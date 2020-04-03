Коронавирус

РамблерРамблерВ ВОЗ оценили темпы эпидемии коронавируса в России

Пик эпидемии коронавируса в России и в мире еще не пройден. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович. Вуйнович отметила, что эпидемия в России набирает скорость, растет постоянно и пока не пришла к своему пику.
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с чего всё началось

В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России

Пик эпидемии коронавируса в России еще не пройден, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.
РИА Новости11:34

Подробнее о событии

ВОЗ оценила темпы распространения коронавируса в России

РБК12:54

В ВОЗ рассказали о темпах эпидемии коронавируса в России

Lenta.ru11:56

ВОЗ: пик эпидемии коронавируса в РФ еще не пройден

ТК Звезда12:06

В ВОЗ назвали стадию распространения коронавируса в России

Газета.Ru11:59

ВОЗ: пик коронавируса в России еще не пройден

Московский Комсомолец12:28

В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России

РИА Новости11:34

ВОЗ: пик эпидемии коронавируса в России еще не пройден

Комсомольская правда11:30
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Общество

Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан

Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.
Интерфакс 17:56
Общество

Омск и Дудинка ограничат въезд и выезд граждан из-за ситуации с коронавирусом

Решение об ограничении въезда и выезда без уважительной причины принято в пятницу и в арктической Дудинке, городе на севере Красноярского края с населением более 20 тыс. жителей.
ТАСС 12:46
Энергетика

Эр-Рияд опроверг заявления о желании подорвать сланцевую нефтедобычу

"Министр иностранных дел заявляет, что приписываемое президенту РФ Владимиру Путину сообщение одного из средств массовой информации, где одной из причин снижения цен на нефть является выход королевства из соглашения ОПЕК+ и желание королевства избавиться от производителей сланцевой нефти, не соответствует действительности", — говорится в заявлении министра, опубликованном в Twitter.
РИА Новости 20:52
Общество

Собянин рассказал о состоянии заразившегося коронавирусом Проценко

Заразившийся коронавирусом главврач городской клинической больницы 40 Денис Проценко чувствует себя приемлемо, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1", выразив надежду, что врач скоро вернется в ряды борцов с вирусом.
РИА Новости 13:42
Общество

В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском 14:39
Политика

Россия передала США тест-систему на коронавирус

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) передал США российско-японскую тест-систему для выявления коронавируса.
Lenta.ru 16:48
Экономика

Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле

"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", - говорится в сообщении регулятора.
Российская газета 09:21
Экономика

Крупнейшие ритейлеры отменяют штрафы за недопоставку товаров

Накануне X5 предупредила поставщиков, что с 6 апреля перестанет действовать мораторий на штрафы за недопоставку для сети для всех поставщиков, кроме тех, кто работает с социально значимыми товарами.
Ведомости 13:01
Здоровье

Названо кардинальное отличие коронавируса от гриппа

Во время эпидемии гриппа у большинства населения есть иммунитет, что позволяет остановить распространение заболевания, рассказал специалист из Университета Вашингтона в Сент-Луисе Эбигейл Карлсон изданию Business Insider.
РИА Новости 13:13
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru 08:48
Политика

Песков опроверг слова Трампа о переговорах Путина с Эр-Риядом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слова американского лидера Дональда Трампа о переговорах Владимира Путина с Эр-Риядом.
Политика Сегодня вчера в 11:57
Общество

В России за сутки выявили 601 новый случай заражения коронавирусом

Коронавирусная инфекция подтвердилась также у 11 пациентов в Пензенской области, по 10 случаев зафиксированы в ЯНАО и Ленинградской области, девять больных выявлено в Санкт-Петербурге, восемь - в ХМАО, шесть - в Татарстане, по пять - в Калмыкии и Тюменской области, а также четыре случая заболевания обнаружены у жителей Саратовской области.
Новые Известия 05:13
Наука

Робочерепаха не повлияла на поведение рыб

Во время анализа поведения рыб вблизи роботизированной черепахи U-CAT ученые обнаружили, что лососи не боялись ее.
Rusargument 15:41
Происшествия

Под Красноярском опрокинулся междугородний автобус

Автобус, следовавший из Хакасии, опрокинулся на федеральной трассе "Енисей" в Красноярском крае, пострадали шесть человек, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы краевого главка МВД Владимир Юрченко.
РИА Новости 21:05
Футбол

Павар уверен, что «Бавария» скоро выиграет Лигу чемпионов

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар уверен, что его клуб скоро выиграет Лигу чемпионов.
Спорт-Экспресс 19:24
Происшествия

Первый заболевший коронавирусом выявлен в Чите

Первого пациента с тяжёлой пневмонией 3 апреля в городскую больницу №1 в Чите, которую переделали под лечение коронавируса.
Чита.Ру 21:37
Происшествия

В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий

Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев.
RT на русском 14:53
Политика

Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов

«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Коммерсантъ 04:38
Здоровье

Врачи больницы в Петербурге попросили о помощи

Сотрудники Покровской больницы в Петербурге записали видеообращение, в котором попросили обеспечить их индивидуальными средствами защиты, препаратами и кислородными баллонами.
Свободная Пресса 11:55
Биатлон

Фуркад о Логинове: хочу верить, что он на самом деле хороший парень

Metaratings вчера в 10:45
Происшествия

В Мадриде полураздетый мужчина с двумя мечами напал на полицейских

Испанские полицейские задержали мужчину с двумя мечами, который ходил по улице, расположенной в районе Мораталас в Мадриде.
Газета.Ru 17:59
Происшествия

В Приморье нашли всех сбежавших из аэропорта пассажиров из Таиланда

Во Владивостоке нашли и изолировали всех 12 пассажиров из Таиланда, которые накануне самовольно покинули аэропорт, не желая отправляться в карантин, сообщает правительство Приморья.
Российская газета вчера в 23:00
Происшествия

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Коммерсантъ 03:06
Общество

Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на отсрочку по кредитам.
Газета.Ru 13:33
Политика

Голландское судно привлекут для строительства «Северного потока — 2»

Голландский корабль Flintstone включили в список судов для технических работ на строительстве газопровода "Северный поток — 2", следует из распоряжения правительства.
РИА Новости вчера в 11:35
Здоровье

Влияние прививки от туберкулеза на течение коронавируса оценил врач

Главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, директор Международного учебно-методического центра вирусологии человека Медицинского института РУДН Алексей Мазус считает, что в России смертность от коронавируса может быть значительно ниже, так как каждый россиянин прививался в детстве от туберкулеза.
Live24 08:57
Авто

Xiaomi представила проекционный автодисплей с голосовым управлением

Профиль 09:49
Общество

В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу

В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
Коммерсантъ 08:05
Общество

В Мосгордуме разъяснили порядок передвижения на машине по Москве

Передвигаться на одном автомобиле по Москве могут те граждане, которые вместе соблюдают режим самоизоляции.
ТАСС 07:07
Общество

Страховщикам разрешили оформлять полисы ОСАГО без диагностических карт

Центробанк позволил страховым компаниям оформлять полисы ОСАГО без диагностических карт, выдаваемых на автомобиль после технического осмотра.
Компания 09:06
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