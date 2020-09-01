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РИА Новости
РИА Новости

В ВОЗ оценили стратегию Швеции по борьбе с коронавирусом

Шведская экономика, как и экономики других стран, ощутила на себе негативные последствия пандемии - уровень безработицы летом 2020 года достиг почти 9%, снижение ВВП прогнозируется на уровне 7%. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Швеции превысило 87 тысяч, скончались более 5,8 тысячи человек.В источнике
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Lenta.ru

ВОЗ похвалила шведскую стратегию борьбы с коронавирусом

Lenta.ru21:46
РИА Новости

В ВОЗ оценили стратегию Швеции по борьбе с коронавирусом

РИА Новости23:40
RT на русском

В ВОЗ оценили подход Швеции к борьбе с коронавирусом

RT на русском22:42
ТАСС

В ВОЗ оценили стратегию Швеции в борьбе с коронавирусом

ТАСС01:52
РБК

ВОЗ поставила в пример шведскую стратегию борьбы с коронавирусом

РБК21:06
Вести.Ru

Штурм рейхстага: в Берлине протестовали против политики властей ФРГ

Вести.Ruвчера в 14:24
Forbes

Спецпосланник ВОЗ назвал шведскую стратегию борьбы с COVID-19 примером на перспективу

Forbesвчера в 08:34

ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известия01:55
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Глава Ямала отправил в отставку директора департамента транспорта

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов завершил ежегодную поездку по муниципалитетам автономного округа и по ее итогам принял решение отправить в отставку директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Максима Першикова.
Российская газета02:05

Адвокат Ефремова назвал позорными показания свидетеля по делу о ДТП

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актёра Михаила Ефремова на слушаниях по делу о смертельном ДТП, раскритиковал свидетеля со стороны семьи погибшего Сергея Захарова и назвал его слова позором.
Life.ruвчера в 16:53
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Путин увеличил в 1,03 раза зарплаты главы СК и генпрокурора

Президент Владимир Путин увеличил в 1,03 раза зарплату государственным чиновникам, генеральному прокурору и председателю Следственного комитета, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости18:26
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Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
REGNUMвчера в 09:24
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В России утверждены новые правила охоты

В ведомстве рассказали, что из новой редакции «были исключены спорные нормы и положения, показавшие свою несостоятельность в процессе правоприменительной практики, такие как: требования осуществления охоты в тёмное время с обязательным использованием вышек, а также требования к их техническим характеристикам».
RT на русскомвчера в 13:31
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