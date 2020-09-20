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Российская газета
Российская газета

В ВОЗ оценили вероятность повторного введения ограничений в России

Многие россияне наверняка слышали о том, что после 20-х чисел сентября придется вводить очередные ограничения из-за пандемии коронавируса.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

В ВОЗ оценили вероятность повторного введения ограничений в России

"ВОЗ продолжает взаимодействовать с российскими учеными и властями и с нетерпением ждет возможности изучить детали испытания первой официально зарегистрированной в России вакцины", - добавила представитель ВОЗ.
Российская газета01:00
Подробнее о событии
Аргументы и Факты

В ВОЗ не видят причин для нового введения ограничений из-за COVID-19 в РФ

Аргументы и Факты05:35
ТАСС

В ВОЗ прокомментировали возможность повторных ограничений в России

ТАСС05:09
Российская газета

В ВОЗ оценили вероятность повторного введения ограничений в России

Российская газета01:00
Царьград

ВОЗ окончательно всех запутала с новым карантином: "Если в целом говорить..."

Царьград04:51
ИА Красная Весна

В ВОЗ высказались по поводу повторного введения ограничений в России

ИА Красная Весна03:12
РИА Новости

В ВОЗ оценили вероятность повторных ограничений из-за COVID-19 в России

РИА Новости02:22
Комсомольская правда

ВОЗ оценила вероятность повторного введения ограничений в России из-за коронавируса

Комсомольская правда04:52

«Даллас» обыграл «Тампу» в первом матче финала плей-офф НХЛ

Российский форвард «Далласа» Александр Радулов записал на свой счет в матче результативную передачу, российский голкипер «Старз» Антон Худобин отразил 35 из 36 бросков по своим воротам и был признан первой звездой игры.
REGNUM01:14
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Боррель: США не имеют права восстанавливать санкции ООН против Ирана

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель заявил, что США не имеют полномочий добиваться восстановления санкций ООН против Ирана, так как Вашингтон в 2018 году вышел из иранской «ядерной сделки».
Коммерсантъ05:35
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