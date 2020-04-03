Пик эпидемии коронавируса в России еще не пройден, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

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Россия еще не прошла пик эпидемии коронавирусной инфекции, заявила Мелита Вуйнович, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России. Вуйнович подчеркнула, что по эпидемиологической линии заметно, как медленно идет инфекция по стране, ее темпы ниже, чем в других странах.

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