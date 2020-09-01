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РИА Новости
РИА Новости

В ВОЗ оценили стратегию Швеции по борьбе с коронавирусом

Спецпосланник заявил, что власти этой страны положились на сознательность населения, не став вводить жесткие ограничительные меры. По его словам, аналогичной стратегии следует придерживаться другим государствам в будущем.В источнике
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ТАСС

В ВОЗ оценили стратегию Швеции в борьбе с коронавирусом

ТАСС01:52
Forbes

Спецпосланник ВОЗ назвал шведскую стратегию борьбы с COVID-19 примером на перспективу

Forbesвчера в 08:34
Коммерсантъ

Представитель ВОЗ оценил решение Швеции не вводить жесткий карантин

Коммерсантъ00:27
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В ВОЗ оценили стратегию Швеции по борьбе с коронавирусом

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ВОЗ похвалила шведскую стратегию борьбы с коронавирусом

Lenta.ru21:46
РБК

ВОЗ поставила в пример шведскую стратегию борьбы с коронавирусом

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ВОЗ поставила в пример шведскую стратегию борьбы с COVID-19

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Адыгея 2 сентября присоединится к акции «Великое кино великой страны»

В Адыгее в рамках всероссийской акции «Великое кино великой страны» покажут культовую драму Сергея Бондарчука «Судьба человека» и документальную ленту «Простые главные слова» Сергея Майорова.
Советская Адыгея03:59
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ФБК снимал расследование в Новосибирске до отравления Навального

31 августа на YouTube-канале Алексея Навального вышла первая часть фильма-расследования из Новосибирска, которое начали снимать еще до инцидента с политиком: в Томске, где предположительно его отравили, Навальный оказался сразу после Новосибирска.
RuNews24.ruвчера в 13:04
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Хакеры сообщили о вознаграждении за данные об американских избирателях

Один из участников форума утверждает, что смог использовать данные об избирателях для получения $4 тыс. от Госдепартамента США в рамках программы «Вознаграждение за помощь правосудию» (Rewards for Justice).
РБК20:14
5

В Краснодаре молодые ученые показали Михаилу Мишустину свои разработки

Премьер-министр России Михаил Мишустин вместе с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым посетили Кубанский государственный университет, где познакомился с проектами и разработками молодых ученых.
Кубанские новости06:47

Нарышкин рассказал, почему СССР передал Китаю секреты атомной бомбы

Передача Советским Союзом Китаю в 1950-х годах ряда технологий, необходимых для создания китайской атомной бомбы, была свидетельством высшей степени доверия в отношениях между странами и их народами, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
РИА Новости06:04