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В ВОЗ оценили стратегию Швеции по борьбе с коронавирусом
Спецпосланник заявил, что власти этой страны положились на сознательность населения, не став вводить жесткие ограничительные меры. По его словам, аналогичной стратегии следует придерживаться другим государствам в будущем.В источнике
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