В ВОЗ оценили возможные сроки завершения пандемии коронавируса
Смотрите также
Врачи разрешили перевезти Навального в Германию
Истребитель Су-30 перехватил самолёт-разведчик США над Чёрным морем
Падва оценил решение Ефремова сменить адвоката
Вылет самолета с Навальным из Омска в Германию перенесен
При взрыве газа в жилом доме в Ярославле погиб один человек
Алексей Навальный доставлен в реанимацию после отравления
Лукашенко объяснил приглашение российских журналистов в Белоруссию
В Анталье убили лидера преступного мира Азербайджана
В Сирии из-за боев между протурецкими боевиками гибнут мирные жители
МВД обвиняет 46 граждан Белоруссии в насилии в отношении силовиков
Регина Тодоренко пообещала появиться в «Орле и Решке» с Ивлеевой
Американцы восхитились российским автомобилем-амфибией «Дрозд»
В четверг в Москве простятся с певицей Валентиной Легкоступовой
В Москве задержаны еще четыре пикетчика в поддержку Навального
В центре Москвы пешеход выстрелил в водителя и скрылся
Facebook окончательно откажется от старого дизайна в сентябре
Чемпион мира по борьбе Сидаков выгнал со свадьбы свою невесту
Лукашенко заявил о помощи Тихановской с выездом в Литву
Организаторы отменили фестиваль «Спасская башня» на Красной площади
Врачи разрешили перевезти Навального в Германию
В ВОЗ оценили возможные сроки завершения пандемии коронавируса
В Минске началась акция оппозиции «Цепь покаяния»
При взрыве газа в жилом доме в Ярославле погиб один человек
Падва оценил решение Ефремова сменить адвоката
Шихан Куштау в Башкирии получит статус охраняемой территории
В России разрешили регистрировать автомобили в МФЦ
Турция обнаружила 320 млрд кубометров газа в Черном море
Момент гибели российского генерала в Сирии попал на видео
В Сирии из-за боев между протурецкими боевиками гибнут мирные жители
Регина Тодоренко пообещала появиться в «Орле и Решке» с Ивлеевой
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил надежду, что пандемия коронавируса завершится менее чем за два года. Глава ВОЗ напомнил, что разразившаяся в 1918 году эпидемия испанского гриппа продолжалась два года.В источнике
С чего всё началось
«При больших связях вирус быстрее распространяется, но у нас есть технологии, чтобы его остановить», — сказал он на брифинге, который транслировался на странице ВОЗ в Twitter
.
Подробнее о событии