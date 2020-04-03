Пик эпидемии коронавируса в России еще не пройден, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

с чего всё началось

Пик эпидемии коронавируса в России и в мире еще не пройден. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович. Вуйнович отметила, что эпидемия в России набирает скорость, растет постоянно и пока не пришла к своему пику.

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