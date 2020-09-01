Спецпосланник ВОЗ оценил стратегию Швеции в борьбе с коронавирусом
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Спецпосланник ВОЗ оценил стратегию Швеции в борьбе с коронавирусом
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Стратегия шведских властей, которые не стали вводить жестких ограничений в борьбе с распространением нового коронавируса, может стать в будущем образцом поведения в условиях пандемии для других государств, заявил спецпосланник ВОЗ доктор Дэвид Набарро, пишет «РИА Новости».В источнике
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