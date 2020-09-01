В ВОЗ оценили стратегию Швеции по борьбе с коронавирусом

Спецпосланник заявил, что власти этой страны положились на сознательность населения, не став вводить жесткие ограничительные меры. По его словам, аналогичной стратегии следует придерживаться другим государствам в будущем.