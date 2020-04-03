Пик эпидемии коронавируса в России и в мире еще не пройден. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович. Вуйнович отметила, что эпидемия в России набирает скорость, растет постоянно и пока не пришла к своему пику.

Здоровье Назван повышающий риск смерти от коронавируса фактор По словам медиков, курение влияет на риск заражения, а отказ от вредной привычки существенно повышает шансы на возможность организма сопротивляться вирусу.

Здоровье Вирусолог Александр Семенов рассказал «Ъ», как лечат больных коронавирусом в Италии Доктор Семенов рассказал о профессиональном выгорании итальянских коллег, о том, как они решают проблему, когда на «один-два ИВЛ трое или пятеро больных с респираторным дистресс-синдромом, которые практически не дышат».

Общество Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.

Политика Трамп объяснил, почему не желает носить медицинскую маску Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что не собирается носить защитную маску для защиты от коронавируса, поскольку, по его мнению, это не соответствует его статусу лидера США.

Происшествия Вице-губернатора Кировской области задержали при получении взятки Андрей Плитко, занимающий должность вице-губернатора Кировской области, задержан при получении взятки в размере 3,4 млн рублей - вместе с ним правоохранители взяли министра лесного хозяйства региона Алексея Шургина.

Общество Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Общество Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.

Наука Пользу масок во время эпидемии измерили в вирусных частицах Ученые собрали больных разными видами ОРВИ и заставили их в течение получаса дышать, говорить и кашлять в прибор, который анализировал число вирусных частиц в выдыхаемом воздухе.

Политика В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.

Общество В Италии выявлены странные случаи смерти от коронавируса По словам российских специалистов, которые цитирует издание, в городе Громо зафиксированы случаи, когда люди с коронавирусом, но безо всяких симптомов просто уснули и не проснулись.

Общество Названа дата начала экспресс-тестирования на коронавирус в России Планируется, что пилотный проект по применению системы "Эвотек-Мирай Геномикс" для диагностики коронавируса начнется в Москве и в Московской области в апреле, затем его предполагается масштабировать на всю Россию.

Политика Лукашенко: коронавирус могут использовать для передела мира Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал подозрение, что «сильные мира сего» могут использовать ситуацию, которую белорусский лидер охарактеризовал как «коронавирусный психоз», для того чтобы переделить мир без войны.

Общество Минпромторг рекомендовал регионам не ограничивать продажи спиртного Одно из указаний – не менять установленный ранее режим торговли алкоголем без крайней необходимости, говорится в документе.

Общество Оставшихся без эвакуации в Нью-Йорке россиян поселят в гостиницу Поскольку эвакуировать граждан РФ временно не будут, в правительстве позаботились об их проживании вдали от дома - для оставшихся в Нью-Йорке сняли номера в гостинице: - Посольство решает вопрос с размещением граждан в гостинице.

Гаджеты В видеоролике поддержки Apple упомянуты метки AirTag Что касается упомянутого видео, то в одной из его частей на экране демонстрируется меню настроек, в котором упомянуто устройство AirTag и его предназначение.

Авто В Сети показана редкая «Нива», сделанная для немцев в 80-х годах Каждый из 150 выпущенных внедорожников специальной версии получил доработанный экстерьер, а конкретнее — расширители колёсных арок из пластика, особые дизайнерские «штамповки» с более широкими, чем у крупносерийных «Нив» покрышками, вдобавок декоративные белые полосы с боков кузова.