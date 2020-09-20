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ТАСС
ТАСС

В ВОЗ оценили возможность введения повторных ограничений в России

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович считает, что на данный момент нет предпосылок для повторного введения ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом она сообщила "Российской газете".В источнике
С чего всё началось
Российская газета

В ВОЗ оценили вероятность повторного введения ограничений в России

"ВОЗ продолжает взаимодействовать с российскими учеными и властями и с нетерпением ждет возможности изучить детали испытания первой официально зарегистрированной в России вакцины", - добавила представитель ВОЗ.
Российская газета01:00
Подробнее о событии
Комсомольская правда

ВОЗ оценила вероятность повторного введения ограничений в России из-за коронавируса

Комсомольская правда04:52
Известия

В ВОЗ оценили шансы повторного введения ограничений по COVID-19 в России

Известия06:31
РБК

В ВОЗ оценили возможность повторного введения ограничений в России

РБК05:58
ТАСС

В ВОЗ оценили возможность введения повторных ограничений в России

ТАСС05:09
Коммерсантъ

ВОЗ не видит предпосылок для повторного введения карантина в России

Коммерсантъ07:38
РИА Новости

В ВОЗ оценили вероятность повторных ограничений из-за COVID-19 в России

РИА Новости02:22
Российская газета

В ВОЗ оценили вероятность повторного введения ограничений в России

Российская газета01:00

В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

Глава латвийской государственной компании "Латвийская железная дорога" (LDz) Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в стране из-за того, что Россия перенаправила товаропоток в собственные порты, пишет Sputnik Латвия.
РИА Новости21:09
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«Даллас» обыграл «Тампу» в первом матче финала Кубка Стэнли

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ToDay News Ufaвчера в 08:39
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