в убийстве аспирантки историка Соколова

Октябрьский районный суд продлил на три месяца срок содержания под стражей обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости07:24
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