Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ ВОЗ оценили вероятность передачи коронавируса по воздуху

Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан оценил вероятность передачи коронавируса по воздуху.
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В ВОЗ оценили возможность передачи коронавируса по воздуху

Существует вероятность передачи нового коронавируса по воздуху и от бессимптомных носителей, однако больше всего заражений происходит воздушно-капельным путем от людей с симптомами заболевания, заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
РИА Новостивчера в 14:48

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В ВОЗ рассказали, передается ли COVID-19 по воздуху

Московский Комсомолецвчера в 16:13

В ВОЗ оценили возможность передачи коронавируса по воздуху

РИА Новостивчера в 14:48

В ВОЗ назвали основные способы распространения COVID-19

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ВОЗ предупредила о возможной передаче COVID-19 по воздуху

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В ВОЗ оценили вероятность передачи коронавируса по воздуху

Lenta.ruвчера в 15:26

ВОЗ оценила вероятность передачи коронавируса по воздуху

News.ruвчера в 15:08

В ВОЗ считают передачу коронавируса по воздуху не основным двигателем пандемии

Комсомольская правдавчера в 16:02
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Политика

Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов

«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Коммерсантъ вчера в 04:38
Происшествия

В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий

Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев.
RT на русском вчера в 14:53
Армия и оружие

Последние три Ил-76 ВКС России вылетели в Сербию

Последние из планируемых, девятый, десятый и одиннадцатый самолеты Ил-76 ВКС России вылетели в Сербию для помощи в борьбе с коронавирусом, сообщило Минобороны.
РИА Новости вчера в 22:24
Происшествия

В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус

В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru вчера в 15:24
Общество

Озвучены новые данные по ситуации с коронавирусом в Кузбассе

Новых случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки на территории Кемеровской области не выявлено.
Газета Кемерова 00:12
Общество

Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан

Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.
Интерфакс вчера в 17:56
Экономика

Госдума приняла закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

Госдума приняла в окончательном третьем чтении закон о праве граждан, индивидуальных предпринимателей, а также малого и среднего бизнеса на кредитные каникулы из-за коронавируса, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
Агробук 01 апреля в 09:51
Общество

Пентагон перебросил похоронные команды в Нью-Йорк

Министерство обороны США объявило, что по просьбе федеральных властей перебросило в Нью-Йорк военные похоронные команды, сообщает телекомпания CNN со ссылкой на официального представителя ведомства.
РБК 01:08
Единоборства

Нурмагомедов согласился провести бой с Фергюсоном

Мой Брянск вчера в 05:02
Наука

В китайском Ухане коронавирус обнаружили у кошек

Ухань, Китай, 4 апреля 2020, 08:05 — REGNUM Коронавирусная инфекция нового типа обнаружена у кошек в китайском городе Ухань в ходе исследования специалистами из Уханьского института вирусологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета, 4 апреля сообщает портал bioRxiv.
REGNUM 01:05
Здоровье

Врачи больницы в Петербурге попросили о помощи

Сотрудники Покровской больницы в Петербурге записали видеообращение, в котором попросили обеспечить их индивидуальными средствами защиты, препаратами и кислородными баллонами.
Свободная Пресса вчера в 11:55
Общество

Россиянам посоветовали забыть о будильнике на время самоизоляции

Врач-сомнолог Александр Калинкин призвал отказаться от будильника во время самоизоляции, чтобы улучшить качество отдыха, а также самочувствие и качество жизни, передает ТАСС.
Газета.Ru 01:36
Происшествия

Оперштаб Новосибирска сообщил результаты теста на COVID-19 у детей

Две пациентки с отрицательными результатами тестов уже выписаны из инфекционной больницы. Такие данные приводит оперативный штаб.
REGNUM 02 апреля в 23:50
Происшествия

В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции

Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
REGNUM вчера в 03:43
Общество

Названо число застрявших за границей россиян

Стало известно, сколько российских граждан желает вернуться из-за границы. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».
Рамблер 01:00
Политика

Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения

Пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к нации. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Моя Москва.онлайн вчера в 02:48
Общество

В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 14:39
Авто

КамАЗ выпустил конкурента ГАЗели

Впервые анонсированная в 2019 году новая разработка компании КамАЗ - основной конкурент ГАЗели с названием "Компас" будет представлена в четырех вариантах.
МонаВиста вчера в 16:49
Общество

В Германии иностранные проститутки остались без денег и жилья

Фактически одновременно девушки остались и без жилья, и без работы, а ведь многие мастерицы своего дела, промышлявшие на немецкой земле прибыли сюда из Румынии, Болгарии, Украины и Польши.
ToDay News Ufa вчера в 08:04
Общество

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль обвинила мужа в рукоприкладстве

Газета.Ru вчера в 04:23
Экономика

Глава МВФ заявила об остановке мировой экономики

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика практически остановилась.
Газета.Ru вчера в 13:03
Экономика

«Балтику» включили в перечень системообразующих предприятий

Правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики утвердила перечень системообразующих организаций, чье финансовое состояние власти в условиях обвала цен на нефть и пандемии коронавируса будут мониторить и по необходимости рассматривать вопрос об оказании поддержки.
Profibeer.ru вчера в 04:03
Шоу-бизнес

Солистка «Фабрики» Саша Савельева шокировала фанатов новым имиджем

Некоторые фанаты были шокированы самой прической певицы и сравнили ее с регги-певцом Бобом Марли.
Слово и Дело вчера в 05:56
Общество

Россиянам разрешено посещать гипермаркеты и магазины вдали от дома

Ведомство призвало регионы страны разъяснить гражданам, что они имеют право в период самоизоляции посещать крупные магазины, ярмарки и рынки, а также находящиеся вдали от дома супермаркеты.
Газета.Ru вчера в 12:28
Политика

Эр-Рияд опроверг сообщения о желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд опроверг информацию о желании королевства избавиться от производителей сланцевой нефти, которая прозвучала в одном из российских СМИ.
Известия вчера в 22:35
Общество

В России за сутки заболели коронавирусом еще 601 человек

По состоянию на 10:30 утра 3 апреля, за сутки в России подтвердили 601 случай заражения коронавирусной инфекцией в 32 регионах.
Городской репортер вчера в 03:57
Общество

Утверждены правила оформления больничных стариков на карантине

Правительство России утвердило временные правила оформления больничных, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности для находящихся в карантине и самоизоляции граждан, которым исполнилось 65 лет.
Московский Комсомолец 02 апреля в 03:29
Общество

Кадыров объяснил запрет выходить на улицу в ночное время в Чечне

Кадыров объяснил запрет выходить на улицу в ночное время в Чечне Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил запрет выходить на улицу по ночам в регионе с пятницы, 3 апреля.
РБК вчера в 20:34
Шоу-бизнес

Заворотнюк впервые за время болезни ответила подписчикам

Актриса Анастасия Заворотнюк впервые за время лечения от рака мозга ответила подписчикам в Instagram.
Lenta.ru вчера в 19:49
Происшествия

В Ижевске у пассажира лайнера Costa Magica выявили коронавирус

Коронавирус лабораторно подтвердился у жителя Ижевска – пассажира лайнера Costa Magica, у его семьи отрицательные результаты, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.
РИА Новости 01:20
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