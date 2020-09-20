В ВОЗ оценили возможность введения повторных ограничений в России
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Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович считает, что на данный момент нет предпосылок для повторного введения ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом она сообщила "Российской газете".В источнике
С чего всё началось
В ВОЗ оценили вероятность повторного введения ограничений в России
"ВОЗ продолжает взаимодействовать с российскими учеными и властями и с нетерпением ждет возможности изучить детали испытания первой официально зарегистрированной в России вакцины", - добавила представитель ВОЗ.
Российская газета01:00
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ВОЗ оценила вероятность повторного введения ограничений в России из-за коронавируса
Комсомольская правда04:52