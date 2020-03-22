Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 234 тысячи человек, почти 10 тысяч скончались. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

с чего всё началось

Представители Всемирной организации здравоохранения не подтвердили информацию о том, что коронавирус может распространяться через воду из-под крана, передает РИА Новости. Об этом в ходе беседы с корреспондентами издания сообщил официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич.

В ВОЗ оценили шансы заразиться коронавирусом через воду из-под крана

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