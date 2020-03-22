Коронавирус

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыВ ВОЗ оценили шансы заразиться коронавирусом через воду из-под крана

Представители Всемирной организации здравоохранения не подтвердили информацию о том, что коронавирус может распространяться через воду из-под крана, передает РИА Новости. Об этом в ходе беседы с корреспондентами издания сообщил официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич.
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ВОЗ: нет доказательств заражения коронавирусом через воду из-под крана

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 234 тысячи человек, почти 10 тысяч скончались. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новостивчера в 20:13

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В ВОЗ рассказали о влиянии прививки от гриппа на коронавирус

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ВОЗ развеяла миф о заражении коронавирусом от воды из-под крана

Вечерняя Москвавчера в 21:58

В ВОЗ заявили, что доказательств заражения COVID-19 через воду из-под крана нет

Мойка78вчера в 22:52

Эксперт ВОЗ оценил шансы заразиться коронавирусом через воду из-под крана

ФАНвчера в 22:48

В ВОЗ оценили шансы заразиться коронавирусом через воду из-под крана

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ВОЗ развеял слухи: коронавирус не передается через воду из-под крана

Вести.Ruвчера в 20:41

ВОЗ: нет доказательств заражения коронавирусом через воду из-под крана

РИА Новостивчера в 20:13
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В Германии оценили меры России по борьбе с коронавирусом

Немецкий журналист Андре Баллин оценил меры России по борьбе с распространением коронавируса в своей статье для австрийского издания Der Standard.
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Назван снижающий риск заражения вирусами продукт

Чтобы повысить иммунитет и не болеть врачи советуют употреблять в пищу больше морской капусты.
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Саакашвили заявил о неготовности Украины к кризису в отличие от России

«У государства нет ресурсов, потому что, по большому счету, на Украине нет государства, нет государственных институтов», — заявил Саакашвили.
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Белоусов назвал ответственных за резкое падение цен на нефть

Россия не хотела резкого падения цен на нефть и разрыва соглашения ОПЕК+.
Российская газета вчера в 19:41
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В ходе спецоперации ФСБ в Уфе произошла стрельба

Сотрудники ФСБ провели в Демском районе Уфы спецоперацию по задержанию предполагаемых преступников, которые могли провозить взрывчатку в автомобиле.
РБК вчера в 15:57
Общество

В Москве демонтировали временный памятник Жукову

РИА Новости вчера в 09:17
Общество

У двух жителей Сахалина заподозрили коронавирус

У двух жителей Сахалина заподозрили коронавирусную инфекцию, у них взяты анализы, сообщает региональное правительство.
РИА Новости 00:03
Общество

В Москве подтверждены 6 новых случаев коронавируса

Шесть новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены в столице, сообщает Оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.
Москва 24 вчера в 12:24
Здоровье

Установлен средний инкубационный период коронавируса

"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
РИА Новости вчера в 20:45
Здоровье

Названы повышающие опасность коронавируса болезни

У людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, увеличивается риск летального исхода при заражении коронавирусной инфекцией на 10,5 процента.
Peterburg2.ru вчера в 08:08
Происшествия

Два автобуса столкнулись в Тамбовской области

ТАСС 01:04
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Ученые из Томска предложили новый способ модификации графена

Новую методику модификации графена, которая позволяет сделать материал более гибким и стойким к коррозии, разработали в Томском политехническом университете (ТПУ), сообщает 20 марта сайт организации.
Красная весна 20 марта в 14:15
Армия и оружие

Американский военный журнал нашел единственный недостаток у Ту-160

10 февраля стало известно, что российские стратегические ракетоносцы Ту-160 планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
Известия вчера в 23:46
Общество

ABC сообщил о резком росте спроса на оружие в США на фоне коронавируса

Частные компании и полиция нескольких американских штатов зафиксировали значительный рост продаж огнестрельного оружия на фоне распространения коронавирусной инфекции.
РБК 01:10
Шоу-бизнес

Таксистка из Екатеринбурга пережила на острове Настю Рыбку

Таксистка из Екатеринбурга пережила на острове Настю Рыбку Наталья Хапугина объединится со звездами в племени.
Екатеринбург-ТВ 19 марта в 10:19
Авто

Aston Martin DBX получит новые версии

Представленный в конце прошлого года Aston Martin DBX стал первым кроссовером в истории британской марки, но руководство компании уже вынашивает планы расширения гаммы.
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Энергетика

Названо условие для роста цен на нефть до 60 долларов

Глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал условие для роста цен на нефть до 60 долларов.
Lenta.ru 20 марта в 16:29
Общество

WSJ узнала о планах США создать нефтяной альянс с Саудовской Аравией

Чиновники из Министерства энергетики США убеждают администрацию президента Дональда Трампа создать альянс с Саудовской Аравией для регулирования цен на нефть, сообщает The Wall Street Journal.
РИА Новости вчера в 07:28
Армия и оружие

Украина назвала свои катера достойным ответом десантным кораблям РФ

Украинские десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» полностью устраивают командование ВМС страны и являются «достойным ответом устаревшим» большим десантным кораблям (БДК) Черноморского флота РФ.
Известия вчера в 23:05
Хоккей

Чемпионат мира по хоккею отменен

Отмечается, что возможности перенести ЧМ 2020 в другую страну нет.
МонаВиста вчера в 14:41
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В Саратове при прокладке трубопровода нашли труп женщины

Вчера, 21 марта, утром на Сокурском тракте, в 200 метрах от дороги рабочие занимались прокладкой трубопровода и случайно обнаружили труп.
FreeNews-Volga 00:34
Игры

Tomb Raider и игру про Лару Крофт с 20 марта раздают в Steam бесплатно

Live24 вчера в 01:11
Общество

«Почта России» приостанавливает сообщение с 15 странами

Речь идет о государствах, которые временно прекратили обработку международной почты из-за пандемии коронавируса.
Эхо Москвы вчера в 19:05
Общество

В Госдуме предложили сделать ЕГЭ-2020 дистанционным

Из-за пандемии коронавируса основной этап Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году могут сделать дистанционным.
Известия вчера в 01:03
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Гуриев, Парфенов и Прохорова подписали открытое письмо Путину

Врачи, писатели, актеры и журналисты обратились с открытым письмом к российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом пишет газета «Ведомости».
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Россия направит самолеты для помощи Италии в борьбе с коронавирусом

Россия направит в Италию самолеты в качестве помощи в борьбе с коронавирусом.
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Россия вывела на орбиту 34 спутника OneWeb

RT на русском вчера в 18:36
Политика

Новый глава минобороны Словакии высказался об отношениях с Россией

Братислава, 22 марта 2020, 08:29 — REGNUM Новый министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что он хотел бы выстроить взвешенные отношения с Российской Федерацией, как и с любой другой страной.
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Вышел трейлер второго сезона сериала «Реальные упыри»

Piter.tv вчера в 11:22
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