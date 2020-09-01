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Ведомости
Ведомости

Спецпосланник ВОЗ оценил стратегию Швеции в борьбе с коронавирусом

Стратегия шведских властей, которые не стали вводить жестких ограничений в борьбе с распространением нового коронавируса, может стать в будущем образцом поведения в условиях пандемии для других государств, заявил спецпосланник ВОЗ доктор Дэвид Набарро, пишет «РИА Новости».В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

В ВОЗ оценили стратегию Швеции в борьбе с коронавирусом

ТАСС01:52
Lenta.ru

ВОЗ похвалила шведскую стратегию борьбы с коронавирусом

Lenta.ru21:46
Коммерсантъ

Представитель ВОЗ оценил решение Швеции не вводить жесткий карантин

Коммерсантъ00:27
РИА Новости

В ВОЗ оценили стратегию Швеции по борьбе с коронавирусом

РИА Новости23:40
Известия

ВОЗ поставила в пример шведскую стратегию борьбы с COVID-19

Известия00:36
РБК

ВОЗ поставила в пример шведскую стратегию борьбы с коронавирусом

РБК21:06
Forbes

Спецпосланник ВОЗ назвал шведскую стратегию борьбы с COVID-19 примером на перспективу

Forbesвчера в 08:34

«Интурист» запустил стыковочные рейсы в Турцию из Екатеринбурга

Как рассказали порталу TRN в пресс-службе туроператора, уже с начала сентября пересадочные рейсы в турецкую Анталью с технической посадкой в аэропорту Ростова-на-Дону будут осуществляться дважды в неделю по средам и субботам из Минеральных вод и три раза в неделю по четвергам, воскресеньям и понедельникам из Екатеринбурга.
Travel Russian News03:50
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Путин увеличил в 1,03 раза зарплаты главы СК и генпрокурора

Президент Владимир Путин увеличил в 1,03 раза зарплату государственным чиновникам, генеральному прокурору и председателю Следственного комитета, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости18:26
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Замглавы Забайкалья заявила о травле дочери из-за поступления в МГИМО

Заместитель губернатора Забайкальского края Аягма Ванчикова записала обращение, в котором пожаловалась на травлю дочери из-за ее поступления в Московский государственный институт международных отношений (МГИМО).
РБК03:23
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