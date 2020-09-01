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РИА Новости
РИА Новости

В ВОЗ оценили стратегию Швеции по борьбе с коронавирусом

Спецпосланник заявил, что власти этой страны положились на сознательность населения, не став вводить жесткие ограничительные меры. По его словам, аналогичной стратегии следует придерживаться другим государствам в будущем.В источнике
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РИА Новости

В ВОЗ оценили стратегию Швеции по борьбе с коронавирусом

РИА Новости23:40
RT на русском

В ВОЗ оценили подход Швеции к борьбе с коронавирусом

RT на русском22:42
Forbes

Спецпосланник ВОЗ назвал шведскую стратегию борьбы с COVID-19 примером на перспективу

Forbesвчера в 08:34
РБК

ВОЗ поставила в пример шведскую стратегию борьбы с коронавирусом

РБК21:06
Вести.Ru

Штурм рейхстага: в Берлине протестовали против политики властей ФРГ

Вести.Ruвчера в 14:24
Don24

Главное – доверие: спецпосланник ВОЗ назвал Швецию образцом в борьбе с COVID-19

Don24вчера в 10:14
Lenta.ru

ВОЗ похвалила шведскую стратегию борьбы с коронавирусом

Lenta.ru21:46

Умер писатель Владислав Крапивин

Уральский писатель Владислав Крапивин скончался во вторник в реанимации Свердловской областной больницы в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона.
Умер писатель Владислав Крапивин
РИА Новости00:36
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Сокращение населения России достигнет максимума за 14 лет

Сокращение населения С 2018 года естественная убыль населения (превышение смертности над рождаемостью) не компенсируется миграционным притоком, из-за чего общая численность населения страны сокращается: в 2018 году она снизилась на 99,7 тыс. человек, в 2019 году — на 32,1 тыс. В 2020 году, по оценке правительства, численность населения России уменьшится в пять раз быстрее — на 158 тыс. человек.
РБК22:00
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Хакеры похитили жизненно важные данные пациентов онкоцентра на Урале

Наш онкоцентр подвергся нападению хакеров. Обрушили базу данных патологоанатомического отделения — без результатов биопсии остались не то 200, не то 400 больных. Только у нас в отделении около 20 пациентов лишились результатов гистологии.
Светлана Лаврова
Российская писательница
РЕН ТВ19:59
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Учеба дочери замглавы Забайкалья в Москве обойдется в 2,5 млн рублей

За учебу дочери замгубернатора Забайкальского края Аягмы Ванчиковой Аляны в одном из самых престижных вузов России на факультете международных отношений МГИМО придется заплатить почти 2,5 млн рублей.
Московский Комсомолец Читавчера в 03:24
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Бруно Фукс получил травму в первом матче за ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал дебют бразильского защитника Бруно Фукса за "красно-синих" в матче против "Ахмата" (3:0). Напомним, Фукс вышел на поле на 78-ой минуте, заменив Константина Кучаева.
Честный рейтинг букмекероввчера в 07:55

Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
REGNUMвчера в 09:24
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Фантастический боевик «Вратарь Галактики» возглавил российский прокат

Кассовые сборы фантастического боевика Вратарь Галактики в России и странах СНГ за минувшие выходные составили 37,4 млн рублей, что вывело фильм Джаника Файзиева на первую строчку в российском прокате.
3:05
NewInformвчера в 11:59
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