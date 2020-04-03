Коронавирус
Piter.tvВ ВОЗ оценили темпы распространения коронавируса в России
Россия еще не прошла пик эпидемии коронавирусной инфекции, заявила Мелита Вуйнович, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России. Вуйнович подчеркнула, что по эпидемиологической линии заметно, как медленно идет инфекция по стране, ее темпы ниже, чем в других странах.
Читать в источнике
Оценить123
с чего всё началось
Пик эпидемии коронавируса в России еще не пройден, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.РИА Новости11:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 17:29, Ашберн
Религия
Патриарх Кирилл начал объезд столицы с иконой «Умиление»
Политика
Россия передала США тест-систему на коронавирус
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) передал США российско-японскую тест-систему для выявления коронавируса.
Происшествия
В Чувашии завели дело на женщину с коронавирусом, приехавшую из Москвы
Уголовное дело за нарушение санитарно-эпидемиологических правил возбуждено в Чувашии на пациентку с коронавирусом, которая приехала на автобусе из Москвы, не дождавшись результатов сданного анализа, сообщает пресс-служба МВД по республике.
Игры
Релиз The Last of Us: Part 2 перенесен
Происшествия
В Москве от коронавируса скончался 39-летний пациент
В Москве скончался 39-летний пациент с двусторонней пневмонией, у которого ранее диагностировали коронавирус, сообщил оперативный штаб.
Общество
Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома
Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
Общество
В России новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 32 регионах
601 новый случай заражения коронавирусом выявлен за прошедшие сутки в России, сообщил 3 апреля оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Авто
Рынок России может покинуть Haval H6
Ранее наш ресурс рассказал, что Haval H6 будет заменен новой моделью, на основе концептуального варианта, представленного в текущем году.
Политика
Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов
«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Происшествия
В Приморье нашли всех сбежавших из аэропорта пассажиров из Таиланда
Во Владивостоке нашли и изолировали всех 12 пассажиров из Таиланда, которые накануне самовольно покинули аэропорт, не желая отправляться в карантин, сообщает правительство Приморья.
Авто
В Европе продается Lada Vesta за 60 тыс. евро
На портале Race Cars Direct выставили на продажу седан Lada Vesta TC1, который участвовал в мировом кузовном чемпионате WTCC.
Здоровье
В ВОЗ оценили вероятность передачи коронавируса по воздуху
Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан оценил вероятность передачи коронавируса по воздуху.
Гаджеты
Xiaomi выпустила новый умный браслет Redmi Band
Футбол
Аренда Кокорина в «Сочи» действует до 15 мая
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, играющий в аренде за «Сочи», рассказал о том, до какого времени действует его контракт с сочинским клубом.
Общество
В Подмосковье ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции
В Московской области вслед за столицей ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции.
Общество
В Самарской области рассказали, кто будет работать со следующей недели
Губернатор Самарской области подписал постановление о дополнительных мерах по пресечению распространения коронавирусной инфекции на территории региона.
Политика
Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией
В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
Общество
Онлайн-магазины пожаловались на задержания курьеров
На фоне ограничений из-за пандемии коронавируса участники рынка онлайн-торговли пожаловались на помехи для работы курьеров.
Политика
США приняли помощь от попавшей под санкции российской компании
США приняли помощь, в частности, аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), от попавшей под санкции российской компании.
Общество
Россия приостановит вывоз граждан из-за рубежа
В целях максимальной защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев коронавируса Россия с полуночи 4 апреля временно приостанавливает международные авиарейсы по возвращению российских граждан на родину, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза инфекции.
Экономика
Итоги 2 апреля: как коронавирус повлиял на бизнес Петербурга
Следовательно бизнес понесет еще большие потери. О том, какое влияние на него оказал коронавирус к вечеру 2 апреля, — в материале «Мойки78».
Транспорт
РЖД: с 7 апреля отменят 53 поезда дальнего следования
Несколько десятков поездов дальнего следования отменят в России с 7 апреля, сообщили в РЖД.
Здоровье
ВОЗ предупредила о главной опасности при ношении маски
Эксперты Всемирной организации здравоохранения предупредили, что медицинские маски не защищают о заражения коронавирусом.
Энергетика
Путин рассказал, к каким рискам может привести ситуация на рынке нефти
Президент России Владимир Путин в ходе телесовещания в пятницу выразил обеспокоенность, что сложившаяся на рынке нефти ситуация может обернуться высокими технологическими и экологическими рисками, передает РИА «Новости».
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Общество
Работающие куряне старше 65 лет смогут уйти на больничный до 19 апреля
При стаже более 8 лет оплата в 100% размере, за основу возьмут среднемесячный заработок, но не более максимального – 69 961,65 рублей.
Транспорт
«Аэрофлот» сокращает частоту полетов на внутренних рейсах
С понедельника, 6 апреля, авиакомпания «Аэрофлот» сокращает частоту полетов на внутренних рейсах.