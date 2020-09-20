Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович считает, что на данный момент нет предпосылок для повторного введения ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом она сообщила "Российской газете".

С чего всё началось В ВОЗ оценили вероятность повторного введения ограничений в России "ВОЗ продолжает взаимодействовать с российскими учеными и властями и с нетерпением ждет возможности изучить детали испытания первой официально зарегистрированной в России вакцины", - добавила представитель ВОЗ. Российская газета 01:00