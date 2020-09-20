В ВОЗ оценили вероятность повторного введения ограничений в России
Многие россияне наверняка слышали о том, что после 20-х чисел сентября придется вводить очередные ограничения из-за пандемии коронавируса.В источнике
С чего всё началось
В ВОЗ оценили вероятность повторного введения ограничений в России
"ВОЗ продолжает взаимодействовать с российскими учеными и властями и с нетерпением ждет возможности изучить детали испытания первой официально зарегистрированной в России вакцины", - добавила представитель ВОЗ.
Российская газета01:00
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ВОЗ оценила вероятность повторного введения ограничений в России из-за коронавируса
Комсомольская правда04:52