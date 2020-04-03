Коронавирус

Piter.tvPiter.tvВ ВОЗ оценили темпы распространения коронавируса в России

Россия еще не прошла пик эпидемии коронавирусной инфекции, заявила Мелита Вуйнович, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России. Вуйнович подчеркнула, что по эпидемиологической линии заметно, как медленно идет инфекция по стране, ее темпы ниже, чем в других странах.
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с чего всё началось

В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России

Пик эпидемии коронавируса в России еще не пройден, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.
РИА Новости11:34

Подробнее о событии

ВОЗ оценила темпы распространения коронавируса в России

РБК12:54

ВОЗ: пик коронавируса в России еще не пройден

Московский Комсомолец12:28

В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России

РИА Новости11:34

В ВОЗ назвали стадию распространения коронавируса в России

Газета.Ru11:59

В ВОЗ рассказали о темпах эпидемии коронавируса в России

Lenta.ru11:56

ВОЗ: пик эпидемии коронавируса в РФ еще не пройден

ТК Звезда12:06

ВОЗ: пик эпидемии коронавируса в России еще не пройден

Комсомольская правда11:30
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Религия

Патриарх Кирилл начал объезд столицы с иконой «Умиление»

Вечерняя Москва 10:05
Общество

Кадыров объяснил запрет выходить на улицу по ночам в Чечне

Lenta.ru 15:56
Политика

Россия передала США тест-систему на коронавирус

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) передал США российско-японскую тест-систему для выявления коронавируса.
Lenta.ru 16:48
Происшествия

В Чувашии завели дело на женщину с коронавирусом, приехавшую из Москвы

Уголовное дело за нарушение санитарно-эпидемиологических правил возбуждено в Чувашии на пациентку с коронавирусом, которая приехала на автобусе из Москвы, не дождавшись результатов сданного анализа, сообщает пресс-служба МВД по республике.
РИА Новости 16:33
Игры

Релиз The Last of Us: Part 2 перенесен

Inc-news.ru вчера в 17:09
Армия и оружие

Россия направила в Сербию первый борт с вирусологами

BFM.ru 06:07
Происшествия

В Москве от коронавируса скончался 39-летний пациент

В Москве скончался 39-летний пациент с двусторонней пневмонией, у которого ранее диагностировали коронавирус, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости вчера в 14:05
Общество

Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 08:45
Общество

В России новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 32 регионах

601 новый случай заражения коронавирусом выявлен за прошедшие сутки в России, сообщил 3 апреля оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
ИА Красная Весна 06:41
Авто

Рынок России может покинуть Haval H6

Ранее наш ресурс рассказал, что Haval H6 будет заменен новой моделью, на основе концептуального варианта, представленного в текущем году.
ГЛАС.RU вчера в 07:59
Политика

Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов

«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Коммерсантъ 04:38
Происшествия

В Приморье нашли всех сбежавших из аэропорта пассажиров из Таиланда

Во Владивостоке нашли и изолировали всех 12 пассажиров из Таиланда, которые накануне самовольно покинули аэропорт, не желая отправляться в карантин, сообщает правительство Приморья.
Российская газета вчера в 23:00
Авто

В Европе продается Lada Vesta за 60 тыс. евро

На портале Race Cars Direct выставили на продажу седан Lada Vesta TC1, который участвовал в мировом кузовном чемпионате WTCC.
Тарантас Ньюс вчера в 06:37
Здоровье

В ВОЗ оценили вероятность передачи коронавируса по воздуху

Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан оценил вероятность передачи коронавируса по воздуху.
Lenta.ru 15:26
Гаджеты

Xiaomi выпустила новый умный браслет Redmi Band

Деловое.ТВ 09:49
Футбол

Аренда Кокорина в «Сочи» действует до 15 мая

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, играющий в аренде за «Сочи», рассказал о том, до какого времени действует его контракт с сочинским клубом.
Metaratings 15:58
Общество

В Подмосковье ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции

В Московской области вслед за столицей ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции.
НТВ 07:03
Общество

В Самарской области рассказали, кто будет работать со следующей недели

Губернатор Самарской области подписал постановление о дополнительных мерах по пресечению распространения коронавирусной инфекции на территории региона.
Pro Город Самара 13:40
Политика

Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией

В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
РБК вчера в 11:33
Общество

Онлайн-магазины пожаловались на задержания курьеров

На фоне ограничений из-за пандемии коронавируса участники рынка онлайн-торговли пожаловались на помехи для работы курьеров.
Мой Брянск 04:31
Политика

США приняли помощь от попавшей под санкции российской компании

США приняли помощь, в частности, аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), от попавшей под санкции российской компании.
Lenta.ru 02:58
Общество

Россия приостановит вывоз граждан из-за рубежа

В целях максимальной защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев коронавируса Россия с полуночи 4 апреля временно приостанавливает международные авиарейсы по возвращению российских граждан на родину, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза инфекции.
Российская газета 14:11
Экономика

Итоги 2 апреля: как коронавирус повлиял на бизнес Петербурга

Следовательно бизнес понесет еще большие потери. О том, какое влияние на него оказал коронавирус к вечеру 2 апреля, — в материале «Мойки78».
Мойка78 вчера в 14:19
Транспорт

РЖД: с 7 апреля отменят 53 поезда дальнего следования

Несколько десятков поездов дальнего следования отменят в России с 7 апреля, сообщили в РЖД.
iReactor 03:18
Здоровье

ВОЗ предупредила о главной опасности при ношении маски

Эксперты Всемирной организации здравоохранения предупредили, что медицинские маски не защищают о заражения коронавирусом.
АБН 05:44
Энергетика

Путин рассказал, к каким рискам может привести ситуация на рынке нефти

Президент России Владимир Путин в ходе телесовещания в пятницу выразил обеспокоенность, что сложившаяся на рынке нефти ситуация может обернуться высокими технологическими и экологическими рисками, передает РИА «Новости».
Парламентская газета 15:24
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости 11:27
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru 01 апреля в 07:59
Общество

Работающие куряне старше 65 лет смогут уйти на больничный до 19 апреля

При стаже более 8 лет оплата в 100% размере, за основу возьмут среднемесячный заработок, но не более максимального – 69 961,65 рублей.
Курские известия 07:44
Транспорт

«Аэрофлот» сокращает частоту полетов на внутренних рейсах

С понедельника, 6 апреля, авиакомпания «Аэрофлот» сокращает частоту полетов на внутренних рейсах.
Петербургский дневник 15:21
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